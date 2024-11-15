Вред от шапки и низких температур: почему выпадают волосы в межсезонье

В материале РИАМО вместе с врачом-трихологом решили разобраться, почему люди теряют волосы в межсезонье и как этого избежать.

Осенью нередко можно заметить увеличение количества волос, остающихся на расческе. Этот феномен известен как сезонное выпадение волос. Однако многие люди теряют волосы независимо от времени года.

5 основных причин выпадения волос

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Виталия Копытина, врач-трихолог, дерматовенеролог клиники пластической хирургии, косметологии и реабилитации «IQPLASTIQUE», утверждает, что волосы могут выпадать по разным причинам.

Часто они выпадают из-за перенесенных вирусных простудных заболеваний, на фоне повышения температуры или приема антибиотиков. «То есть если вы заболели, то через 2-3 месяца болезнь может спровоцировать усиление выпадения волос», – говорит врач. Кроме того, волосы могут выпадать и из-за ряда дефицитов. Женщины часто сталкиваются с выпадением волос при снижении уровня железа на фоне невысокого белка и снижения витаминов и микроэлементов, таких как цинк, медь, магний B6, витамин B1, В12. Все эти факторы, по словам врача, влияют на здоровье волос. Также выпадение волос бывает связано с генетической предрасположенностью. Обратите внимание на то, какая шевелюра у ваших близких родственников. Нельзя сбрасывать со счетов и влияние экологии, питания, образа жизни и уровень стресса. «Например, активное солнце очень влияет на выпадение волос, и если мы летом не покрываем голову от солнца, то через два-три месяца это может усилить „волосопад”», – поясняет эксперт. Кроме того, сейчас у людей наблюдается преждевременное старение волосяных фолликулов. «То есть ранее физиологически люди сталкивались с выпадением волос около 60 лет, сегодня же часто после 30 лет мы встречаем уменьшение фолликул, угасание их работы. Как следствие, многие люди после 25-30 лет сегодня сталкиваются с проблемой выпадения и ломкости волос», – говорит Копытина.

Почему волосы выпадают чаще осенью и весной

Врач-трихолог объясняет, что действительно наблюдается сезонное выпадение волос осенью и весной. «Часто волосы выпадают после летнего воздействия солнца. Также осень и зима – это период повышенной заболеваемости респираторными инфекциями, что сопровождается повышением температуры тела, интоксикацией, приемом антибиотиков. Все это влияет на выпадение волос», – говорит Копытина.

Кто подвержен выпадению волос больше всего

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На этот вопрос врачу ответить сложно, так как на прием к ней в основном приходят женщины, которых беспокоит проблема выпадения волос. Мужчины реже обращаются ко врачам с этой проблемой, они могут просто сменить прическу на более короткую. Хотя с каждым годом процент мужчин, борющихся с алопецией, растет.

«Я могу сказать, что увеличилось количество обращений детей и подростков. Часты обращения детей с аутоиммунным заболеванием гнездная алопеция. У подростков выпадение волос часто связано с дефицитами и последствием перенесенного стресса. Также сегодня часто подростки сталкиваются с выпадением волос на фоне вирусных заболеваний», – утверждает трихолог.

Также есть категория пациентов – девушки, занимающиеся спортом: танцами, балетом, гимнастикой, где они сильно затягивают волосы в тугие хвосты или пучки.

«Из-за сильного натяжения у таких пациентов формируется зона поредения волос, так называемая тракционная алопеция. Я советую хотя бы на время репетиций не делать такие тугие прически. Также и читателям рекомендую воздержаться от излишнего стягивания волос на регулярной основе», – советует Копытина.

Может ли окрашивание волосы спровоцировать их выпадение

Своим пациентам эксперт разрешает делать обесцвечивание и окрашивание волос. Эти процедуры не влияют ни на выпадение, ни на поредение волос. Однако нужно отметить, что обесцвечивание делает тоньше диаметр волоса и пациентам, обесцвечивающим волосы рекомендуется в домашнем уходе использовать линейку средств для восстановления волос. В такой комплекс входят шампуни, кондиционеры, специальные маски и несмываемые средства, спреи или флюид.

«Стоит обратить внимание на состав ваших домашних средств для волос: ищите в составе гидролизованный кератин. Именно это вещество благоприятно влияет на качество структуры волоса. Также хорошо, если в состав средства входит коллаген, экстракты трав, масел. Все это будет способствовать укреплению волос», – добавляет Копытина.

Правда ли, что ношение шапки приводит к выпадению волос

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Что касается ношения шапки – это довольно смешной и вредный миф. Головной убор необходим для защиты волос.

«Как мы уже говорили ранее активное солнце негативно влияет на состояние волос. Низкие температуры тоже не лучшим образом сказываются на волосах, поэтому не пренебрегайте шапками и панамами», – рекомендует эксперт.

Почему у кого-то волосы густые, а у кого-то редкие

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Визуальная густота волос связана не только с количеством волос, но и с их качеством. Это обусловлено в основном генетикой и уходом. Например, у обладателей русых волос часто количество волос больше, чем у брюнеток и шатенок. А у рыжих сам волос имеет больший диаметр, и за счет этого объем волос кажется больше. Многое имеет генетические предпосылки, но, следя за состоянием организма, убирая дефициты витаминов и микроэлементов и используя правильный уход, мы можем поддерживать хорошее состояние волос на протяжении всей жизни.

6 советов, как отрастить густые волосы

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1. Следить за питанием

«Как я уже сказала ранее, необходимо следить за состоянием организма: отслеживать, чтобы все параметры крови были в норме. Для этого достаточно один раз в год сдавать анализы крови. Если выявляются дефициты, их нужно устранять по рекомендациям лечащего врача. Мы – это то, что мы едим. Вроде бы расхожая фраза, но это так и есть», – говорит трихолог.

Врач советует употреблять в пищу сбалансированные блюда. Для состояния волос полезны продукты, богатые белком: мясо, рыба, орехи в сочетании с овощами. Питание должно быть разнообразным. Добавьте в свой рацион фрукты и продукты, богатые омега-3 и жирными кислотами.

2. Отказаться от вредных привычек

Следите за своим здоровьем и откажитесь от вредных привычек. Известно, что курение провоцирует выпадение волос и раннюю седину.

3. Подобрать правильный уход для волос

«Обратите внимание на уход. Как я уже сказала ранее, в состав ваших домашних средств должны входить гидролизованный кератин и коллаген. Эти вещества благоприятно скажутся на состоянии волос. Я рекомендую чередовать шампуни. То есть один шампунь мы подбираем под тип волоса с указанными выше компонентами, а второй шампунь стоит подобрать уже под тип кожи головы. Сегодня распространенным типом кожи головы является жирный или склонный к жирности. Один-два раза в неделю стоит использовать более очищающий шампунь, в составе такого средства могут быть салициловая кислота, климбазол, ментол, пиритион цинка. Это избавит волосы от привыкания к одному виду шампуня и будет соблюден необходимый уход за кожей головы», – поясняет эксперт.

Таким образом, базовый уход должен строиться на принципах чередования шампуня, нанесении кондиционера после каждого мытья, нанесении маски для волос два раза в неделю. Для более тщательного восстановления волос можно использовать и кондиционер, и маску в одно мытье.

«Сначала нанесите маску на 10 минут, смойте ее и завершите уход нанесением кондиционера на 30-40 секунд, после смойте. Это позволит значительно восстановить волосы», – советует Копытина.

4. Делать массаж кожи головы

Также врач-трихолог рекомендует во время мытья делать массаж кожи головы: двигайте подушечками пальцев кожу головы в течение одной-двух минут, такой апоневротический массаж улучшит кровообращение волосяных фолликул и усилит питание волос. Массаж – отличный способ профилактики старения волос.

5. Добавлять полезные компоненты

К действующим и широкодоступным средствам врач также относит использование сока алоэ для восстановления волос. Такое средство легко сделать в домашних условиях: возьмите лист алоэ, очистите его, мякоть пропустите через марлю. Нанесите маску из сока алоэ на волосы на 15-20 минут и тщательно смойте водой. Такая процедура отлично увлажнит волосы.

6. Попробовать мезотерапию для кожи головы

«В своей работе я также использую мезотерапию кожи головы. Курс мезотерапии позволяет оздоровить волосы, сделать их плотными шелковистыми, более объемными, придать сияние. Благодаря питанию кожи головы и волосяных луковиц необходимыми микроэлементами и витаминами, усиливается рост волос, локоны становятся более упругими. Также мезотерапия помогает в борьбе с выпадением волос», – рассказывает эксперт.

Также сегодня популярна экзосомальная терапия для волос. Инъекции препаратов с экзосомами позволяют доставлять биологически активные вещества непосредственно в клетки, что и дает высокую эффективность даже при выраженной алопеции.

Есть ли разница для волос, какой расческой расчесываться

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Выбирайте расческу на свой вкус. Сегодня на рынке представлено много брендов. Предпочтение отдавайте массажным расческам с безопасными пластиковыми зубчиками, которые позволяют хорошо расчесывать даже самые спутанные волосы и не травмировать кожу головы.