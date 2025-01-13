Второй шанс загадать желание: история и традиции Старого Нового года

В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – праздник, который завершает череду январских гуляний и застолий. После Старого Нового года многие начинают убирать елки и новогодние украшения в доме до следующего года. О том, что это за праздник и почему Новый год называется старым, читайте в материале РИАМО.

Почему Новый год стал старым

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Старый Новый год по-другому называется Новым годом по старому стилю и связан с юлианским и григорианским календарями.

Юлианский календарь закрепился благодаря Гаю Юлию Цезарю, римскому императору, который жил в 100-44-е годы до н.э. В Россию же эта система исчисления пришла с распространением христианства.

При Петре Великом дату празднования Нового года перенесли с 1 сентября на 1 января. Петр же ввел и традицию украшения жилищ еловыми веточками.

После Октябрьской революции 1917 года наша страна перешла на григорианский календарь, который ввел в обиход в католических странах Папа Римский Григорий XIII. Считалось, что этот календарь является более точным, а разница с юлианским календарем составляла почти 2 недели – целых 13 дней. Большевистская власть считала, что разница в календарях усложняет коммуникацию с другими странами и создает препятствия в международных отношениях, и поэтому Россия перешла на новую систему исчисления.

Но православная церковь не стала принимать изменения в календарях и продолжила ориентироваться на юлианский. Именно поэтому по старому стилю Новый год приходится на 14 января и сложилась традиция отмечать и его тоже. Конечно, празднуется он не так масштабно, как официальный Новый год 31 декабря, однако для многих это день, когда лишний раз можно встретиться с близкими и провести время вместе.

Традиции празднования Старого Нового года

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Русская православная церковь в первый день Старого Нового года отмечает праздник Обрезания Господня и память Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Накануне этого дня издавна было принято накрывать стол, печь пироги и готовить кутью – сытную кашу из пшеницы, приправленную мясом, салом, орехами и фруктами. Поскольку Святой Василий был покровителем пастухов и свиноводства, считалось важным обязательно поставить на стол блюдо из свиного мяса, например, холодец или как минимум колбасу, а в идеале – запеченного поросенка, голову которого должен был съесть непременно хозяин дома.

Некоторые славяне даже пекли печенье и иную сдобу, которая внешне напоминала очертания свинок или другого домашнего скота, и угощали этим гостей.

К слову, скотину в праздник тоже необходимо было хорошо накормить, ведь тогда животные будут сытыми весь последующий год.

Принято было с утра умыться водой из колодца – по поверьям, это обещало крепкое здоровье в течение года и красоту. К слову, для красоты лица в набранную воду некоторые девушки клали золотые монетки, которые усиливали полезные качества воды.

Интересный обряд проводился при восходе солнца: молодые юноши и девушки ходили по домам и разбрасывали зерна, поздравляя хозяев жилища с Новым годом и желая изобилия. В ответ молодые люди получали какие-нибудь угощения. При этом нельзя было в знак благодарности давать деньги: считалось, что таким образом можно лишиться достатка. А вот разбросанное в доме зерно необходимо было бережно собрать в мешочек и хранить до нового урожая – выметать и выбрасывать его было нельзя.

Вообще считалось правильным в это время петь, гулять и веселиться, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Некоторые славяне сжигали свою ненужную одежду в кострах, чтобы символически отпустить прошлую жизнь и начать новую – с чистого листа.

Ну и, конечно, не обходилось в Старый Новый год без гаданий. Девушки предсказывали имя своего суженого и как сложится семейная жизнь.

Что нельзя делать на Старый Новый год

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Чтобы не отпугнуть удачу в новом году, следует выполнять несколько простых правил в день самого праздника. Прежде всего нельзя давать и брать деньги в долг, а также пересчитывать мелочь – это приведет к слезам в течение года.

Довольно часто можно услышать, что в этот день нельзя прибирать дом и выносить мусор.

Представительницам прекрасного пола желательно поменьше смотреть в зеркало – по поверьям, ему можно передать всю свою красоту.

Конечно, лучше воздержаться от ругани, ссор, любых конфликтов. Также не стоит обижаться на близких и причинять им любую боль – это отпугнет удачу от дома.

Если планируется торжество, то за праздничный стол желательно не садиться в одежде темных оттенков.

Как отмечать Старый Новый год

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Если новогодние украшения уже были убраны на антресоли, можно повесить хотя бы пару гирлянд на стены или как-то иначе украсить дом. На елку можно повесить несколько денежных купюр – это привлечет достаток в дом.

А вот сразу после празднования Старого Нового года елку с игрушками следует убрать – считается, что если ее оставить, то можно привлечь в дом нечистую силу.

Хорошо собраться с близкими за накрытым столом со множеством угощений и попросить друг у друга прощения за любые нехорошие слова и поступки в адрес друг друга. Стоит пожелать всем присутствующим здоровья, счастья и изобилия в новом году.

Если накрыть стол у себя дома не получается, тогда можно просто сходить к кому-нибудь в гости.

Если по какой-то причине вы не успели загадать желание под бой курантов в ночь с 31 декабря на 1 января, это можно сделать сейчас. Желание точно исполнится.

Важно не быть скупым при выборе подарков для родных и близких. Кроме того, побаловать можно и себя: любая обновка обещает сопутствующую удачу в новом году.

В некоторых регионах России на Старый Новый год избавляются от старого веника и покупают новый – это хороший оберег.

Где еще празднуют Старый Новый год, кроме России

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Россия – не единственная страна, где принято отмечать Старый Новый год. Так, помимо россиян этот праздник чтут в странах бывшего СССР, а кроме того, в Сербии, Македонии, Греции, Черногории, Алжире и некоторых других странах.

В Македонии, например, в честь Старого Нового года устраивают масштабный карнавал, которому уже более 1400 лет. Этот костюмированный праздник устраивается в честь Святого Василия, которого почитают в православии. Тысячи македонцев делают страшные маски и костюмы из папье-маше, тряпок и иных подручных средств и с колядками ходят по улицам, провожая старый год и встречая новый. В этих шествиях охотно участвуют и дети.

В Сербии и Черногории празднуют так же масштабно. Сербы, например, запускают салюты, в храмах проводят молебны, а дома накрывают столы с угощениями.

В некоторых странах Северной Африки тоже отмечают Старый Новый год. Но причина здесь более очевидная: в Алжире, Марокко и Тунисе свой календарь, который совпадает с юлианским, а потому и Новый год приходится на 14 января.

Не осталась в стороне и Швейцария: в некоторых немецкоязычных кантонах страны Новый год также встречают по юлианскому календарю. Правда, в отличие от России, это следы не церковного, а народного неприятия перехода на григорианский календарь (этот переход в протестантской Швейцарии происходил в XVII—XVIII веках).

Приметы Старого Нового года

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Все приметы, связанные с этим праздником, так или иначе были связаны с погодой и урожаем. Но не только.