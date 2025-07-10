Вдохновение надолго: что принесет ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа

Общие тенденции ретроградного Меркурия летом 2025 года: взгляд в прошлое и приподнятое настроение

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С 18 июля и по 11 августа планета знаний, коммуникации и торговли — Меркурий — будет идти в обратную сторону, то есть станет ретроградной. Происходить это действо будет в помпезном и величественном знаке Льва.

Периоды ретроградности Меркурия заставляют нас заглянуть в прошлое: все ли мы доделали, тех ли людей от себя оттолкнули, правильно ли поступили со своими близкими, ту ли вещь приобрели и прочее. Все это подвергается тщательному пересмотру — порой даже против нашей воли. Мы бы и рады о чем-то забыть, но оно настойчиво нас догоняет.

Знак зодиака Лев связан с чувствами, романтикой, роскошью, семьей, детьми, творчеством, отдыхом, праздниками и самовыражением. В период ретроградного Меркурия мы будем хотеть всего этого как можно больше. Если соединить ретроградность Меркурия со знаком Льва, то мы получаем возвращение бывших возлюбленных, поездки в те же места, где уже когда-то бывали, возвращение к своим старым хобби, посещение тех же кафе и мероприятий, где уже бывали, у кого-то может возникнуть желание завести еще одного ребенка.

В целом же этот период доставит мало проблем, в основном настроение у всех будет приподнятое, а вдохновение будет буквально рваться наружу.

Гороскоп по знакам зодиака на период ретроградного Меркурия с 18 июля по 11 августа

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Овен: Вряд ли стоит ожидать чего-то плохого от ретроградного Меркурия этим летом. Он будет бороздить ваше поле гороскопа, отвечающее за счастье и удачу. Ловите момент, живите настоящим — благоприятные ситуации разворачиваются у вас перед носом. Кто-то из Овнов может не на шутку увлечься человеком противоположного пола — правда, связь эта вряд ли будет долгосрочной. Но положительные эмоции она точно подарит.

Телец: Вам лучше запастись ромашковым чаем, потому что ретроградный Меркурий заставит вас изрядно пострессовать. Могут возникать проблемы, связанные с семьей, местом жительства, а также вашим личным транспортным средством. Вероятно, стоит ожидать поломки какой-нибудь техники в доме или же придется пересмотреть детско-родительские отношения в семье. Ваши родители могут потребовать вашего внимания — всплывут некие вопросы из прошлого.

Близнецы: Вам стоит быть благодарными ретроградному Меркурию в этом году — он принесет вам благоприятные шансы и возможности. В частности, могут восстановиться утраченные некогда связи, друзья из детства могут дать о себе знать, не отказывайтесь от любых встреч и посиделок в кафе или у кого-то в гостях. Также в этот период можно найти документы, которые были некогда утрачены, а еще — информацию, которая долго от вас ускользала. Самое время восстановить отношения с близкими родственниками и заглянуть к соседям.

Рак: Вопрос денег — вот что вас будет тревожить в период ретроградного Меркурия. Возможно, вам предстоит совершить крупную покупку, а, что называется, «жаба душит». Тут уж надо взвешивать все за и против и делать осознанный выбор. Но звезды все-таки советуют вам соглашаться и не жалеть о своих тратах. Для некоторых Раков важно будет заниматься своим здоровьем — вряд ли какие-то серьезные проблемы возможны, но общее недомогание или усталость — вполне.

Лев: Вопрос самореализации и места в обществе — не пустой звук для вас в период ретроградного Меркурия. Поспрашивайте знакомых и близких, какими они вас видят. А потом подумайте: согласны ли вы с такой характеристикой, или, может, у людей складывается ложное представление о вас? Пора навести порядок в своем характере и внешнем виде. А еще — подумайте о своем творческом пути и отношениях.

Дева: Не стоит ожидать от периода ретроградного Меркурия каких-то значимых внешних событий — вся работа будет происходить внутри вас: в психике, эмоциях, ваших привычках. Если у вас были какие-либо зависимости (пищевые, проблемные отношения, вредные привычки и т.д.), то с 18 июля по 11 августа у вас есть все шансы разорвать этот порочный круг и наконец-то спокойно вздохнуть. В остальном же это период спокойного созерцания и расслабления — как физического, так и духовного. Возьмите паузу.

Весы: Активно планируйте и стройте четкие списки действий — сейчас для этого самое время. От того, насколько подробно вы распишите свое идеальное будущее, зависит то, как скоро все это начнет сбываться. Постарайтесь этот период провести в кругу друзей, а если вы не можете похвастаться пулом единомышленников, то самое время заглянуть в социальные сети — там может найтись собеседник, которого вам так не хватало.

Скорпион: Карьерные задачи и социальный статус значат для вас ой как много. И именно в период ретроградного Меркурия этим придется заниматься. Не исключено, что объявится бывший начальник и позовет на вашу предыдущую работу. Также, возможно, придется возвращаться к неким рабочим обязанностям, вероятно, обнаружится ошибка в делах и потребует пересмотра. Вы склонны задумываться над своим положением в обществе, вам захочется социального роста.

Стрелец: Вы можете задуматься над своим высшим образованием. Вероятно, кто-то из Стрельцов задумается над получением второго. Вы вдруг обнаружите, что ваша квалификация недостаточно хороша, и будете раздумывать над ее улучшением. Также остро встают различные поездки, особенно за границу. Есть шанс посетить то место, где вы уже однажды бывали, и испытать там много новых эмоций. Также вы можете познакомиться с человеком из высших кругов.

Козерог: С 18 июля по 11 августа — достаточно стрессовое время для вас. Особенно будьте внимательны в отношении своих финансов: если вам кто-то должен некую сумму, будет достаточно трудно получить ее назад. В том случае, если вы сами кому-то должны, постарайтесь как можно скорее вернуть долг. С задержками проходят обращения в различные государственные инстанции. Зато это прекрасное время для спорта, секса и самокопаний.

Водолей: В поле вашего зрения — отношения с людьми. Могут объявиться некие люди из прошлого, чтобы попытаться наладить с вами контакт или просто обменяться неким опытом. Бывшие любовники также могут давать о себе знать, но не стоит принимать их обратно — вряд ли что-то изменится в ваших отношениях. В целом Водолеи в период ретроградного Меркурия пользуются популярностью у общества и получают от этого колоссальное удовольствие.

Рыбы: Вам предстоит заняться своим здоровьем вплотную. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, они дадут о себе знать с новой силой. Так что с 18 июля по 11 августа — благоприятное время для прохождения диспансеризации и долечивания всех заболеваний. Кроме того, вас занимает и ваша работа. Какие-то ситуации на рабочем месте могут повторяться и вызывать недоумение у вас. Вероятно, вы не сделали правильные выводы для себя и судьба дает вам еще один шанс.