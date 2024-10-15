Как Михаил Пичугин выживал 67 дней на дрейфующей лодке и кому еще в истории это удавалось

14 октября моряки в акватории Охотского моря обнаружили лодку, которую сначала приняли за уплывшие буйки. На ней обнаружили выжившего Михаила Пичугина и его погибших родственников. Лодка ушла в море еще в августе 2024 года, и дрейфовать путешественнику пришлось 67 дней.

Как и когда пропало судно с тремя людьми в Охотском море

Фото - © Telegram-канал SHOT

Трагическая история маломерного судна в Хабаровском крае началась в августе. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, 9 августа «двое мужчин и пятнадцатилетний подросток, сын одного из них, на лодке катамаранного типа «Байкат 470»выдвинулись от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону г. Оха Охинского района Сахалинской области». От точки отправления мужчины ушли с запасами воды всего на неделю, а в точку назначения вовремя так и не прибыли.

С тех пор о местоположении лодки было ничего неизвестно, пока 14 октября судно не обнаружили в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Лодку обнаружил экипаж корабля «Ангел». На судне был обнаружен живой Михаил Пичугин и двое погибших – брат выжившего Сергей и его сын, которому было всего 15 лет.

Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, а также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), возбужденного Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Михаил Пичугин выживал в лодке больше двух месяцев

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Михаила передали медикам, он находится в крайне тяжелом физическом и психологическом состоянии – большую часть времени он провел на борту с погибшими родственниками.

В водах Охотского моря 46-летний Михаил с братом и племянником дрейфовал 67 дней. Конечная точка их путешествия находилась в 140 километрах от мыса Перовского и в нескольких часах пути. А приехали мужчины на отдых из Бурятии и Красноярского края смотреть на китов. Этот маршрут не предполагал длительного похода, поэтому еды и воды они взяли немного. Есть версия, что в итоге на лодке сломался мотор. Так, небольшое путешествие закончилось страшным двухмесячным дрейфом, в котором смог выжить только Михаил.

Медики осмотрели путешественника, диагностировали у него истощение и обезвоживание. За время «путешествия» он потерял половину своего веса, а именно 50 кг. Несмотря на тяжелое состояние, врачи говорят, что жить он будет. С мужчиной в том числе работают психологи.

Как Михаилу Пичугину удалось выжить

Специалисты говорят, что выжить в условиях, когда температура воды опускалась до восьми градусов, а воды и еды почти нет, практически невозможно. Телеграм-канал SHOT сообщает, что Михаил питался горохом и дождевой водой. Он собирал капли в емкости, а горох размачивал, чтобы его хватило на больше. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма. А моряки, которые нашли лодку, сообщили, что Михаил обвесил лодку светоотражательными спасательными жилетами, чтобы ее было лучше видно. Его брат и племянник не смогли выжить и погибли от истощения и обезвоживания.

Медики предположили, что выжить Михаилу Пичугину помог его избыточный вес. Происходящий в организме липолиз помогает освобождать воду и обезвоживание сказывается на организме менее пагубно, нежели на людях с нормальной массой тела. Но врачи предупреждают, что это не повод начинать «наедать» килограммы, в обычной жизни лишний вес становится причиной многих заболеваний.

Вода в таких условиях – главное, а без пищи человек может прожить месяц.

Кому еще удавалось выжить в открытом море

Фото - © Пань на аналогичном плоту/Wikipedia.org

История моряка Пань Ляня стала основой фильма «Жизнь Пи». Моряк оказался в Атлантическом океане в 1942 году на спасательном плоту с минимальными запасами. Он питался водорослями, собирал дождевую воду и провел в океане 133 дня, а спасли его бразильские рыбаки.

Французский биолог, путешественник, доктор Ален Бомбар в 1952 году добровольно отправился в опасное путешествие. Он пересек Атлантический океан от Канарских островов до Барбадоса за 65 дней и был на грани гибели, но смог выжить, доказав, что главное не впадать в отчаяние.

49 дней в 1960 году в открытом море выживали младший сержант Асхат Зиганшин, рядовые Филипп Поплавский, Иван Федотов и Анатолий Крючковский на борту самоходной баржи Т-36. Они съели даже сапоги и мыло, но выжили.

Яхтсмен Тами Олдхэм Эшкрафт 40 дней выживала в Тихом океане в 1983 году после того, как ее яхта перевернулась, а ее жених пропал.

А в 2006 году трое мексиканских рыбаков Лусио Рендон, Сальвадор Ордонез и Хесус Видана дрейфовали девять месяцев, но это по их словам. Родные утверждают, что их не было 90 дней, что тоже немало. У их лодки сломался мотор, а питались они сырой рыбой и чайками.

Рыбаки из Мьянмы в 2009 году 25 дней дрейфовали у берегов Австралии в холодильной камере. Они тоже пили дождевую воду и ели рыбу и их случайно заметили с воздуха.