«Криптовалютный король»: кто такой Александр Винник, которого планируют освободить США

Кто такой Александр Винник

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Александр Винник родился в Кургане 16 августа 1979 года. Окончив среднюю школу, он переехал в Москву. Здесь он принимал участие в создании сайта «Праздниковедение.ру», где выкладывали информацию о различных праздниках в разных странах мира. Затем Винник занимался и другими интернет-проектами: в 2011 году, например, он начал работать на интернет-площадке торгов валютами и криптовалютами ВТС-Е. Позже он обслуживал транзакции между электронными системами, зарабатывал на комиссионных.

Рост популярности биржи ВТС-Е, одним из основателей которой считается Винник, в скором времени привел к проблемам. В 2016 году Приморский районный суд Санкт-Петербурга наложил на него санкции и внес в список запрещенных ресурсов. В дальнейшем, после ареста Александра Винника, биржу и вовсе закрыли.

За что был арестован Винник

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В 2017 году Александр Винник вместе с семьей прилетел в Грецию на отдых. Там-то его и задержали по запросу США. Прокуратура Сан-Франциско обвиняла его по 21 пункту, среди которых отмывание $4 млрд (данные разнятся: от $4 до 9 млрд), полученных преступным путем через BTC-е, кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt.Gox, спровоцировавший ее банкротство, а также участие в наркотрафике – и это далеко не весь перечень. Сам россиянин вину отрицал и заявлял, что лишь консультировал биржу.

США были не единственными, кто имел зуб на Винника. Так, Россия обвиняла его в хищениях и мошенничестве, а Франция – в отмывании денег и вымогательстве через распространенный им вирус Locky.

В Греции он находился в одиночной камере в СИЗО в Салониках. Чтобы привлечь внимание российских СМИ, Винник неоднократно объявлял голодовки. К тому же его здоровье стало ухудшаться из-за питания, Винник жаловался на частые головные боли, поэтому он пытался добиться через адвокатов освобождения под домашний арест. В СИЗО его посещала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, после чего устраивать голодовки он перестал. Несмотря на многочисленные запросы, экстрадиция в Россию не была осуществлена. В 2018 году Винник сообщал о готовящемся на него покушении в тюрьме.

В России Винника обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и заочно арестовали в 2018 году. Сам он, пока находился в Греции, утверждал, что согласен вернуться на родину и предстать здесь перед судом.

В 2020 году Александра Винника перевели во Францию, где его приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере €100 тыс. Кроме того, прокурор запрашивал и вовсе 10 лет заключения, утверждая, что Винник – «пират международного уровня».

В 2022 году Винника перевели в США, где его держали в тюрьме Сан-Франциско. Его адвокат Фредерик Бело обращался к главе МИД РФ Сергею Лаврову оказать содействие в обмене Винника.

Спустя два года, в мае 2024-го, Винник признал свою вину в рамках сделки с прокуратурой. Он признался в заговоре с целью отмывания денег. Вынести приговор ему должны были бы в июне 2025 года, ему грозило до 200 лет тюрьмы.

Семья Александра Винника

У Александра Винника была семья – супруга и двое несовершеннолетних детей. Пока Винник находился в тюремном заключении, его супруга умерла из-за рака. Это усугубило ситуацию, в которой находился Александр Винник. Воспитание детей легло на плечи их бабушки – матери Винника.

Освобождение в обмен на Фогеля

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В феврале 2025 года государственным департаментом США и администрацией президента была сообщено о том, что уголовное дело против Винника прекращается. США могут выдать Винника на родину в обмен на осужденного в России по делу о контрабанде наркотиков американца Марка Фогеля. Его освободят из Американской тюрьмы и передадут в ближайшее время Российской Федерации.

Тем не менее пока что он находится в США, а работа по его защите не прекращается, сообщил адвокат Винника Аркадий Бух. «Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», – сказал Бух.

Он добавил, что недавно состоялось слушание в федеральном суде штата Флорида по делу Винника. «Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание», – сказал адвокат.