Тушеный еж, культ семьи и кочевничество: 8 самых интересных фактов о цыганах

1. Родиной цыган могла быть Индия

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О том, где берут свое начало цыгане, ученые до сих пор спорят. А все потому, что их предки не оставили каких-либо письменных памятников. Версий о происхождении цыган достаточно много, но самые распространенные связаны с тем, что цыгане являются потомками либо египтян, либо были жителями исчезнувшей Атлантиды. Однако в XVIII веке историк и географ Гейнрих Грелльман предположил, что родиной цыган могла быть Индия. Уже в XXI веке эту теорию подтвердили ученые Роттердамского университета, изучив геном цыган.

2. У цыган нет своего языка

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Цыгане очень легко ассимилируются, поэтому образовался такой миф, якобы у них нет своего собственного языка. Однако это не так! Цыганский язык относится к индоарийской ветви индоевропейских языков. Из-за того, что цыгане ведут кочевой образ жизни, появилось очень много диалектов, каждый из которых так или иначе связан с языком той страны, в которой долгое время проживала конкретная группа цыган. Так, например, в 1930-е годы в СССР литературной нормой цыганского языка был диалект русских цыган.

3. Цыгане стали кочевниками, чтобы выжить

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Дело в том, что испокон веков различные государства изгоняли цыган со своих территорий, подвергали преследованиям и расправам, поэтому цыганам приходилось постоянно менять место своего обитания. Однако если их не притесняют, то цыгане могут задерживаться на одной местности на довольно долгий срок. Тем не менее тяга к свободе у цыган есть чуть ли не на уровне ДНК, поэтому не все цыгане любят постоянство. Даже существует легенда, согласно которой Бог подарил цыганам весь мир, поэтому они проводят свою жизнь в бесконечных путешествиях. И это особый дар.

4. Цыгане часто усыновляют чужих детей

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Истоки этого стереотипа кроются в том, что семья для цыган – это святое. Чем больше любви и заботы вкладываются в детей, тем более почетной считается семья. Именно поэтому цыгане так часто усыновляют чужих малышей: нередки случаи, когда в цыганских семьях можно увидеть детей, которые внешне нетипичны для этого народа, например, имеют русые волосы, светлую кожу, голубые глаза… Каждого приемыша цыгане оберегают как родного, ведь взять себе на попечение чужое дитя – большая заслуга и честь. Подкидыши – вообще довольно частая история в цыганских семьях. Но что касается воровства – это не более чем стереотип и миф.

5. У цыган свой подход к воспитанию детей

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Вплоть до семи лет к своим детям цыгане относятся очень трепетно. С особой любовью относятся к мальчикам. Однако как только ребенку стукнуло семь, отношение к нему резко меняется: его начинают учить выживать. Ребенку рассказывают о том, как устроен мир, их нация, какие навыки необходимы для выживания и процветания и прочего. Мальчиков, как правило, обучают искусству торговли, а девочек – гаданию и ворожбе. Уже в 13 лет дети цыган становятся вполне самостоятельными единицами и могут не зависеть от родителей.

6. Любимое блюдо цыган – тушеные ежи

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Привычная кухня цыган достаточно проста и понятна русскому человеку: она состоит в основном из мяса и овощей. Тем не менее еда у цыган в основном достаточно острая – это, видимо, свидетельство о связи с индийскими корнями. Самое необычное блюдо у цыган, которое является настоящим деликатесом, – мясо ежей. Как правило, его едят в тушеном либо жареном виде. Готовили ежей так: обмазывали глиной, а потом запекали. Вытащив «колючее жаркое» из огня и дав ему остыть, глиняную корку разбивали — иглы оставались на ней. Мясо ежей достаточно трудно разделывать, однако поймать этих животных очень просто, и именно поэтому в самые голодные времена ежи стали «визитной карточкой» цыган.

7. Цыгане любят золото

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Цыганки отличаются чрезмерным пристрастием к золотым украшениям. И это не просто так. Дело в том, что таким образом цыганские женщины страхуют себя от нищеты в случае развода. То есть если муж и прогонит из дома, то серьги и кольца из золота срывать вряд ли станет, а значит, голодать не придется.

8. Среди цыган есть выдающиеся поэты, писатели и ученые

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Среди цыган есть выдающиеся ученые, писатели, поэты, композиторы, музыканты, певцы, танцоры, актеры, режиссеры, спортсмены, историки, политики, священники, миссионеры, художники и скульпторы. К примеру, знаете ли вы, что британский боксер Тайсон Фьюри, Пабло Пикассо, Элвис Пресли, Чарли Чаплин, Галина Вишневская, Анна Нетребко, Златан Ибрагимович имеют цыганские корни? И это далеко не весь список.