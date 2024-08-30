Биография Александра Лукашенко: от директора совхоза до главы Союзного государства

30 августа 2024 года Александру Лукашенко исполняется 70 лет. Почти 31 из них он находится во главе белорусского государства. Как простому сельскому парню удалось добиться столь впечатляющего успеха, читайте в материале РИАМО.

Детство Александра Лукашенко

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Происхождение белорусского президента изобилует белыми пятнами. В первую очередь это касается личности его отца: как это ни странно для фигуры такого масштаба, она до сих пор неизвестна.

Сообщается, что мать Лукашенко, Екатерина Трофимовна, родила его 30 августа 1954 года в поселке Копысь Оршанского района Витебской области (хотя сам президент как-то назвал другую дату – 31 августа). В то время женщина работала на Оршанском льнокомбинате, однако после рождения сына вернулась в родную деревню Александрию, расположенную на другом берегу Днепра от Копыси, и устроилась работать дояркой. Сына она воспитывала в одиночку, и других детей у нее не было.

Что касается отца Александра Григорьевича, то информация сообщалась разная: и что это цыган Рыгор, и еврей Гирша, и скромный белорус из лесничества Григорий. По поводу деда Лукашенко по материнской линии тоже возник «национальный» спор: был он украинцем из Черниговской губернии или белорусом из Александрии.

Как бы то ни было, рос Саша без отца и, как это часто бывает, не отличался примерным поведением: по словам самого президента, ребенком он состоял на учете в детской комнате милиции.

Образование, служба в армии и партийная стезя

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В 1975 году Лукашенко окончил Могилевский педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения», а затем два года отслужил в пограничных войсках в Бресте, где был инструктором политотдела. После возвращения на «гражданку» Александр Григорьевич пошел по комсомольской, а затем партийной линии (в КПСС он вступил в 1979 году).

Помимо этого Лукашенко занимался сельским хозяйством: он работал в разных колхозах и совхозах, а в 1985 году получил второе высшее образование в Белорусской сельскохозяйственной академии.

В 1987 году будущий президент даже стал директором совхоза, но на дворе был разгар перестройки, и вскоре политическая жизнь полностью поглотила Александра Григорьевича (впрочем, свою должность в совхозе он сохранял вплоть до избрания главой государства).

Приход к власти и первый президентский срок

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В 1990 году Лукашенко со второй попытки был избран депутатом Верховного совета Белоруссии. Подобно Ельцину в России, он занял критическую позицию по отношению к коммунистической власти, однако от самой идеологии не отказался. В этом смысле показательно название депутатской группы, куда входил будущий президент, – «Коммунисты Беларуси за демократию».

Лукашенко выступал против разрыва с Россией. В частности, он голосовал против создания Белоруссией собственной валюты и армии, а также не поддержал ратификацию Беловежских соглашений.

В 1994 году Александр Григорьевич стал президентом страны, победив во втором туре выборов Вячеслава Кебича, до этого в течение четырех лет возглавлявшего правительство (сначала БССР, а затем и независимой Белоруссии). Однако этот успех стал только началом противостояния Лукашенко с Верховным советом, подобного тому, которое вел в России президент Ельцин.

В 1995 году по инициативе Лукашенко состоялся первый в истории страны референдум, на котором граждане проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, смену государственных герба и флага на близкие к советским варианты, поддержку президентского курса на интеграцию с Россией, а также право президента распускать Верховный совет.

В 1996 году президент инициировал еще один референдум. По его результатам белорусы поддержали поправки в конституцию, согласно которым отсчет пятилетнего президентского срока Лукашенко начинался заново, а полномочия главы государства были расширены. Воспользовавшись новыми полномочиями, Александр Григорьевич распустил Верховный совет и заменил его новым, лояльным ему парламентом. В отличие от событий 1993 года в России, для этого не потребовались уличные столкновения и стрельба из танков – хватило оцепления из ОМОНа.

В этот период начались обвинения Лукашенко в диктаторских методах правления – как со стороны внутренней оппозиции, так и со стороны стран Запада. Эти обвинения зазвучали с новой силой после исчезновения в 1999-2000 годах нескольких противников президента, которые так и не были найдены.

В экономической сфере Александр Григорьевич отказался от программы либеральных реформ и во многом вернулся к советскому укладу. Кроме того, уже в середине 90-х белорусский президент подписал ряд соглашений со своим российским коллегой Ельциным об углублении сотрудничества и интеграции двух стран.

«Последний диктатор Европы»

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В 2001 году Лукашенко был переизбран на пост президента в первом туре с результатом 75,65% голосов. Спустя три года он организовал еще один референдум, на котором попросил у населения возможности избираться на третий срок, а также отменить ограничение на количество президентских сроков в конституции. Народ предложение своего лидера поддержал.

С тех пор Лукашенко участвовал еще в четырех президентских выборах, на которых неизменно побеждал в первом туре. Все эти выборы подвергались критике со стороны западных стран и организаций. За белорусским лидером даже закрепилось неформальное звание «последнего диктатора Европы», о чем он сам иногда говорит в своих выступлениях.

Раз в несколько лет Александр Григорьевич меняет глав национального правительства. Всего за все время его правления их было девять. Дольше всех – семь лет – в этой должности продержался Сергей Сидорский.

Интеграция с Россией привела к созданию в 2000 году Союзного государства, в котором Лукашенко с самого начала возглавляет Высший государственный совет. При этом, несмотря на периодические слухи, окончательного объединения двух государств не происходит, а белорусский лидер раз за разом заявляет, что его страна не собирается отказываться от своего суверенитета.

Лукашенко любит предлагать свои услуги в качестве дипломатического посредника. Именно в Белоруссии в 2014 году было подписано так называемое Минское соглашение, предусматривавшее прекращение огня на востоке Украины, а в 2015 году после встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции было заключено Второе минское соглашение.

Протесты 2020 года и содействие России в проведении СВО

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Стабильная политическая жизнь Белоруссии, в которой очередные президентские выборы каждый раз сопровождались слабыми протестами, сменилась резкой эскалацией накануне, во время и после выборов 2020 года. Еще в ходе избирательной кампании двое противников Лукашенко, Сергей Тихановский и Виктор Бабрико, были задержаны (впоследствии их приговорили к 18 и 14 годам лишения свободы соответственно), а еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, которому отказали в регистрации, покинул Белоруссию на фоне расследования уголовного дела против него.

В итоге ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко победил на выборах с результатом 80,10%. Это вызвало волну уличных протестов, временами переходящих в беспорядки, и жесткую реакцию на них со стороны белорусских силовых органов. Многими наблюдателями происходящее оценивалось как повторение «майдана» 2013-14 годов в Киеве, в ходе которого был свергнут тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Однако Лукашенко хоть и в непростой борьбе, но сумел сохранить власть. В итоге к началу 2021 года протесты сошли на нет.

Эти события повлекли за собой сильнейшее обострение отношений с Западом, где выборы не признали, а в отношении Лукашенко и его окружения ввели санкции, ранее частично снятые в 2010-х.

Новый виток осуждения и санкций в отношении Белоруссии последовал в 2022 году. Причиной стало то, что с территории страны был частично осуществлен ввод российских войск на Украину в ходе проведения СВО. При этом, несмотря на воинственную риторику и даже размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, Лукашенко сумел уберечь свою страну от участия в вооруженном конфликте (хотя слухи о привлечении белорусской армии к СВО порой звучали довольно активно).

Семья и личная жизнь Александра Лукашенко

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Александр Григорьевич состоит в браке с Галиной Родионовной Лукашенко (в девичестве – Желнерович) с 1975 года. У супругов родились двое сыновей, Виктор (в 1975 году) и Дмитрий (в 1980-м). При этом чета Лукашенко давно не живет вместе, хоть и не развелась официально.

Третий сын белорусского президента, Николай (2004 года рождения), согласно многочисленным сообщениям в прессе, родился от бывшего личного врача Александра Григорьевича, Ирины Абельской.

Любопытно, что старшие сыновья Лукашенко, хотя и давно занимаются государственными делами, не имеют высоких политических должностей. Так, Виктор с 2021 года является президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии, а Дмитрий и вовсе всего лишь возглавляет «Президентский спортивный клуб».

Что касается Николая, то Александр Григорьевич регулярно брал его с собой на официальные мероприятия с самого раннего возраста и даже намекал, что сделает его своим преемником. Пожалуй, самым известным эпизодом публичной жизни Николая Лукашенко стала видеозапись, на которой он сопровождает своего отца, вооруженный автоматом и экипированный как боец спецназа. Это видео появилось в августе 2020 года, в самый разгар противостояния президента и оппозиции. Впрочем, с тех пор младший сын Лукашенко больше не был замечен в подобном антураже, и основная информация о нем в СМИ касается его учебы (так, сообщалось, что в 2022 году он окончил школу с золотой медалью).