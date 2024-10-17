Выходные 18-20 октября: концерт Линды, фестиваль GeekVision 2024 и комедия «Кореша»

Читайте в материале РИАМО, куда сходить и что посмотреть в Москве в предстоящие выходные.

В Москве в выходные пройдут концерты Xolidayboy, Линды и группы Marimba Plus. Любители научной фантастики и косплея смогут посетить фестиваль GeekVision 2024, а на Moscow Fashion Fair можно увидеть коллекции от производителей модной одежды для подростков и детей. В музеях пройдут мультимедийные выставки, в театрах покажут спектакли для детей и взрослых, а в кино состоятся премьеры, в том числе комедии «Кореша» и драмы «Про мою маму и про меня»

Концерты

Xolidayboy

Фото - © Страница Xolidayboy в Инстаграм*/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Блогер и музыкант Иван Ржевский под псевдонимом Xolidayboy пользуется популярностью среди молодежи и не в последнюю очередь благодаря своему необычному образу с крашеными волосами, татуировками по всему телу и глубоким пронизывающим голосом. Ржевский быстро стал популярным среди пользователей соцсети TikTok, его песни быстро вирусились в интернете, а дебютную песню «Помоги» Ржевский выпустил в начале 2021 года, но более популярным стал следующий трек артиста – «Мармеладный дом». Помимо ведения блогов в соцсетях, артист дает концерты и выезжает в туры по России. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Болотная наб., 3/4, стр. 2, VK Gipsy

Когда: 18 октября, 23:00

Сколько стоит: от 4400 рублей.

Линда

Фото - © Polomoshnova84. Собственная работа/Wikipedia.org

Известность пришла к Линде в середине 1990-х. Она сделала ставку на провокационный имидж и вызывающие тексты, а ее бледное лицо и черные волосы заметно выделялись среди остальных певиц. По-настоящему знаменитой Линда стала после альбома «Ворона» и одноименного хита. В творчестве Линды прослеживаются этнические мотивы, а ее композиции часто относят к трип-року. За всю творческую карьеру певица выпустила больше десяти альбомов, проданных миллионными тиражами в России. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Проспект Мира, 26/1, «Академ Джаз Клуб»

Когда: 19 октября, 20:30

Сколько стоит: от 5000 рублей.

Marimba Plus

Фото - © Unsplash.com

За двадцать лет Marimba Plus не только выработал свой узнаваемый почерк, объездил всю страну и несколько континентов, но и сохранил неизменным свой основной состав. В программе концерта гости услышат уже полюбившиеся композиции, заново аранжированные, и несколько новых. Музыку ко всем альбомам написал основатель коллектива, композитор и маримбофонист Лев Слепнер. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Маросейка, 9/2, клуб Алексея Козлова

Когда: 20 октября, 20:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Фестивали

GeekVision 2024

Фото - © Страница фестиваля в ВК "GeekVision | Мультифандомный фестиваль"/Полина Булах

В Москве пройдет большой фестиваль почитателей Sci-fi, комиксов, косплея, фантастической литературы, настольных игр, азиатской культуры, ярких альтернативных реальностей и фэнтези-кино. Гостей ждут косплей-дефиле, саберфайтинг-шоу, лекции и дискуссии по различным направлениям, выступление группы NOMADS, тематический маркет, выставка, игротека, мастер-класс и розыгрыши призов. 6+

Узнать подробности о фестивале можно на сайте.

Где: пр. Электролитный, д. 3, к.1, ДК «Нагорный»

Когда: 19 октября

Сколько стоит: от 500 рублей

Moscow Fashion Fair

Фото - © Freepik.com

Модное событие Moscow Fashion Fair объединит талантливых моделей, дизайнеров, специалистов fashion-индустрии разных регионов России с целью поддержки отечественных производителей детской, подростковой и молодежной одежды. Проект призван развивать индустрию моды, дать возможность дизайнерам и брендам модной одежды заявить о себе, наладить культурный обмен профессионального опыта между участниками. На мероприятии пройдет модный маркет, показы и концерт. 12+

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

Где: ул. Орджоникидзе, 11 стр 1, клуб Base

Когда: 20 октября

Сколько стоит: нужна регистрация

Выставки

«Сергей Прокофьев – композитор, опередивший время»

Фото - © Unsplash.com

Экспозиция посвящена 125-летнему юбилею композитора. Выставка предлагает познакомиться с разными гранями творчества Сергея Прокофьева. Здесь представлены пять разделов, посвященные фортепианному творчеству, симфоническим и хоровым партитурам Прокофьева. Разделы рассказывают о творчестве композитора, связанного с музыкальным театром, есть мемориальный кабинет, воссозданный по фотографиям. Экспозицию дополняют мультимедийные сенсорные панели, расположенные в каждом из смысловых разделов экспозиции. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Дмитровка, 5/6, стр. 3, Музей Сергея Прокофьева

Когда: 18-20 октября

Сколько стоит: от 250 рублей.

«Секреты Джузеппе Арчимбольдо»

Фото - © www.afisha.ru

В иммерсивном мультимедийном проекте «Секреты Джузеппе Арчимбольдо» организаторы предлагают по-новому посмотреть на аллегористические портреты художника 16 века. Формат выставки создает эффект присутствия внутри инсталляций, полных фантасмагоричных образов. Объемные 3D-картины в сочетании с современными цифровыми технологиями визуальной проекции и звука дают шанс буквально физически погрузиться в атмосферу произведений итальянского автора. Арчимбольдо мастерски использовал технику визуальной иллюзии, создавая загадочные, причудливые головоломки. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Нижний Сусальный пер., 5, стр. 10, БЦ «Арма», «Артдинамикс»

Когда: 18-20 октября

Сколько стоит: от 950 рублей.

«Соломенный флот Германа Пудана»

Фото - © Яндекс.Афиша

Капитан «Летучего голландца», так и не найдя на Земле свою невесту, способную снять с него проклятье, отправился бороздить просторы космического океана в поисках настоящей любви. На выставке морская история России переплетается со сказочными сюжетами. На ней посетители смогут насладиться очарованием ускользающего мгновения. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Измайловское ш., 73ж, «Дедушкин чердак»

Когда: 12 октября, 17:00

Сколько стоит: от 150 рублей.

Спектакли

Драма «Все мои сыновья»

Фото - © РИА Новости

Спектакль «Все мои сыновья» стал вторым проектом Леонида Хейфеца по драматургии Артура Миллера в нынешнем репертуаре «Маяковки». В нем главный герой становится абсолютным заложником: истина родственных отношений подменяется жаждой обогащения, а последствия этой подмены оказываются необратимыми. Исчезновение молодого летчика становится результатом фатальной ошибки его же отца, чья постыдная вина оборачивается неотвратимостью наказания для детей. Любовь между невестой пропавшего летчика и его младшим братом подвергается сомнению как бесчестная, предательская и опасная для семейного благосостояния. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 21, театр им. В. Маяковского, сцена на Сретенке

Когда: 18 октября, 19:00

Сколько стоит: от 1200 рублей

Музыкальный спектакль «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?»

Фото - © скриншот

Музыкальный спектакль-детектив о знаменитом детективном агентстве ХРУМ. В сказочном мире, описанном в сказках Александра Пушкина, – Лукоморье, большой праздник, день рождения Кота Ученого. На него съезжаются самые разные гости, все веселятся – добрые и не очень герои сказок вместе танцуют, поют, участвуют в состязаниях. Добрыня, Мария Петровна и Макс также приглашены на праздник, и они приготовили подарок, но внезапно торжество прерывает очень странное происшествие. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр. Мира, 150, концертный зал гостиницы «Космос»

Когда: 19, 20 октября, 11:00, 14:00, 17:00

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Комедия «У каждого свои недостатки»

Герой спектакля – отец-одиночка, безуспешно пишущий романы и живущий с дочкой-подростком и папой-пенсионером. У всех свой характер. Леонард уже почти отчаялся и решается написать роман под женским псевдонимом. И его признали выдающимся, а автора ждет награда за победу в конкурсе. И тут нужно что-то делать, ведь награду должна забрать женщина. Вместе с незадачливыми родственниками герою предстоит выпутываться из ситуации, а доминантой истории, конечно, станет любовь. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пл Журавлева, 1, Дворец на Яузе

Когда: 20 октября, 19:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Кинопремьеры

Фантастика «Мой сосед – пришелец»

Тамил встречает и заводит дружбу с инопланетянином с планеты Иддуи, которого он позже называет Тату. Странной паре предстоит спасать Землю от уничтожения. Тату сообщил своему земному другу, что сумасшедший ученый Арьян планирует добыть смертоносный газ нова, используя загадочный элемент под названием спарк, что подвергнет Землю опасности. 12+

Режиссер: Р. Равикумар

В ролях: Сива Картикеян, Ракул Прит Сингх, Карунакаран, Бхануприя и другие.

Комедия «Кореша»

Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича, который хочет построить на месте бесхозных гаражей лучший в Пензе отель. Друг Макса Гусь пытается ему помочь, но его буквально берут в заложники и заставляют разгребать площадку под отель. И он, и студент физик-ядерщик Фунтик оказываются в подчинении Михалыча и отрабатывают на площадке свои грехи. 18+

Режиссер: Денис Павлов

В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов и другие.

Драма «Про мою маму и про меня»

Действие разворачивается в СССР в 1970-е. У Лены настоящий писательский талант, и все ее сочинения невероятно точно и тепло отражают окружающий ее мир и близких людей, и ее личные переживания, и мечты, и надежды. И у ее мамы, которая работает в документальном кино, тоже свои проблемы и свои мечты. И переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. 12+

Режиссер: Дмитрий Губарев

В ролях: Нонна Гришаева, Екатерина Гонтаренко, Александр Олешко, Светлана Антонова и другие.