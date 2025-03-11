И все-таки вместе: история отношений Шамана и Екатерины Мизулиной

В материале РИАМО о том, как начиналась и развивалась история любви главы Лиги безопасного интернета и популярного исполнителя SHAMAN.

С чего все началось: первые слухи об отношениях Шамана и Мизулиной

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Популярный певец и глава Лиги безопасного интернета познакомились, когда Шаман еще был женат на Елене Мартыновой. Мизулина неоднократно говорила, что она любит творчество Шамана и слушает только его песни и гимн России. Также она записывала «кружочки» в Telegram под его песни, ходила на его концерты.

Когда в 2024 году произошел развод Шамана и Елены Мартыновой, многие заподозрили, что дело может быть в Екатерине Мизулиной, поскольку именно тогда, судя по социальным сетям обоих, певец и глава Лиги безопасного интернета стали общаться плотнее: они выкладывали схожие фотографии и даже совместные фото.

В феврале в 2025 году Екатерина Мизулина побывала на рок-опере «Князь Владимир», где Шаман играл главную роль. После представления пара выложила в Telegram-каналах совместные снимки и подписала их: «Ты моя», «Ты мой».

Тогда же пара посетила вместе концерт в Московской школе №1409. «Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Шаманом во время концерта в московской школе», – сообщили позднее в telegram-канале Baza. В telegram-канале «Москва сегодня» опубликовали даже видео с концерта, а также отметили, что на поцелуй Мизулину и Шамана уговорили школьники.

14 февраля Мизулина и Шаман вновь подогрели интерес общественности к своим отношениям. Они представили публике совместный клип на песню «Я останусь с тобой», который они сняли в стенах школы №1409 в столице. В конце клипа папа исполняет медленный танец и имитирует поцелуй.

Любопытно, что слухи об отношениях Мизулиной и Шамана обсуждались в СМИ достаточно долго, однако никто из них не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN и Екатерина Мизулина рассекретили свои отношения

Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

В 9 марта в московском комплексе «Live Арена» Шаман выступал с концертом «Ты моя», посвященным Международному женскому дню. Исполнив одну из своих песен, он вышел на сцену, держа в руках букет белых роз, и пригласил на сцену Екатерину Мизулину. Она появилась перед присутствующими зрителями в красивом длинном платье цвета молока.

Певец вручил Мизулиной букет и обнял ее. «Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении – что же, что же между нами. Официально заявляю при всех – мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» – признался SHAMAN.

На это девушка ответила «Да...». Ярослав добавил: «Она ответила — да!!!». После этих слов Ярослав и Екатерина поцеловались. Затем он начал петь: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно...».

Что известно о первых двух браках Ярослава Дронова

Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) успел побывать в браке уже дважды. Сначала он в течение четырех лет был в официальных отношениях с преподавателем по вокалу Мариной Рощупкиной. Их брак длился с 2012 по 2016 годы. У бывших супругов есть общий ребенок – дочка Варвара. Она родилась в 2014-м. Всего же в отношениях влюбленные пробыли целых девять лет. Женщина была первой любовью Дронова – они познакомились, когда певцу было всего 16, а ей – 22 года. Парень зашел в музыкальную школу, чтобы передать костюм, увидел Марину – и влюбился в преподавателя народного пения с первого взгляда. По воспоминаниям певца, он сразу понял, что перед ним «родной человек».

Расставания от пары никто не ожидал – все-таки столько лет вместе! Однако несовпадение взглядов на дальнейшую жизнь сыграло с парой злую шутку. Рощупкина не захотела жить в Москве и предпочла карьеру в родном городе, где ее знали как специалиста. Шаман пытался спасти брак, но ему это не удалось.

К слову сказать, их дочь Варя пошла по стопам родителей. В 2022 году, например, она стала лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Жар-птица России» в категории «Эстрадный вокал».

После расставания с Рощупкиной Шаман недолго был один – уже спустя год он узаконил новые отношения – с Еленой Мартыновой, которая его старше на 14 лет. Мартынова – топ-менеджер одной из телекоммуникационных компаний, для нее брак с Дроновым оказался вторым. Однако и в этих отношениях не получилось добиться стабильной семейной жизни. Брак их продлился около семи лет, с 2017 по 2024 годы. Причиной расставания супруги называли плотные рабочие графики, которые не оставляли времени на нормальную жизнь.

Что известно о личной жизни Екатерины Мизулиной

Фото - © РИА Новости

Что касается Екатерины Мизулиной, то она распространяться о своей личной жизни не любила, поэтому не афишировала и свое прошлое. Общественности до сих пор неизвестно, был ли у нее когда-нибудь муж и есть ли дети.