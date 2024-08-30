Округлые ягодицы и «руки-базуки»: какие пластические операции сделал Филипп Киркоров

Филипп Киркоров всегда отличался эксцентричностью и стремился выглядеть на все сто, но в последнее время фанаты отмечают, что он все больше становится похож на куклу. В материале РИАМО рассказываем о трансформациях во внешности знаменитого певца.

С чего начались трансформации во внешности Филиппа Киркорова

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В 2017 году Филипп Киркоров появился на одном из светских мероприятий с заметно помолодевшим лицом. Все помнили, что у певца от природы довольно округлые черты лица и появились уже маленькие возрастные морщинки. Филипп же предстал перед публикой в таком виде, как будто сбросил несколько десятков лет. С тех пор с разной степенью частоты в новостях стали курсировать слухи, что Киркоров прибегает к услугам пластических хирургов.

Какие пластические операции были проведены с лицом Филиппа Киркорова

Фото - © Страница Филиппа Киркорова в Инстаграм* (@fkirkorov)/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Первым делом, думают фанаты, Филипп сделал блефаропластику — операцию на веках, чтобы взгляд стал более распахнутым и чтобы убрать мешки под глазами и морщины. Правда это или нет, никто не знает, однако нависшие веки у артиста магическим образом исчезли.

Дальше — больше. Изменилось и в целом лицо Киркорова: овал стал более подтянутым, нежели раньше. Вероятно, он прибегнул к подтяжкам и инъекциям филеров. Нос у певца тоже прооперирован: форма и размер заметно изменились, а Филипп выглядит с «обновкой» более гармонично, лицо стало симметричнее.

Некоторые уверены и в том, что артист не отказывается даже от инъекций гиалуроновой кислоты в губы. Они стали более объемными, а контур — отчетливее. Скулы тоже повидали хирурга — они теперь намного резче, чем раньше.

Что Киркоров делал со своим телом

Фото - © Страница Филиппа Киркорова в Инстаграм* (@fkirkorov)/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Грудь

Помимо изменений в лице, Филипп Киркоров также сделал пластическую операцию по увеличению груди. Это звучит необычно для мужчины, но знаменитостям, которые всегда находятся под пристальным вниманием публики, важно иметь пропорции тела, близкие к идеальным. Хорошо подобранный размер груди придает Киркорову дополнительную привлекательность.

В 2022 году Филипп Киркоров уже открыто заявлял, что прибегает к пластической хирургии.

Пресс

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Ягодицы

В том же 2023 году Филипп сделал себе округлые ягодицы, которые продемонстрировал на своих концертах «На бис!», прошедших не только в Кремлевском дворце, но и в некоторых российских городах.

Пластический хирург Олег Ведров изданию LIFE прокомментировал возможные способы заполучить такие ягодицы, как у Ким Кардашьян: «Так как у короля поп-эстрады была липосакция живота с прорисовкой рельефа, о чём он открыто заявляет, то вполне возможно, что откачанный оттуда жир был пересажен ему в ягодицы. При такой процедуре материал забирается из имеющихся жировых ловушек (живот, бока), обрабатывается и вкачивается в ягодицы для коррекции их формы и размера. Липофилинг обычно делается с гиперкоррекцией, то есть закачивается изначально больше жира, чем нужно, потому что приживается всего 70–80%. Возможно, именно поэтому сейчас его ягодицы смотрятся чрезмерно округлыми».

Другой вариант — «глютеопластика, то есть увеличение ягодиц имплантатами. Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают», — сообщил Олег Ведров.

В декабре Киркоров заверил, что Хайдаров не вживлял ему импланты в тело. По словам певца, 5 декабря он все-таки решился на поход к пластическому хирургу и кардинальное преображение своей фигуры. Киркоров уточнил, что Хайдаров откачал ему 30 литров жира и сделал коррекцию фигуры.

Руки

Совсем недавно, уже в 2024 году, в социальных сетях разлетелась фотография Филиппа Киркорова с одного из мероприятий. На снимке певец запечатлен в майке, но больше всего взгляд приковывают его рельефные руки с большим диаметром бицепса. «Киркоров явил народу руки-базуки», — прокомментировали фотографию авторы Telegram-канала «НеМалахов».

Сам певец утверждал, что это результат его ежедневных тренировок, однако многие ему не поверили. Тренер Денис Волевой в разговоре с «Комсомольской правдой» раскрыл секрет таких рук знаменитого певца.

«В этом возрасте обменные процессы замедлены. Чтобы набирать мышечную массу необходимо достаточно много потреблять белков и углеводов, то есть быть в профиците, соответственно нужен хороший обмен веществ для усвоения нутриентов. В этом возрасте ЖКТ не выдержит такой нагрузки! Длительность тренировки и время начала — бессмысленные цифры, которые для каждого индивидуальны. В его возрасте он просто не смог бы восстанавливаться при таком тренировочном графике! Его руки небольшие относительно спортсменов-культуристов, но при этом выглядят очень неестественно. Пропорции рук явно нарушены. Физиология у каждого человека индивидуальна, поэтому теоретически может быть все, но здесь налицо явная пластика с применением имплантов, либо второй вариант — синтол, который вводится чужеродный раствор под кожу, как у „Руки-базуки“ и прочих фриков», — считает Денис Волевой.

Зачем Филипп делает операции на лице и теле

Фото - © РИА Новости

Конечно же, Киркоров стремится быть красивым. Он поддерживает свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

Артист рассказал, что для него вполне естественно следить за своим здоровьем и делать какие-либо процедуры. «Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу», — поделился исполнитель.

Также король поп-сцены говорил, что раньше у него все тело было заплывшее жиром, а сейчас он пытается добиться результата, как 33 года назад.

Татуировки Филиппа Киркорова

Фото - © Страница Филиппа Киркорова в Инстаграм* (@fkirkorov)/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Не пренебрегает певец даже татуировками, от которых долгое время открещивался. Весной 2024 года Филипп признался в одном из интервью, что впервые набил себе татуировки — сделал изображение дракона на одной руке, а на пальцах другой набил слово KING — «король». На спине его красуется изображение самого себя с крыльями, а также фамильный герб с именами его детей и родителей. На торсе же набита большая птица, похожая на феникса. Певец отмечал, что бить татуировки очень больно, но он мужественно терпел.