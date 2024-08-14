Арсен Аваков*: что известно о бывшем главе МВД Украины, которого Запад прочит на место Зеленского

Как армяно-осетинский мальчик из Азербайджана стал одним из главных украинских националистов, читайте в материале РИАМО.

В августе 2024 года Служба внешней разведки России сообщила, что в США хотят сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины и в качестве альтернативы ему рассматривают бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Если это на самом деле так, то американцы решили сделать ставку на одного из почетных ветеранов нынешней украинской политики.

Происхождение и ранние годы жизни Арсена Авакова

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Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в поселке Кировский Кировского района города Баку Азербайджанской ССР (сейчас поселок называется Мамед Эмин Расулзаде, а район – Бинагадинским). Его отец, Борис Суренович Аваков, армянин, служил прапорщиком, заведуя продовольственным складом. Мать, Татьяна Матвеевна Авакова (в девичестве – Габараева), по происхождению была осетинкой.

Несмотря на место рождения и полиэтническое происхождение, вся жизнь Арсена Авакова связана с Украиной, куда его семья перебралась в 1966 году. Главным городом в становлении будущего политика стал Харьков. Здесь он получил высшее образование, окончив Харьковский политехнический институт по специальности «Автоматизированные системы управления» в 1988 году (квалификация – инженер-системотехник).

Во время учебы Аваков летом 1986 и 1987 годов ездил командиром студенческого стройотряда в Тюменскую область.

Получив диплом, будущий министр работал по специальности во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове. Однако в разгар перестройки, как и многие активные люди того времени, Аваков решил заняться бизнесом. В 1990 году он основал и возглавил одно из первых акционерных обществ Украины, АО «Инвестор», а в 1992 году – коммерческий банк «Базис».

В 1993 году был убит партнер Авакова по «Инвестору» Александр Коновалов. В этом преступлении многие обвиняли будущего политика, якобы решившего таким образом единолично завладеть бизнесом – в частности, в 2008 году об этом заявил политический оппонент Авакова Геннадий Кернес, выступая на телевидении. Однако официально будущий министр внутренних дел так никогда и не был обвинен в убийстве партнера.

Начало политической карьеры Арсена Авакова

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В политику Аваков пришел на волне «оранжевой революции» 2004 года, когда активно поддержал кандидата в президенты Виктора Ющенко. В благодарность после своего избрания тот в 2005 году назначил харьковского бизнесмена председателем местной областной государственной администрации (по российским меркам – сделал губернатором).

В этой должности Аваков проработал пять лет. В 2010 году у него случился конфликт с президентом: считается, что накануне очередных президентских выборов глава Харьковщины решил перебежать от потерявшего политические перспективы Ющенко к Юлии Тимошенко, и в отместку глава государства добился его отставки (для этого понадобилось соответствующее решение депутатов Харьковского областного совета, на основании которого Ющенко подписал указ о прекращении полномочий Авакова). Сначала председатель ОГА уходить не хотел и даже объявил президентский указ незаконным, но после того, как президентом стал Виктор Янукович, все-таки сложил с себя полномочия.

После этого, уже будучи членом партии Тимошенко «Батькивщина», Аваков принял участие в выборах мэра Харькова, по итогам которых проиграл Геннадию Кернесу из «Партии регионов» с разницей всего в 0,63% (29,46% против 30,09%). Разумеется, честность подсчета голосов на этих выборах многими ставилась под вопрос.

Депутат Верховной рады и министр внутренних дел

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Как это часто бывает на Украине, при новой власти начались репрессии против политических оппонентов. Попал под них и Аваков: в 2012 году на Украине на него было заведено уголовное дело за то, что в бытность главой Харьковской области он передал в частную собственность 55 гектаров государственных земель. Однако с конца 2011 года политик находился в Европе (где в том числе занимался продвижением фильма «Армянское наследие Европы»), поэтому дотянуться до него украинскому правосудию было трудно. В конце марта Авакова все-таки задержали в Италии по ордеру Интерпола, однако добиться экстрадиции опального политика Украине не удалось – итальянский суд отказал ей в этом запросе.

Уголовное дело не помешало бывшему главе Харькова баллотироваться на выборах в Верховную раду, куда он и был избран в 2012 году от «Батькивщины». Получив статус народного депутата, Аваков смог вернуться на Украину и приступить к работе в парламенте.

Следующий (и главный) взлет его карьеры произошел в период «евромайдана» конца 2013 – начала 2014 годов. Непосредственно в период уличных выступлений против президента Януковича Аваков занимался организацией протестной инфраструктуры, а после низложения главы государства был назначен Верховной радой исполняющим обязанности министра внутренних дел. В этой должности политик распустил «Беркут» и инициировал расследование против сотрудников МВД, подавлявших «майдан».

Деятельность Авакова в период президентства Порошенко и Зеленского

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После своего утверждения на посту главы МВД Аваков начал бурную деятельность по утверждению новой революционной власти. В частности, под его руководством были подавлены пророссийские выступления на юго-востоке Украины, в том числе в его родном Харькове. Пострадали от Авакова и активисты противоположной стороны: считается, что именно по приказу министра в марте 2014 года был убит видный украинский националист Александр Музычко, также известный как Сашко Билый.

Аваков активно занимался реформированием МВД. Под его руководствам была воссоздана Национальная гвардия Украины, в рамках которой создавались так называемые «добровольческие батальоны» (включая «Азов», впоследствии признанный в РФ террористической организацией).

В августе 2014 года Аваков вместе с рядом других видных деятелей «майдана» вышел из партии «Батькивщина». Вместе они создали новую партию «Народный фронт».

Министр сохранял свою власть рекордно долгий срок, намного превзойдя по этому показателю остальных выдвиженцев «майдана». Он находился во главе МВД при четырех премьер-министрах (Арсении Яценюке, Владимире Гройсмане, Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале) и двух президентах (Петре Порошенко и Владимире Зеленском). Лишь в июле 2021 года Аваков сложил с себя министерские полномочия – после долгой подковерной борьбы с командой Зеленского, получившей таким образом полный контроль над силовым блоком.

С тех пор бывший глава МВД не принимает активного участия в политике, однако, судя по отдельным высказываниям экспертов, не утратил полностью свой политический капитал и иногда рассматривается как возможный участник борьбы за власть «после Зеленского».

В России же 2 октября 2023 года Арсен Аваков был включен в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

** Признан террористической организацией и запрещен в РФ