Михаил Ефремов выходит из тюрьмы: судьба актера, за что посадили и почему досрочно освободили

В материале РИАМО – об актере Михаиле Ефремове, которого посадили почти на восемь лет.

Почему Михаила Ефремова освобождают досрочно

Фото - © РИА Новости

24 марта 2025 года стало известно, что Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение из колонии, где он находился четыре с половиной года. Актер готовится к выходу на волю. Ожидается, что это произойдет 9 апреля. Ефремов раз в месяц должен будет отмечаться в надзорных органах.

61-летний актер присутствовал на заседании по видеосвязи и попросил удовлетворить его прошение об освобождении. Он заявил, что никогда больше не сядет за руль и что полностью завязал со спиртным.

«Главный мой враг – это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни» Михаил Ефремов в суде

Также Ефремов заявил о том, что ему нужно пройти лечение, которое связано с легкими (у актера хроническая обструктивная болезнь легких) Защитник актера Юрий Падалко объяснил, что Ефремову нужно особое лечение. По его словам, имеющиеся проблемы со здоровьем нужно решать в специализированных клиниках, а их нет в системе ФСИН.

Старшая сестра актера отреагировала на итоги прошедшего заседания. «Все равно боюсь радоваться, пока не увижу», – сказала 67-летняя Анастасия Ефремова.

Важно отметить, что творческая деятельность не запрещена Ефремову судом. Ему по приговору лишь нельзя садиться за руль. Актер с этим наказанием согласен и не просил суд его отменять, указал его адвокат.

За что посадили актера Михаила Ефремова

Фото - © Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве./РИА Новости

8 июня 2020 года на Садовом кольце произошло ДТП с участием актера. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

После смерти пострадавшего Ефремова задержали и отправили под домашний крест. В ходе медосвидетельствования после ДТП в его крови выявили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле — такой показатель может быть, если выпить примерно бутылку водки. В анализах нарушителя также нашли следы каннабиноидов и кокаина.

Сначала актер покаялся в содеянном, но позже заявил, что совсем не помнит произошедшего. А свое покаяние объяснил жутким похмельем. Пока шел судебный процесс, Ефремов отрицал свою вину, но на последнем заседании признал ее.

В результате судебного процесса актер был осужден на восемь лет лишения свободы. Заслуженный артист России в итоге признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму около 7 млн рублей. Суд снизил ее до 800 тысяч рублей.

Биография Михаила Ефремова

Фото - © Nadya Pyastolova / Фотобанк Лори

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его родители – легендарный российский актер и режиссер Олег Ефремов, а также народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Ефремов пошел по стопам родителей – выбрал искусство. Уже в 13 лет он играл в спектакле «Уходя, оглянись!» и снимался в фильмах «Дни хирурга Мишкина» и «Уходя, оглянись…». Всего спустя какой-то год он снялся в очередном фильме – «Когда я стану великаном» – и внезапно проснулся юной знаменитостью.

Затем последовала учеба в институте и служба в армии, так что кинокарьеру пришлось на какое-то время задвинуть на дальний план. Высшее образование он получил в Школе-студии МХАТ.

После учебы карьера Ефремова резко пошла в гору: в 1987 году он возглавил театр-студию «Современник-2», а когда труппа распалась, перешел в МХАТ. Там он играл на сцене в течение восьми лет, но когда начались разногласия с отцом, он оттуда ушел.

Играл Ефремов во множестве спектаклей: «Горе от ума» (Чацкий), «Амадей» (Моцарт), «Чайка» (Треплев) и других. Последней работой на сцене театра стала постановка «Амстердам» режиссера Сергея Газарова.

Помимо театральной деятельности, актер играл и в кино. Начиная с конца 80-х годов он постоянно был нарасхват у режиссеров. В 1989-м он сыграл главную роль в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский», а в 1991-м – в социальной драме «Люк». В 1992 году небывалый интерес зрителей вызвала комедия «Мужской зигзаг».

Оглушительная слава нашла Ефремова после его участия в съемках сериала Александра Митты «Граница. Таежный роман» в 2000 году. С тех пор он стал все чаще появляться на экранах. Он снялся в популярных проектах «Каменская» и «Романовы. Венценосная семья», в фильмах «Антикиллер» и «Антикиллер-2». В целом богатейшая фильмография Михаила Ефремова насчитывает более 100 фильмов.

Заметен он был и на ТВ. С 2009 года Ефремов стал вести шоу «Жди меня» на Первом канале, а также выступал в роли жюри Высшей лиги КВН.