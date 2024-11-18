Очень злое славянское божество: факты о Деде Морозе, о которых вы не знали

Мало кто знает, но даже Дед Мороз каждый год отмечает свой день рождения. Считается, что он приходится на 18 ноября. Именно в это время в Великом Устюге начинается настоящая зима и ударяют морозы. О том, кто такой на самом деле Дед Мороз, правда ли, что исторически он был злым, и откуда берет истоки традиция его прихода с подарками в каждый дом, – в материале РИАМО.

Первоначально Дед Мороз был очень злым духом

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Какое-то время в народе считалось, что Дед Мороз – это очень злое языческое божество. В конце 1920-х – начале 1930-х годов эту идею активно распространяли с целью борьбы с религиозными суевериями (в конце 1930-х годов празднование Нового года было разрешено). Советское молодое государство старалось искоренить празднование Рождества и Нового года, а потому все дореволюционные традиции подвергались осмеянию. Тогда же считали, что Дед Мороз не кто иной, как дух елки, это божество, которому надо приносить жертвы, развешивая их на ветвях хвойного дерева. Отсюда же, как пишет Николай Амосов в своем исследовании «Против рождественской елки», появилось убеждение, что рядом с елкой надо ставить фигурку Деда Мороза.

Другие исследователи утверждают, что никаких Дедов Морозов вообще не было, по крайне мере их не знали русские крестьяне. По их мнению, не было даже духа, который отвечает за мороз и холод, о чем можно прочесть в некоторых источниках, в которых говорится, что Дед Мороз был божеством, ответственным за появление пробирающего до костей холода. Его отец – сам бог Велес, а мать – богиня смерти Мара. Считали якобы, что сильная стужа – это дыхание Деда Мороза, сосульки – его слезы, а иней – замерзшие слова. Действительно, в XIX веке в сказках появляется Морозко и олицетворяет собой зиму. Однако ошибочно считать, что все герои сказок были божествами и требовали поклонения. Не существует ведь культа Кощея Бессмертного или Бабы Яги!

Дед Мороз и Санта-Клаус – это одно и то же?

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Лишь отчасти! Маленькому проценту людей известно, что прототипом всех известных вариаций Деда Мороза является Николай Чудотворец, по-другому Мирликийский, один из самых популярных святых в христианстве. Он является покровителем детей, а потому в скандинавских странах появился обычай накануне Дня святого Николая просить у него подарки или выполнить любую просьбу. Как правило, дети писали на бумажках свои желания и оставляли их в ботинках или в носках.

Затем голландцы привезли добрую легенду о Святом Николае в Америку, где вследствие этого в середине XIX века стал формироваться образ современного Санта-Клауса. В Россию же вместо Санты вошел образ Деда Мороза. В 1840 году русский писатель Владимир Одоевский выпустил сборник «Сказки дедушки Иринея», куда была включена сказка «Мороз Иванович». В ней появился образ доброго волшебника, который живет в ледяном доме и спит на перине из снега. Это предтеча современного дедушки Мороза.

Таким образом, пути Санты и Деда Мороза, разумеется, пересекаются и имеют одни корни, однако это не один и тот же персонаж.

Дед Мороз колотил палкой непослушных детей

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Обязательное празднование Нового года было введено еще Петром Великим в 1700 году. Тогда же возникла традиция обязательных визитов Деда Мороза в каждый дом, где есть дети. Однако в те времена Дед Мороз не был таким же добрым и всепрощающим, как сейчас. Он приносил и дарил подарки только тем детям, которые отличаются умом и послушанием. Если же ребенок себя плохо вел, не учился и хулиганил, то Дед Мороз мог поколотить его палкой. Спустя какое-то время главный символ Нового года стал мягче и добрее, а вместо палки стал брать с собой посох, который считается волшебным.

У Деда Мороза есть жена?

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В некоторых славянских фольклорных преданиях говорится, что у Деда Мороза есть жена – суровая и злая Ледяная Баба. Поскольку и сам дедушка Мороз имел злое амплуа, то и жена у него под стать: она устраивала гололедицу и кошмарила людей, пока муж замораживал все вокруг и создавал стужу и трескучий мороз.

В конце XIX – начале XX годов с Дедом Морозом стал ассоциироваться образ Снегурочки, юной девушки, которая младше своего взрослого спутника на 33 года. Ее стали описывать как внучку или дочку Деда Мороза, однако для дочери, как считается, она слишком молодая, это вызывало вопросы.

Дед Мороз – ветеран труда

Фото - © группа Российского Деда Мороза Вконтакте

Мало кто может похвастаться таким званием! По приблизительным подсчетам исследователей, Деду Морозу больше двух тысяч лет. За все это время волшебник очень много работал: собственноручно готовил подарки детям, потом их самостоятельно развозил каждому ребенку, то есть, можно сказать, всю жизнь работал курьером, также он выслушал бесчисленное количество стихотворений, прочитал много писем. За такой самоотверженный и великий труд, конечно же, должна полагаться награда. Именно поэтому Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание ветерана труда. Правда, сказочного труда! Кроме того, волшебнику предлагали и пенсионное удостоверение, которое давало ему право на некоторые льготы, но он отказался, сказав, что «молод душой».

Зачем Дед Мороз требует за свои подарки стихотворения?

Фото - © Александр Кожохин/РИАМО

Все дело в обязательном дарообмене, который является древней традицией по всему миру. Так, кубинские детишки оставляли под кроватью стаканы с водой, чтобы лошади волхвов могли попить, то есть это своеобразный знак гостеприимства и способ задобрить потустороннего гостя. В Голландии Святому Николаю оставляли еду у камина. На Русском Севере еще в XIX веке девушки оставляли блюдце молока для домового, чтобы он присматривал за домом. Если у пастухов убежала корова в лес, то на опушке клали кусочек хлеба с солью – но не для того чтобы приманить корову, а для лешего, который мог ее вернуть хозяевам.

Чтение стихотворения и примерное поведение в обмен на подарок от Деда Мороза можно объяснить таким же образом, только это следы уже специфически советского дарообмена. Дети должны проявить качества членов общества.

В современных реалиях такие неосязаемые «дары» для новогоднего волшебника приобрели иной смысл: рассказывая стишок Деду Морозу и Снегурочке, ребенок участвует в большом и светлом празднике. Даже если он очень стесняется, то в глубине души он все равно очень хочет пообщаться со сказочными героями. А если он хорошо выучил стих и блестяще его рассказал, то это непременно скажется на его чувстве уверенности в себе. Также стихи развивают память, расширяют кругозор и открывают перед малышами двери в жанр поэзии, что формирует общий уровень культуры.

Почему все-таки детям нужно верить в Деда Мороза?

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И хотя взрослые знают, что никакого Деда Мороза не существует, а многие вообще спорят, стоит ли развивать у своих детей веру в старика с белой длинной бородой, который раздает подарки в новогоднюю ночь, все-таки есть несколько доказательств в пользу поддержания ожидания чуда. Во-первых, это развивает у ребенка воображение и способствует активации творческих способностей. Обсуждая с родителями, где живет дедушка Мороз, сам ли он делает подарки, куда пропадает на оставшийся год, ребенок учится фантазировать. Кроме того, не нужно считать, что таким образом ребенок учится жить во лжи – сказки ведь он все равно слушает, читает сам, а еще смотрит мультики и разные фильмы, ходит на театрализованные представления.

Во-вторых, Дед Мороз олицетворяет собой воплощение добра и любви. Это символ чуда, которое должно быть в жизни. Во взрослом возрасте умение верить в хорошее не раз пригодится!

В-третьих, подготовка к празднику, заучивание стихов, рисование открыток и написание писем, новогодние елки – все это здорово поднимает настроение, что опять же очень благотворно влияет на детскую психику. А еще неплохо развивает: чтобы выучить танец, стишок, написать письмо – надо развить определенные навыки!