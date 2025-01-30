Евгения Шишкова и Вадим Наумов: биография, победы и семейная жизнь чемпионов

В материале РИАМО рассказываем о семейной паре российских фигуристов – Евгении Шишковой и Вадиме Наумове. Они разбились в авиакатастрофе в США 29 января 2025 года.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов: спортивная карьера и олимпийские награды

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Евгения Шишкова и Вадим Наумов родом из Ленинграда. Евгения родилась 18 декабря 1972 года, на ледовую арену она пришла в восемь лет. В первое время ее приоритетом было одиночное катание, но с одиннадцати лет юная фигуристка решила, что ей больше подходит парное.

Вадим Наумов родился 7 апреля 1969 года, в фигурное катание пришел в десятилетнем возрасте, занимался в том же дворце спорта «Юбилейный», что и Евгения. Он стал вторым партнером Шишковой, и этот дуэт оказался очень плодотворным: молодых людей связал не только спорт, но и дружба, а затем любовь. В 1995 году фигуристы поженились в Санкт-Петербурге.

Вадим и Евгения стали яркими звездами фигурного катания в начале 1990-х. Спортсмены дважды становились золотыми призерами на Чемпионате России, заняли пятое место на зимней Олимпиаде 1992 года, четвертое – на Играх в 1994 году, и в том же году стали победителями чемпионата мира. В 1995 году спортсмены поженились в Санкт-Петербурге.

Через несколько лет Шишковой и Наумову сообщили, что их не будут включать в состав олимпийской сборной России 1998 года. После этого пара решила уйти из спорта.

Жизнь фигуристов Шишковой и Наумова за границей

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В 1998 году семейная пара приняла решение эмигрировать в США. Фигуристы поселились в небольшом городе Симсбери в штате Коннектикут и вполне успешно занимались тренерской работой. В числе их подопечных были, например, Кэтрин Оршеи и Гаррет Лукаш, которые в 2005 выиграли чемпионат США по фигурному катанию.

1 августа 2001 года у Евгении и Вадима родился сын Максим. Он также с раннего детства занимался фигурным катанием. Молодой человек выступал за сборную Америки и в 2020 году стал чемпионом США среди юношей в одиночном катании.

Авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года

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Вечером 29 января 2025 года в аэропорту Вашингтона произошла крупная авиакатастрофа: при заходе на посадку пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом. Произошел взрыв, и обломки двух летательных аппаратов упали в реку Потомак близ аэропорта. На борту самолета находились 64 человека, среди которых – олимпийские чемпионы Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

На борту потерпевшего крушение самолета American Airlines могли находиться как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США по фигурному катанию. По сообщению телеграм-канала Mash, большинство летевших этим рейсом спортсменов – дети российских эмигрантов.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.