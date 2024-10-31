Выходные 2–4 ноября: Halloween Party, «Ночь искусств» и драма «Вечная зима»

Читайте в материале РИАМО о том, куда сходить в Москве в предстоящие выходные.

В выходные можно посетить Halloween Party, сходить на ночь рока и послушать Bushido Zho. В Москве и Московской области учреждения культуры присоединятся к акции «Ночь искусств», в музеях покажут инсталляции, в том числе с использованием современных технологий, на «ЦСКА Арена» можно посмотреть новое ледовое шоу, а в кино — увидеть премьеры.

Концерты

Halloween Party. In Mad Max Style

Невероятное косплей-шоу состоится в «Мумий Тролль Music Bar». Вечеринка пройдет в стиле Mad Max, а гостей ждет полное погружение в тему. Для гостей в костюмах вход бесплатный. Бар обещает вручить приз обладателю лучшего костюма. На входе работает Dress Code и Face Control. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 2, 3 ноября, 23:30

Сколько стоит: от 2000 рублей.

Ночь рока. Rocklike

Всех любителей рок-угара, кутежа и веселья ждет ночь рок-музыки в клубе «16 тонн». Рок-волна поглотит всех. Молодые музыканты сыграют известные хиты от Linkin Park до Земфиры и поделятся собственным творчеством. Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают рок, музыку с особым смыслом. 18+

Купить билеты можно на«Яндекс.Афише»

Где: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1, «16 Тонн»

Когда: 3 ноября, 23:30

Сколько стоит: от 600 рублей.

Bushido Zho

Популярный рэпер и участник лейбла Cplus Bushido Zho выступит в клубе Base. Артист записал сольный хит Vodila, выпустил альбом, но при этом никогда не ездил в сольный тур. В эти выходные можно послушать его хиты и увидеть фирменные танцы. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский пр, 80, стр. 17, VK Stadium

Когда: 4 ноября, 20:00

Сколько стоит: от 2800 рублей

Фестивали

Console Gaming Festival

В выходные на площадке Main Stage пройдет Console Gaming Festival — новый семейный фестиваль игр на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox от компании «Ачивка». Фестиваль пройдет в новом для индустрии семейном формате: поможет родителям чуть лучше узнать об увлечениях детей, а детям — показать, что гейминг — это творческий, увлекательный и безопасный опыт. Гости фестиваля смогут прокачаться более чем в 50 играх в 12 классических жанрах. 6+

Купить билеты и узнать подробности о фестивале можно на сайте.

Где: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33, Main Stage

Когда: 3, 4 ноября

Сколько стоит: от 2999 рублей

Ночь искусств

«Ночь искусств» — ежегодная акция, которая дает возможность всем желающим бесплатно посетить выставки, мастер-классы, концерты и спектакли в необычное время. В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Акция пройдет в нескольких форматах: мультиинструментального концерта, выставочных проектов и инсталляций, мюзикла, балет-гала и опера-гала, киноретроспективы, питчинга и поэтических читок. Акция пройдет в учреждениях Москвы и Московской области. Каждый зритель, от самого взыскательного до решившего впервые соприкоснуться с искусством, найдет для себя подходящую программу. 6+

Узнать подробности можно на сайте.

Где: на площадках мероприятия

Когда:3, 4 ноября

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

«Выпуск’24»

«Выпуск» — один из флагманских проектов — впервые прошел в 2022 году. Нынешняя выставка в третий раз собирает на одной площадке выпускников художественных и архитектурных вузов столицы. Экспозиция представляет разные жанры и виды искусства: живопись и графика, скульптура, архитектурные рисунки и макеты соседствуют с произведениями из керамики, стекла и текстиля, иллюстрацией и анимационными фильмами, технологичными работами с использованием VR, фотографией и предметами дизайна, компьютерными играми, театральными макетами и инсталляциями. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 2–4 ноября

Сколько стоит: от 500 рублей.

«Без границ»

«Без границ» — это иммерсивное шоу, сочетающее в себе документальное кино с 360-градусной проекцией и цифровой формат путешествия. Посетители переносятся в центр вдохновляющих историй, разнообразных культур и уникальных мест. Компания Eight Path снимала «Без границ» более двух лет, проект охватил 3 континента и 12 стран: Норвегию, Швецию, Германию, Испанию, Италию, Монако, Францию, Россию, ОАЭ, Индию, Египет, Гану. От гоночных треков в Монако до легендарной площади Святого Марка в Венеции, от Арктического круга и величественного Байкала до волнующей своей таинственной красотой африканской саванны. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод № 9, пространство «Ангар»

Когда: 2–4 ноября

Сколько стоит: от 690 рублей.

Above/Над

«Above / Над» — выставка-инсталляция Максима Тимофеева, современного междисциплинарного художника, путешественника, исследователя границ восприятия, который предлагает зрителю выйти за рамки привычного и взглянуть на мир под новым углом. Работы на экспозиции созданы в технике цифровой живописи и залиты слоем эпоксидной̆ смолы. Проект соединяет изобразительное искусство и стрит-фотографию. В пространство выставки интегрированы звуки городов и деревень, записанные на бинауральные микрофоны, и завакуумированные артефакты, за которыми стоят истории из жизни художника. 6+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, «Марс»

Когда: 2–4 ноября

Сколько стоит: от 700 рублей.

Спектакли

Ледовое шоу «Кармен»

Ледовый мюзикл «Кармен» — импровизация от автора и продюсера Ильи Авербуха на тему знаменитой истории о цыганке, которая познакомит зрителей с чувственной жизнью Испании. На льду соберется действительно «звездный» состав. В ролях сильнейшие российские фигуристы — олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин. В грандиозной постановке принимают участие более 70 артистов, задействовано более 200 дизайнерских костюмов и несколько тонн многоярусных декораций. Перед зрителем предстанет целый испанский город: маленькая часовня с колоколом, площадь, порт и белые паруса прибывающего корабля. Само действие происходит на разных уровнях: лед, музыкальная площадка, мост. 12+

Купить билеты на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Автозаводская, 23а, «ЦСКА Арена»

Когда: 2–4 ноября, 13:00, 18:00, 19:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Трагикомедия «Гамлет in Moscow»

Константин Богомолов продолжает исследование на тему человеческих страстей и пороков и выпускает свой новый спектакль «Гамлет in Moscow». Знаменитая пьеса переосмыслена с учетом современных реалий. Действие спектакля вписано в современный московский быт. При этом вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в московскую колоритную реальность. Для этой постановки выбран особый формат — сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Бронная, 4, театр на Бронной

Когда: 3 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 5000 рублей.

Драма «Там же, тогда же»

Спектакль поставлен по пьесе Бернарда Слэйда «SameTime, NextYear». Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети, но постоянно лишь одно: двое встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пл. Журавлева, 1, Дворец на Яузе

Когда: 4 ноября, 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

Кинопремьеры

Драма «Вечная зима»

Владимир и Елена потеряли сына и по-разному переживают эту трагедию. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце. 16+

Режиссер: Николай Ларионов

В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков и другие.

Драма «Федя. Народный футболист»

Федор Черенков — народный любимец, лучший футболист страны, и он переживает не лучший период в своей жизни. От отчаяния его удерживает только мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент исключает его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. 12+

Режиссер: Николай Акелькин

В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко и другие.

Фантастика «Шамбала. Конец времен»

В далеком 2898 году на Земле правит император, которому противостоят повстанцы из тайного города Шамбала. Правая рука императора, коммандер Манас, работает над проектом по поиску формулы бессмертия императора. С помощью повстанцев из проекта удается сбежать необычной девушке, которую за огромное вознаграждение пытаются поймать наемники императора. Тем временем древнее пророчество, гласящее, что явится спаситель и избавит человечество от страданий, начинает сбываться.

Режиссер: Наг Ашвин

В ролях: Прабхас, Дипика Падукон, Амитабх Баччан, Диша Патани и другие.