Вред и польза популярных народных средств от простуды: разбираемся вместе с врачами

О том, какие из народных «противопростудных» средств современные медики считают полезными, а какие могут навредить – рассказываем в материале РИАМО.

Паровые ингаляции над картошкой

Во многих семьях паровые ингаляции над кастрюлей с горячей картошкой – один из неизменных «противопростудных» ритуалов, особенно если заболевший – ребенок. Считается, что теплый пар может справиться с болезнетворными микробами, прогревает горло, облегчает дыхание и смягчает кашель.

«На самом деле пар лишь временно увлажняет слизистые, но не устраняет причину болезни. Более того, при неправильном проведении такая процедура опасна: горячий пар может обжечь дыхательные пути, особенно у детей», – комментирует врач-токсиколог, действительный член РАЕН Михаил Кутушов. В педиатрии ингаляции над кастрюлей давно признаны небезопасными, отмечает доктор. Вместо этого врачи рекомендуют использовать специальные небулайзеры с физраствором.

Прогревание пазух носа горячим яйцом или солью

Считается, что нагревание пазух носа в случае сильного насморка поможет бороться с микробами так же, как помогает бороться с ними повышение температуры организма в целом. Однако к этому народному методу нужно относиться с осторожностью, так как в случае серьезного воспаления прогревание может усугубить течение болезни.

«Если в пазухах уже начался гнойный процесс, тепло ускоряет размножение бактерий, что увеличивает риск осложнений. Тепловые процедуры допустимы только на этапе выздоровления и лишь по рекомендации врача», – поясняет врач.

Сок алоэ в нос

Закапывание сока алоэ, по мнению «домашних целителей», может помочь при заложенности носа: уничтожить микробов, снять отек и воспаление. Алоэ (он же столетник) содержит большое количество эфирных масел, а также витамины А, В, С и Е. Считается, что такая ударная доза витаминов может помочь слизистой носа активнее сопротивляться болезнетворным бактериям.

Михаил Кутушов предостерегает: концентрированный сок алоэ раздражает слизистую и может вызвать аллергию. «Для ребенка это особенно рискованно: возможен ожог, отек и усиление насморка. Ни одно серьезное исследование не подтвердило эффективность сока алоэ против вирусных инфекций, поэтому применять его стоит с осторожностью – если вообще стоит», – полагает врач.

Содовые полоскания

Полоскание горла раствором соды (чайная ложка соды на стакан теплой воды) считается проверенным способом бороться с воспалением и кашлем. «Слабый содовый раствор создает щелочную среду, в которой вирусы и бактерии размножаются хуже, а слизь становится менее вязкой. Главное – не делать раствор слишком концентрированным, иначе он пересушит слизистую и вызовет жжение», – рекомендует врач. Детям такое полоскание не противопоказано, но проводить процедуру лучше под контролем взрослых, чтобы избежать проглатывания раствора.

«Дыхание» нарезанным луком

Еще один популярный способ «убийства микробов» в носоглотке – дыхание над тарелкой с мелко нарезанным репчатым луком. Однако врачи полагают, что этот метод себя не оправдывает.

«Дышать нарезанным луком – способ, который больше тренирует терпение, чем лечит простуду. Да, лук содержит фитонциды (природные антисептики), но их концентрация в воздухе слишком мала, чтобы уничтожить вирусы. При этом пары лука раздражают глаза и слизистые, вызывая слезы и кашель», – поясняет Михаил Кутушов.

Горчица в носки на ночь

Многие люди в момент повышения температуры чувствуют озноб и потребность согреться, для этого используют «бабушкин метод»: надеть на ночь теплые носки, в которые предварительно была насыпана горсть сухого горчичного порошка.

«Современная медицина не видит в этом способе терапевтического смысла: тепло можно получить куда безопаснее — например, укрывшись одеялом и выпив горячий чай», – комментирует эксперт. Кроме того, при чувствительной коже контакт с горчицей может привести к ожогу или раздражению, особенно у детей.

Горячая ванна и сауна

Для согревания организма при простуде и ознобе нередко используются и более радикальные методы, например, горячая ванна или сауна.

«Если человек чувствует озноб, теплая ванна действительно может дать ощущение облегчения, но при температуре выше 37,5 °C она противопоказана: сердечно-сосудистая система и так работает с нагрузкой. Детям и пожилым людям такие эксперименты могут быть особенно опасны», –­ предупреждает врач.

Горячее молоко с медом и маслом

Для прогревания горла и бронхов часто используют горячее питье. Молоко с медом и сливочным маслом – в первых рядах таких согревающих напитков, так как оно дает организму не только тепло, но также питательные вещества, жиры и витамины.

Такой напиток увлажняет горло, уменьшает першение, к тому же мед обладает мягким антисептическим действием, отмечает Михаил Кутушов. «Но важно помнить, что напиток должен быть именно теплым, а не горячим, иначе он только усилит раздражение слизистой. Детям до года мед давать нельзя из-за риска ботулизма, а у людей с непереносимостью лактозы молоко может вызвать вздутие и дискомфорт».

Сок черной редьки с медом

Еще одно популярное средство – сок черной редьки, смешанный с медом. Для получения этого «лекарства» редьку очищают, мелко натирают и отжимают сок.

«Сок черной редьки действительно может облегчить отделение мокроты за счет мягкого раздражающего действия, но не лечит саму инфекцию», – предупреждает эксперт. Кроме того, отмечает доктор, этот напиток не подходит детям с чувствительным желудком и людям с гастритом, так как может вызвать боль и изжогу.