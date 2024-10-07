16 цитат Владимира Путина, которые вошли в историю

Владимиру Путину сегодня исполнилось 72 года. 20 из них он руководит Россией, не считая премьерского периода при Борисе Ельцине и рокировки, когда главой государства был Дмитрий Медведев. За это время страна вышла из экономической разрухи 90-х, потушила огонь на Кавказе, вернула себе статус великой державы, присоединила исконно русские земли, а Путин стал одной из ключевых фигур на мировой политической сцене. Ко дню рождения президента РИАМО собрало его самые яркие цитаты.

«Пить будем потом»

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В августе 1999 года Владимир Путин, только что занявший пост премьер-министра, прибыл в охваченный войной Дагестан. В республику вторглись террористы, и Путин, выступая в армейской палатке перед российскими военными и горцами, сказал, что ему «по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана» хочется поднять бокал и выпить за память погибших и здоровье раненых. Но только после того, как вооруженные силы победят бандитов.

«У нас с вами впереди много проблем и большие задачи, вы это прекрасно знаете. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены», — сказал тогда Владимир Путин.

Он сдержал обещание спустя 20 лет, когда встретился в Дагестане с добровольцами, защитившими республику от террористов.

«Мы и в сортире их замочим»

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Пожалуй, одну из своих самых резонансных фраз Путин произнес в сентябре 1999 года на пресс-конференции в Астане, комментируя военную операцию против террористов в Чечне.

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно», — сказал Путин.

«Если человека все устраивает, то он полный идиот»

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Владимир Путин в декабре 2000 года ответил на вопрос журналиста о том, доволен ли он работой правительства, пояснив, что здорового человека все устраивать не может.

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека, в нормальной памяти не может всегда и все устраивать. Конечно, многие вещи мне кажутся несовершенными. Я полагаю, что многое нужно будет сделать, чтобы властный блок работал более эффективно. И мы будем это делать. Делать без революций. В том числе и без кадровых революций».

«Смотреть и слушать»

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В ноябре 2003 года Путин одернул чиновников, которые разговаривали, пока он выступал на заседании президиума Госсовета и Совета безопасности.

«Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю! А если неинтересно, значит пожалуйста…», — сказал Путин, кивнув в сторону двери.

«Могу определить с точностью до минуты»

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Во время интернет-конференции в июле 2006 года Путин более двух часов отвечал на вопросы пользователей. После президент пообщался с журналистами и рассказал, что его, в том числе, спросили о том, когда он начал заниматься сексом.

«Меня спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Не помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты».

«После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем»

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Журналист немецкого издания Der Spiegel в июне 2007 года поинтересовался у Путина, считает ли он себя «демократом чистой воды» — так президента охарактеризовал бывший федеральный канцлер Герхард Шредер.

«Являюсь ли я „демократом чистой воды“? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке — ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем».

«Пахал как раб на галерах»

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

В феврале 2008 года на большой пресс-конференции в Кремле Путин подвел итоги своей восьмилетней президентской работы, отметив, что ему не стыдно перед избирателями.

«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил».

«Где посадки?»

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

Обсуждая с силовиками борьбу с контрабандой и контрафактом, Путин в июне 2009 года поинтересовался, почему виновные не отправляются в тюрьму. Без «посадок» победить незаконный импорт не получится, отметил он и приказал МВД, ФСБ и прокуратуре «в ближайшее время добиться коренного улучшения ситуации».

«И борьба вроде бы ведется, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях — это посадки в тюрьму. Где посадки?».

«Мотыжить, как святой Франциск»

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

В январе 2010 года Владимир Путин отметил Татьянин день вместе со студентами Чувашского государственного университета, где за чаем ответил на их вопросы. Один из них, иностранец из Африки, назвал его великим.

«Мы все должны на своем месте, как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведен, тогда мы добьемся успехов. А величие или невеличие — это потом. Будущие поколения определят, что я сделал на самом деле», — ответил на это Путин.

«Идите ко мне, бандерлоги»

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В декабре 2011 года Владимир Путин, будучи премьер-министром, провел прямую линию с россиянами, где, в том числе, рассказал, как планирует работать с оппозицией.

«Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно сказать в этом случае? Можно сказать: „Идите ко мне, бандерлоги“. С детства люблю Киплинга».

«Дефицит духовных скреп»

Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости

Президент в послании к Федеральному Собранию в декабре 2012 года призвал поддержать институты-носители традиционных ценностей, поскольку россиянам не хватает духовных скреп и милосердия.

«Мне больно об этом говорить, но сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, дефицит того, что всегда, во все исторические времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

«Граница России нигде не заканчивается»

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

На вручении премий Русского географического общества президент проверил знания юных эрудитов Тимофея и Мирослава, которых позвали на сцену пообщаться с Путиным.

Один из них сказал президенту, что знает «все границы, контуры стран и столицы». «Где заканчивается граница России?» — поинтересовался у него президент. «Граница России заканчиваются через Берингов пролив с США…», — начал отвечать мальчик. Но Владимир Путин его поправил, сказав, что «граница России нигде не заканчивается». Впрочем, он тут же добавил, что «это шутка».

«Зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Фото - © Сергей Гунеев

В марте 2018 года вышел фильм тележурналиста Владимира Соловьева «Миропорядок-2018», в котором Владимир Путин высказался о том, к чему приведет мировая ядерная война.

«Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?».

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»

Фото - © Константин Семенец

Тему ядерной войны президент продолжил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года. Там он разъяснил, в каком случае Россия готова применить оружие массового поражения против агрессора.

«В нашей концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара. У нас есть система ядерного предупреждения о ракетном нападении. Когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, мы после этого наносим ответный удар. Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами катастрофы. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Фото - © Сергей Савостьянов/РИА Новости

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года Владимир Путин заявил, что Запад не получит российские газ и нефть, если попробует установить на них потолок цен. Энергетический кризис в Евросоюзе президент прокомментировал цитатой из русской сказки.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: „Мерзни, мерзни, волчий хвост“».

«Да хрен его знает»

В феврале 2024 года Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлстону. Среди многих прочих вопросов Такер спросил у президента РФ, зачем, по его мнению, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактический сорвал переговоры России и Украины.

«Да хрен его знает», — сказал президент во время интервью американскому журналисту.

Путин напомнил, что после переговоров в Стамбуле руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Киев готов был подписать итоговый документ, но «приехал господин Джонсон и отговорил от этого, сказав, что лучше воевать с Россией».