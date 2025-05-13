Нина Гребешкова: жизненный путь, роли и причина смерти

Юность и выбор профессии Нины Гребешковой

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Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 2030 года в Москве, в семье, никак не связанной с миром театра и кино: ее мама была портнихой, а отец – маляром. В старших классах Нина планировала стать учителем и поступить в педагогический институт.

Все изменил случай: незадолго до школьного выпускного отец подруги, поэт Владимир Луговской, заметил в Нине артистический дар и посоветовал задуматься о карьере актрисы. Нина подробно расспросила советчика о перспективах актерской карьеры и решила попробовать новую для себя сферу деятельности.

Нина Гребешкова и Леонид Гайдай: любовь длиной в 40 лет

Фото - © Режиссер Леонид Гайдай (слева)/РИА Новости

Из всех вузов, обучавших актерской профессии, Нина Гребешкова выбрала ВГИК. Поступила легко, сразу после школы, с первой попытки. Именно Во ВГИКе Нина познакомилась со своим будущим мужем – Леонидом Гайдаем. Гайдай на момент поступления в вуз был уже взрослым мужчиной, прошедшим войну, получившим серьезное ранение и суровый жизненный опыт. Нина ощущала себя рядом с ним маленькой девочкой, и их долгие прогулки, задушевные разговоры и романтические свидания воспринимала не совсем всерьез.

«После занятий и репетиций поздно вечером Леня всегда провожал меня до дома. Путь был длинный, на улице холод, ноги отваливаются от усталости. Но Леня никогда не жаловался, что ему тяжело, хотя раненая нога болела постоянно. Мы так долго ходили до моего дома... И вот как-то Леня не выдержал и скромно так сказал: "Ну что, Нинок, мы все ходим и ходим. Давай уже поженимся"», – рассказывала она журналистам.

Вместе они прожили 40 лет, в 1958 году родилась дочь Оксана.

«Он никогда не клялся в любви, не произносил слово "люблю". И даже в последние дни в больнице, когда я спросила его, рад ли он, что мне разрешили и днем и ночью быть рядом с ним, он посмотрел на меня и сказал: "Это зависит от тебя. Если ты хочешь быть здесь, будь, если не хочешь, я могу и один"», – рассказывала Нина Гребешкова журналистам после смерти супруга.

Роли в кино Нины Гребешковой: состоявшиеся и несбывшиеся

Фото - © РИА Новости

Свою актерскую карьеру Нина Гребешкова начала еще во время обучения в ВГИКе: сыграла эпизодические роли в фильмах «Смелые люди» и «Спортивная честь». Первой знаковой киноработой стала роль в фильме знаменитого режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности». Картина вышла на экраны в 1954 году, в том же году Нина окончила вуз и поступила в труппу Театра-студии киноактера, где проработала более 35 лет.

Леонид Гайдай, вышедший на пик популярности в начале 1960-х годов, довольно часто предлагал Нине роли в своих картинах, но обычно они были второстепенными: режиссер всегда ставил профессиональные интересы превыше личных. Например, в «Кавказской пленнице» Леонид Гайдай дал супруге небольшую роль медсестры, которая «принимала» Шурика в психиатрическую больницу.

А в картине «Бриллиантовая рука» было всего несколько ярких женских ролей, и Нина Гребешкова очень хотела сыграть в этом фильме бойкую, громкую управдомшу. Однако Гайдай решил, что на эту роль больше подойдет гротескная Нонна Мордюкова, а Нина прекрасно впишется в фильм как жена невольного контрабандиста Семена Семеныча Горбункова.

Сама актриса рассказывала об этой работе так: «Я вообще-то драматическая актриса, не комедийная. И отлично понимала, что не могу привнести ему в кадр что-то, равноценное его задумкам. Хотя был один случай в "Бриллиантовой руке", в сцене, когда я бужу Юру Никулина. По сценарию я должна была его трясти так, что ему на голову падает картина. Он просыпается в этой раме и говорит свой текст. Но картина почему-то не падала – к тому же все боялись, что она упадет углом. И тогда я говорю: "Ну что вы мучаетесь, он же работяга, каждый день встает по будильнику. Давайте я ему заведу будильник, и он проснется". И эта находка осталась в картине».

За свою долгую актерскую карьеру Нина Гребешкова сыграла почти 80 ролей в самых разных фильмах и сериалах, но практически все они были второстепенными. В «послужном списке» Нины Гребешковой – «Доживем до понедельника», «12 стульев», «Сказка о потерянном времени», «Дни хирурга Мишкина», «Спортлото-82», «Частный детектив, или Операция Кооперация», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди», «Настя», «Каменская», «Экипаж»...

Последнюю эпизодическую роль актриса сыграла в 2020 году – в сериале «Содержанки-2». Нина Гребешкова была очень скромной, большинство интервью, которые она давала прессе, были посвящены ее знаменитому мужу, его творческому пути и личности. Иногда она признавалась, что ее главная роль в жизни – роль жены Леонида Гайдая.

Последние годы жизни и смерть Нины Гребешковой

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Нина Гребешкова скончалась 10 мая 2025 года в своей квартире, на 95-м году жизни. Согласно сообщениям ряда СМИ, в последнее время тяжело болела, а в прошлом году ее даже пришлось госпитализировать после падения у себя дома. Однако представители семьи актрисы рассказали журналистам, что кончина Нины Гребешковой не была следствием какого-то серьезного заболевания, предполагавшего печальный исход. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Родственники актрисы планируют провести закрытую церемонию прощания 14 мая, после чего Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище.