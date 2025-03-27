Алексей Весёлкин: роли, проекты, болезнь и причина смерти

В ночь на 26 марта скончался актер и шоумен Алексей Весёлкин. В материале РИАМО рассказываем о насыщенной судьбе артиста.

Алексей Весёлкин: юность и выбор профессии

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Алексей Алексеевич Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. Его родители были артистами «Москонцерта», так что творческие люди окружали мальчика с раннего детства. Неудивительно, что он решил связать свою жизнь с актерской профессией, тем более что первую небольшую роль — в фильме «Поле перейти» — он сыграл уже в 14 лет, будучи девятиклассником.

После окончания школы Алексей без труда поступил в Щукинское театральное училище, а в 1983 году был принят в труппу Центрального детского театра (с 1992 года — Российский академический молодежный театр). Этот театр стал его главным местом работы и судьбой: здесь он прослужил следующие 42 года и сыграл более 60 ролей. Именно в РАМТ молодой артист встретил свою супругу Татьяну, тоже актрису. Актером РАМТа стал и сын пары, Алексей.

Карьера Алексея Весёлкина на телевидении, в кино и на радио

Фото - © РИА Новости, Владимир Федоренко

В том же 1983 году Весёлкин стал ведущим детской телепрограммы «Будильник», которая выходила на Первой программе Центрального телевидения. Дальнейшая карьера Алексея на советском ТВ также была связана с передачами для школьников: он вел «До 16 и старше» и «Детский час».

С началом 1990-х вектор развития телевидения сменился, в эфире стали появляться развлекательные шоу. Ведущим одного из них — музыкального-информационного проекта «50×50» — Весёлкин был с 1990-го по 1998 год. Параллельно Алексей стал создателем первого в России «магазина на диване»: программа «VesёlkиN-магазин» выходила на одном из дециметровых телеканалов с 1996 года.

Всего за свою плодотворную телевизионную карьеру Весёлкин был ведущим 18 программ и сотрудничал с телеканалами ОРТ, СТС, «РЕН ТВ», «Звезда», «2×2», «Ностальгия» и «Раз-ТВ».

Одновременно с работой в театре и на ТВ Алексей активно снимался в кино. В его послужном списке более двадцати киноработ, в том числе в фильмах «Два гусара», «Нужные люди», «Артистка из Грибова». В 1990-х и 2000-х Весёлкина часто приглашали в сериалы, среди которых «Досье детектива Дубровского», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры».

Также в творческом портфолио Алексея — работа на радиостанции «Маяк», где он вел программы «Разум и чувства», «Сергей Стиллавин и его друзья» и «Хочу все знать», а также был соведущим «Программы П».

В 1996 году Весёлкин был удостоен звания «Заслуженный артист России».

Болезнь и причина смерти Алексея Весёлкина

Фото - © РИА Новости, Владимир Федоренко

Последний год Весёлкин боролся с онкологическим заболеванием крови, проходил курсы химиотерапии, но о его болезни знали только близкие друзья.

Коллега артиста Сергей Стиллавин написал в своем телеграм-канале: «Лёша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было».

Алексей Весёлкин ушел из жизни вечером 26 марта 2025 года. Тело артиста около полуночи обнаружила его супруга Татьяна в семейной квартире на Пятницком шоссе. Приехавшие на вызов медики смогли лишь констатировать смерть. У 63-летнего Алексея Весёлкина остались сын Алексей, дочь Анастасия и внучка София.

На сайте РАМТ появился некролог, посвященный знаменитому артисту: «Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах. Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать».