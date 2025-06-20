Андрей Рублев: биография, достижения и личная жизнь российского теннисиста

В последние годы Андрей Рублев занимал прочное место в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), однако некоторые карьерные вершины ему пока так и не покорились. Впрочем, возраст позволяет российскому игроку рассчитывать на то, что его главные спортивные успехи еще впереди.

Детство и начало теннисной карьеры Андрея Рублева

Андрей Рублев родился 20 октября 1997 года в Москве в спортивной семье. Его отец, Андрей Рублев-старший, был профессиональным боксером, а после завершения карьеры занялся ресторанным бизнесом и сейчас владеет сетью ресторанов в российской столице. Однако в теннис мальчика привела мама, Марина Марьенко (в девичестве Тюракова) – профессиональный тренер в этом виде спорта, работавшая в теннисном клубе «Спартак» в Сокольниках (также известном как «Ширяевка»). В частности, женщина тренировала Анну Курникову и Дарью Гаврилову, а также свою дочь от первого брака Анну-Арину Марьенко, которая тоже стала профессиональной теннисисткой. Правда, больших спортивных успехов единоутробная сестра Андрея Рублева не достигла, добравшись только до 411-й строчки женского профессионального рейтинга.

Спортсменом был и дед будущего теннисиста по материнской линии, Андрей Тюраков – на профессиональном уровне он занимался греко-римской борьбой, а на любительском играл в теннис. При этом до 15 лет воспитывали Андрея в основном бабушка и дедушка с отцовской стороны – по словам теннисиста, с ними он проводил по пять дней в неделю. Интересно, что по маме своего отца, Ларисе Генриховне, у Рублева есть австрийские корни, что видно и во внешности спортсмена.

Заниматься теннисом Андрей начал в три года. Ему также нравилось играть в футбол, однако всерьез вопрос выбора вида спорта не стоял. Кроме того, в семь лет мальчик увлекся музыкой, но времени обучаться ей уже не было – всю жизнь занимал теннис.

Юниорская карьера Андрея Рублева

На юниорском уровне Рублев начал выступать в 13 лет, а первый титул взял в 15. В 2014 году Андрей выиграл юниорский Открытый чемпионат Франции (также известный как «Ролан-Гаррос») и стал первой ракеткой мира. В следующем году россиянин дебютировал во взрослом туре.

Карьерный прорыв и первая десятка мирового теннисного рейтинга

Годом, принесшим Рублеву мировую славу, стал 2017-й. В июле 19-летний теннисист выиграл свой первый взрослый турнир в хорватском Умаге, а в конце августа-начале сентября поразил всех любителей тенниса на одном из четырех турниров «Большого Шлема» (самых престижных соревнованиях в этом виде спорта) – американском US Open. Россиянин вышел в четвертьфинал, легко обыграв соперников из первой десятки – болгарина Григора Димитрова и бельгийца Давида Гоффена – и уступил только первой ракетке мира и будущему чемпиону – испанцу Рафаэлю Надалю.

Быстро развить свой сенсационный дебют у Рублева не получилось: в 2018-19 годах ему не давали играть травмы. Следующий карьерный прорыв состоялся в 2020 году, когда Андрей сумел выиграть сразу три турнира категории ATP 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Впрочем, более престижные титулы категории Masters 1000 ему не покорялись вплоть до 2023 года, когда в финале турнира в Монте-Карло он сумел победить датчанина Хольгера Руне. На следующий год Рублев завоевал второй (и пока последний) свой титул в данной категории, в финале турнира в Мадриде обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима.

А вот на соревнованиях «Большого Шлема» преодолеть рубеж четвертьфинала, до которого он впервые дошел в 19 лет, россиянин пока не может. При этом Рублев доходил до этой стадии аж 10 раз: четырежды на US Open, трижды на Australian Open, дважды на «Ролан-Гарросе» и один раз на «Уимблдоне». Три раза на пути Андрея вставал его соотечественник Даниил Медведев, а самый упорный четвертьфинал из пяти сетов состоялся в 2022 году во Франции, где россиянин уступил хорвату Марину Чиличу.

При этом благодаря своим стабильным результатам с 2020 по 2024 годы Рублев стабильно входил в первую десятку мирового рейтинга (его наивысшая позиция – пятая). Покинул ее он только в текущем году, который пока складывается для игрока очень неудачно.

Победы Андрея Рублева на турнирах

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На данный момент россиянин завоевал 17 титулов в одиночном разряде (девять – на турнирах категории ATP 250, шесть – ATP 500 и два – Masters 1000). В парном разряде на его счету четыре титула (в том числе на мадридском «Мастерсе», где он победил вместе со своим соотечественником Кареном Хачановым).

Одним из самых значимых достижений Андрея стало золото Олимпиады-2020 в Токио, которое он завоевал в миксте. Дуэт Рублева и Анастасии Павлюченковой победил еще одну российскую пару – Аслана Карацева и Елену Веснину.

Кроме того, в составе сборной России Андрей побеждал на престижных мужских турнирах – Кубке ATP и Кубке Дэвиса (оба успеха пришлись на 2021 год, а уже со следующего года российская национальная команда от участия в этих турнирах была отстранена в связи с проведением СВО на Украине).

Личная жизнь Андрея Рублева

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Российский теннисист старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что с середины 2010-х он встречается с бывшей теннисисткой из Латвии Анастасией Хомутовой.

Рублев болеет за футбольную «Барселону» и баскетбольный «Голден Стейт Уорриорс». Помимо занятий спортом, он пишет электронную музыку, его любимые диджеи – Мартин Гаррикс и Алан Уокер.