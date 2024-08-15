Выходные 16–18 августа: Олег Газманов, «Jazzовые сезоны» и комедия «Выбери меня»

Читайте в материале РИАМО, куда сходить в Москве и Подмосковье в предстоящий уикенд.

Выходные начнутся с концертов Олега Газманова и Hot Havana Orchestra. В Горках Ленинских пройдет десятый фестиваль «Jazzовые сезоны», в Москве состоится «Вельвет Фест» и благотворительный фестиваль помощи животным. В музеях можно будет посмотреть новые выставки, в театрах пройдут мюзиклы, драмы и иммерсивные шоу, а в кино состоится премьера комедии «Выбери меня».

Концерты

Олег Газманов

Фото - © Игорь Долгов / Фотобанк Лори

Олег Газманов — признанный мэтр российской эстрады, автор символов локальной поп-музыки конца XX века, таких как «Есаул», «Путана», «Морячка». Бесшабашное евродиско в сочетании с мужественной хрипотцой покоряло российские чарты и сердца слушателей. Вместе с тем Газманов является патриотом новой России, исполняя композиции, посвященные российским офицерам, воинам, нашей стране. Предстоящий концерт обещает быть теплым и добрым. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: просп. Мира, 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 16 августа, 20:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Hot Havana Orchestra

Гостей концерта Hot Havana Orchestra ждет программа сочных хитов кубинской музыки и коктейль латиноамериканских ритмов, сдобренный харизмой участников коллектива и профессионализмом исполнения. Музыка Кубы давно популярна по всей России, а каждый концерт группы — это музыкальное путешествие по волнам любимых хитов, танцевальных новинок и зажигательных ритмов. Оркестр продемонстрирует, как звучит настоящая Куба. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Новый Арбат, 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 17 августа, 20:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Yanix + ANIKV + Aarne

Концерт — это большое шоу под открытым небом от авторов музыкальных блокбастеров. Артисты исполнят зажигательные хиты из своего репертуара. 16+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere

Когда: 18 августа, 17:00

Сколько стоит: от 2099 рублей

Фестивали

«Jazzовые сезоны»

В музее-заповеднике Горки Ленинские пройдет Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». На двух сценах выступят: Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, Алексей Гуськов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также L’ONE (Jazz Set), Полина Гагарина и другие. Несколько лет подряд «Jazzовые сезоны» входят в ТОП-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. Помимо насыщенной музыкальной программы, на фестивале пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, а также спортивные активности, маркет и многое другое. 6+

Билет на фестиваль можно купить на Яндекс.Афише

Где: Московская обл., пос. Горки Ленинские, ул. Центральная, 1

Когда: 17–18 августа

Сколько стоит: от 2500 рублей

«Вельвет Фест»

На «Вельвет Фест» зрители увидят звезд разных поколений, которые зажглись и продолжают сиять благодаря Velvet Music. Они собрались вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни в честь 20-летия родного лейбла. Помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие. Это настоящий семейный праздник, на котором разные поколения узнают больше о кумирах друг друга. 0+

Купить билет на фестиваль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Каретный ряд, 3, сад «Эрмитаж»

Когда: 18 августа, 14:00

Сколько стоит: от 5 тысяч рублей

«Каштанка Fest»

Фото - © Unsplash.com

В парке «Борисовские пруды» пройдет благотворительный фестиваль «Каштанка fest». Гости смогут поучаствовать в различных активностях, смогут весело провести время, помочь животным и найти настоящего друга. 0+

Подробности о фестивале — на официальном сайте

Где: парк Борисовские пруды (вход со стороны ул. Маршала Захарова, 12к3 и 10к2)

Когда: 17 августа

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

«Сущность. Код»

Персональная выставка живописных работ Марии Буртовой. Художница воплощает понятие «культурный код» через изображение объектов прошлого столетия, намеренно помещая их в пейзаж обыденности. Интерпретация и поиск культурной идентичности в искусстве крайне актуальны сегодня. Традиции русского искусства находят отражение в разных медиумах. Культурный код — это не только устоявшиеся стереотипы, свойственные народам, но и способ глубже понять людей, изучить обычаи культуры, сохранить символы уклада жизни. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Открытое ш., 5, корп. 6, галерея «Богородское»

Когда: 16–18 августа

Сколько стоит: от 400 рублей

«Лето здесь./21 век о веке 20-м. История современного искусства»

Посетители увидят сразу две экспозиции. Галерея отобрала разнообразие творчества во всех его проявлениях (скульптура, живопись, ассамбляж и другое) и предложила художникам переработать все свои созидательные, незабываемые и положительные впечатления во взрыв цвета. Только веселье, позитив и радость. Здесь каждый объект не случаен и многозначен, а в симбиозе эти работы создают вихрь ярких красок и захватывающий эффект. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Таганская, 31/22, галерея «Здесь на Таганке»

Когда: 16–18 августа

Сколько стоит: от 400 рублей

«Мгновения Татьяны Лиозновой»

Выставочный проект посвящен столетнему юбилею выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. Посетители увидят более 60 уникальных экспонатов, которые познакомят с творческой биографией автора культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Зрительный ряд ведет по экспозиции как по линии жизни Лиозновой, где личность режиссера неотделима от творчества. Отдельные разделы выставки посвящены известным картинам — социальной драме «Мы, нижеподписавшиеся», во многом автобиографичному фильму «Карнавал», лирической мелодраме «Три тополя на Плющихе» и политическому детективу «Семнадцать мгновений весны», который стал новым этапом осмысления Великой Отечественной войны в кинематографе. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1, Выставочный зал РОСИЗО

Когда: 16–18 августа

Сколько стоит: от 400 рублей

Спектакли

Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото - © Сергей Петров/mossoveta.ru

Это уже далеко не первая постановка мировой музыкальной классики. Но ее отличает своеобразное сочетание жанра рок-оперы и традиций русской театральной школы. Речь идет о свободном творческом переводе либретто на русский язык, о развитии его драматургических линий, о пьесе «по мотивам». Это потребовало и новой музыкальной редакции, в которой, однако, мелодика и авторские лейтмотивы бережно сохранены. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, театр им. Моссовета

Когда: 16 августа, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Иммерсивный спектакль «Министерство Магии»

«Министерство Магии» — масштабное интерактивное шоу, где каждый гость становится главным героем, решает увлекательные квесты, проходит мастер-класс от настоящего мага и обучается фокусам. Переступая порог Министерства Магии, дети и взрослые на полтора часа забывают о реальном мире. У каждого посетителя есть возможность приобрести свою личную волшебную палочку. Под чутким руководством Мастера палочка сама выбирает себе владельца с учетом его привычек, особенностей характера и других личных качеств. Во время увлекательной экскурсии по Министерству Магии участники попадут в картинную галерею с ожившими полотнами, усыпят дракона, встретят призрака и заглянут в музей с более чем тысячей волшебных артефактов. 6+

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Где: ул. Мясницкая, 7, стр. 2, усадьба Салтыковых-Чертковых

Когда: 17 августа, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Сколько стоит: от 3800 рублей

Балет «Баядерка»

«Баядерка» — один из самых популярных балетов из «золотого фонда» русской классики. В нем рассказана история любви знатного индийского воина и храмовой танцовщицы — им не удается соединиться на земле, но они находят друг друга в царстве духов. Баядерками (баядерами), называли девочек, которые по обету родителей или при рождении посвящались божеству и жили при храме до конца жизни. Они не имели права покидать стен храма без разрешения брамина. Спектакль каждый раз задает сложный вопрос зрителю — что же выбрать: прислушаться к зову сердца или голосу разума, чтобы угодить земным законам и строгим правилам? 12+

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Где: Театральная пл, 2, Российский академический молодежный театр

Когда: 18 августа, 19:00

Сколько стоит: от 2700 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Выбери меня»

Аня собирается замуж за Олега. Однако девушку тревожит, что мама выбрала для нее другого мужа — соседа по даче. Ане предстоит выбирать — идти на поводу у мамы или доказать, что она сама готова отвечать за свою жизнь. 16+

Режиссер: Кирилл Клепалов, Денис Куклин

В ролях: Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин и другие

Драма «Братья»

Фото - © кинопоиск.ру

Двое маленьких братьев, которым всего пять и семь лет, в 1948 году оказываются брошенными собственной матерью. Они убегают в лес и семь лет проводят в дикой природе, выживая там без чьей-либо помощи и рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать. 18+

Режиссер: Оливье Касас

В ролях: Матьё Кассовиц, Иван Атталь, Джинн Абрахам, Седрик Чарпентье и другие

Боевик «Криминальный город: возмездие»

17-летняя Гретхен приезжает с семьей на курорт и сталкивается с неожиданными обстоятельствами новой жизни. В результате идиллия превращается в кошмар. 18+

Режиссер: Хо Мён-хэн

В ролях: Ма Дон-сок, Ким Му-ёль, Пак Чи-хван, Ли Дон-хви и другие