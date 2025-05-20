Юрий Григорович: как жил и чем прославился великий артист и хореограф

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывался творческий путь балетмейстера Юрия Григоровича и какой след его работы оставили в сердцах миллионов зрителей всего мира.

Детство и первые постановки Юрия Григоровича

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Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. С миром искусства он познакомился в раннем детстве: дядя будущего хореографа был танцовщиком Мариинского театра. Впрочем, сам Юрий заниматься балетом начал достаточно поздно, в девять лет, но сразу понял, что это – его призвание.

В 1946 году молодой артист окончил хореографическое училище и поступил в кордебалет Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Уже через несколько месяцев Юрий Григорович стал солистом балетной труппы.

Тогда же, в возрасте 19 лет, Григорович впервые стал пробовать себя как режиссер-постановщик: руководил созданием детского балета «Аистенок» в студии ленинградского Дворца культуры им. Горького. Первый опыт оказался удачным и Григорович поставил еще несколько произведений при участии молодых артистов.

В Кировском театре заметили режиссерский талант молодого солиста: сначала ему доверяли ставить танцы в операх, а затем позволили работать над полномасштабным балетом «Каменный цветок». В 1962-1964 годах Григорович был балетмейстером театра им. Кирова, а с 1964 года – главным балетмейстером московского Большого театра. В 1965 году артист получил еще одно высшее образование: окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского.

Самые знаменитые постановки балетмейстера Юрия Григоровича

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На должности главного балетмейстера Большого театра Юрий Григорович прослужил больше тридцати лет – до 1995 года. Хореограф является автором восьми оригинальных балетов, каждый из которых посетили тысячи зрителей в СССР и за рубежом.

В творческом багаже артиста такие постановки, как «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Легенда о любви» и многие другие. По мнению большинства критиков и театралов, именно работы Григоровича сформировали образ Большого театра таким, каким его теперь знают во всем мире.

Сам хореограф рассказывал, что на репетиции всегда «перетанцовывал» все до единой партии, показывая артистам, как должны выглядеть движения. Он очень любил работать с молодыми актерами: «Они как глина, на них еще не прилипли не прилипли все эти штампы… Молодые люди – они как губка впитывают все, что ты им говоришь – и это всегда приятно».

В его постановках участвовали как юные танцовщики, так и звезды балета – Марис Лиепа, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Нина Тимофеева и Николай Цискаридзе.

В 1996 году Григорович уехал из Москвы и начал работать в Краснодарском театре балета, который был создан всего за несколько лет до этого. На краснодарской сцене он представил практически все самые яркие постановки из своего репертуара – от «Спартака» до «Лебединого озера». Юрий Николаевич проработал балетмейстером и художественным руководителем краснодарского театра до 2008 года, после чего вернулся в Большой – на должность штатного хореографа.

За время творческой деятельности Юрий Григорович был удостоен множества наград, получил две Госпремии СССР, Государственную премию РФ и две премии правительства РФ, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». 90-летний юбилей балетмейстера был ознаменован вручением ему Ордена апостола Андрея Первозванного.

Последние годы жизни и причина смерти

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По сообщениям ряда СМИ, последние годы жизни выдающийся хореограф провел в элитном пансионате-санатории в подмосковной Барвихе. При этом Юрий Григорович регулярно поддерживал связь со своими бывшими воспитанниками и коллегами, стараясь быть в курсе всех театральных новостей.

19 мая 2025 года Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. По данным телеграм-канала SHOT, последние две недели жизни балетмейстер провел в Центральной клинической больнице в Москве, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.

Прощание с Юрием Григоровичем состоится 23 мая в историческом здании Большого театра. Вероятнее всего, знаменитого хореографа похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой – балериной Наталией Бессмертновой, с которой артист прожил в браке 40 лет.