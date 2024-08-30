Биография Александра Лукашенко: от директора совхоза до главы Союзного государства
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30 августа 2024 года Александру Лукашенко исполняется 70 лет. Почти 31 из них он находится во главе белорусского государства. Как простому сельскому парню удалось добиться столь впечатляющего успеха, читайте в материале РИАМО.
Детство Александра Лукашенко
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Происхождение белорусского президента изобилует белыми пятнами. В первую очередь это касается личности его отца: как это ни странно для фигуры такого масштаба, она до сих пор неизвестна.
Сообщается, что мать Лукашенко, Екатерина Трофимовна, родила его 30 августа 1954 года в поселке Копысь Оршанского района Витебской области (хотя сам президент как-то назвал другую дату – 31 августа). В то время женщина работала на Оршанском льнокомбинате, однако после рождения сына вернулась в родную деревню Александрию, расположенную на другом берегу Днепра от Копыси, и устроилась работать дояркой. Сына она воспитывала в одиночку, и других детей у нее не было.
Что касается отца Александра Григорьевича, то информация сообщалась разная: и что это цыган Рыгор, и еврей Гирша, и скромный белорус из лесничества Григорий. По поводу деда Лукашенко по материнской линии тоже возник «национальный» спор: был он украинцем из Черниговской губернии или белорусом из Александрии.
Как бы то ни было, рос Саша без отца и, как это часто бывает, не отличался примерным поведением: по словам самого президента, ребенком он состоял на учете в детской комнате милиции.
Образование, служба в армии и партийная стезя
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В 1975 году Лукашенко окончил Могилевский педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведения», а затем два года отслужил в пограничных войсках в Бресте, где был инструктором политотдела. После возвращения на «гражданку» Александр Григорьевич пошел по комсомольской, а затем партийной линии (в КПСС он вступил в 1979 году).
Помимо этого Лукашенко занимался сельским хозяйством: он работал в разных колхозах и совхозах, а в 1985 году получил второе высшее образование в Белорусской сельскохозяйственной академии.
В 1987 году будущий президент даже стал директором совхоза, но на дворе был разгар перестройки, и вскоре политическая жизнь полностью поглотила Александра Григорьевича (впрочем, свою должность в совхозе он сохранял вплоть до избрания главой государства).
Приход к власти и первый президентский срок
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В 1990 году Лукашенко со второй попытки был избран депутатом Верховного совета Белоруссии. Подобно Ельцину в России, он занял критическую позицию по отношению к коммунистической власти, однако от самой идеологии не отказался. В этом смысле показательно название депутатской группы, куда входил будущий президент, – «Коммунисты Беларуси за демократию».
Лукашенко выступал против разрыва с Россией. В частности, он голосовал против создания Белоруссией собственной валюты и армии, а также не поддержал ратификацию Беловежских соглашений.
В 1994 году Александр Григорьевич стал президентом страны, победив во втором туре выборов Вячеслава Кебича, до этого в течение четырех лет возглавлявшего правительство (сначала БССР, а затем и независимой Белоруссии). Однако этот успех стал только началом противостояния Лукашенко с Верховным советом, подобного тому, которое вел в России президент Ельцин.
В 1995 году по инициативе Лукашенко состоялся первый в истории страны референдум, на котором граждане проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, смену государственных герба и флага на близкие к советским варианты, поддержку президентского курса на интеграцию с Россией, а также право президента распускать Верховный совет.
В 1996 году президент инициировал еще один референдум. По его результатам белорусы поддержали поправки в конституцию, согласно которым отсчет пятилетнего президентского срока Лукашенко начинался заново, а полномочия главы государства были расширены. Воспользовавшись новыми полномочиями, Александр Григорьевич распустил Верховный совет и заменил его новым, лояльным ему парламентом. В отличие от событий 1993 года в России, для этого не потребовались уличные столкновения и стрельба из танков – хватило оцепления из ОМОНа.
В этот период начались обвинения Лукашенко в диктаторских методах правления – как со стороны внутренней оппозиции, так и со стороны стран Запада. Эти обвинения зазвучали с новой силой после исчезновения в 1999-2000 годах нескольких противников президента, которые так и не были найдены.
В экономической сфере Александр Григорьевич отказался от программы либеральных реформ и во многом вернулся к советскому укладу. Кроме того, уже в середине 90-х белорусский президент подписал ряд соглашений со своим российским коллегой Ельциным об углублении сотрудничества и интеграции двух стран.
«Последний диктатор Европы»
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В 2001 году Лукашенко был переизбран на пост президента в первом туре с результатом 75,65% голосов. Спустя три года он организовал еще один референдум, на котором попросил у населения возможности избираться на третий срок, а также отменить ограничение на количество президентских сроков в конституции. Народ предложение своего лидера поддержал.
С тех пор Лукашенко участвовал еще в четырех президентских выборах, на которых неизменно побеждал в первом туре. Все эти выборы подвергались критике со стороны западных стран и организаций. За белорусским лидером даже закрепилось неформальное звание «последнего диктатора Европы», о чем он сам иногда говорит в своих выступлениях.
Раз в несколько лет Александр Григорьевич меняет глав национального правительства. Всего за все время его правления их было девять. Дольше всех – семь лет – в этой должности продержался Сергей Сидорский.
Интеграция с Россией привела к созданию в 2000 году Союзного государства, в котором Лукашенко с самого начала возглавляет Высший государственный совет. При этом, несмотря на периодические слухи, окончательного объединения двух государств не происходит, а белорусский лидер раз за разом заявляет, что его страна не собирается отказываться от своего суверенитета.
Лукашенко любит предлагать свои услуги в качестве дипломатического посредника. Именно в Белоруссии в 2014 году было подписано так называемое Минское соглашение, предусматривавшее прекращение огня на востоке Украины, а в 2015 году после встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции было заключено Второе минское соглашение.
Протесты 2020 года и содействие России в проведении СВО
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Стабильная политическая жизнь Белоруссии, в которой очередные президентские выборы каждый раз сопровождались слабыми протестами, сменилась резкой эскалацией накануне, во время и после выборов 2020 года. Еще в ходе избирательной кампании двое противников Лукашенко, Сергей Тихановский и Виктор Бабрико, были задержаны (впоследствии их приговорили к 18 и 14 годам лишения свободы соответственно), а еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало, которому отказали в регистрации, покинул Белоруссию на фоне расследования уголовного дела против него.
В итоге ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко победил на выборах с результатом 80,10%. Это вызвало волну уличных протестов, временами переходящих в беспорядки, и жесткую реакцию на них со стороны белорусских силовых органов. Многими наблюдателями происходящее оценивалось как повторение «майдана» 2013-14 годов в Киеве, в ходе которого был свергнут тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Однако Лукашенко хоть и в непростой борьбе, но сумел сохранить власть. В итоге к началу 2021 года протесты сошли на нет.
Эти события повлекли за собой сильнейшее обострение отношений с Западом, где выборы не признали, а в отношении Лукашенко и его окружения ввели санкции, ранее частично снятые в 2010-х.
Новый виток осуждения и санкций в отношении Белоруссии последовал в 2022 году. Причиной стало то, что с территории страны был частично осуществлен ввод российских войск на Украину в ходе проведения СВО. При этом, несмотря на воинственную риторику и даже размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, Лукашенко сумел уберечь свою страну от участия в вооруженном конфликте (хотя слухи о привлечении белорусской армии к СВО порой звучали довольно активно).
Семья и личная жизнь Александра Лукашенко
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Александр Григорьевич состоит в браке с Галиной Родионовной Лукашенко (в девичестве – Желнерович) с 1975 года. У супругов родились двое сыновей, Виктор (в 1975 году) и Дмитрий (в 1980-м). При этом чета Лукашенко давно не живет вместе, хоть и не развелась официально.
Третий сын белорусского президента, Николай (2004 года рождения), согласно многочисленным сообщениям в прессе, родился от бывшего личного врача Александра Григорьевича, Ирины Абельской.
Любопытно, что старшие сыновья Лукашенко, хотя и давно занимаются государственными делами, не имеют высоких политических должностей. Так, Виктор с 2021 года является президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии, а Дмитрий и вовсе всего лишь возглавляет «Президентский спортивный клуб».
Что касается Николая, то Александр Григорьевич регулярно брал его с собой на официальные мероприятия с самого раннего возраста и даже намекал, что сделает его своим преемником. Пожалуй, самым известным эпизодом публичной жизни Николая Лукашенко стала видеозапись, на которой он сопровождает своего отца, вооруженный автоматом и экипированный как боец спецназа. Это видео появилось в августе 2020 года, в самый разгар противостояния президента и оппозиции. Впрочем, с тех пор младший сын Лукашенко больше не был замечен в подобном антураже, и основная информация о нем в СМИ касается его учебы (так, сообщалось, что в 2022 году он окончил школу с золотой медалью).