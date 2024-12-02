ТОП-9 детских новогодних шоу: самые яркие и интересные мероприятия в Москве

В материале РИАМО рассказываем о самых зрелищных и ярких новогодних представлениях для детей в Москве и Подмосковье.

1. Шоу «Чебурашка. Ушастые елки» — новые приключения ушастого любителя апельсинов

История маленького пушистого и ушастого любителя апельсинов оживает на сцене. Зрителей ждут Чебурашка, его новые друзья и их необыкновенные приключения со спецэффектами, яркими многоуровневыми декорациями, трюками, танцами и музыкальными хитами от Сергея Жукова.

По сюжету Чебурашке вместе со зрителями придется противостоять неприятелям и сорвать коварный план вреднющей Шапокляк, которая готовит шапоклад, превращающий детей в злых и непослушных. Везде будут апельсины, а в постановке задействованы чемпионы мира и абсолютные чемпионы Европы по акробатике, артисты Cirque du Soleil и звезды проекта «Танцы на ТНТ». Детям гарантированы незабываемые эмоции, интерактивы, яркие номера и любимые персонажи. 3+

Купить билеты можно на сайте.

Где: Новолужнецкий проезд, 13, Международный центр бокса

Когда: с 21 декабря 2024 года по 7 января 2025 года, кроме 23, 24, 25, 26, 31 декабря, 1 января; 12:00

Сколько стоит: от 1200 рублей, сладкий подарок приобретается отдельно (900 рублей)

2. Научная елка — праздник для маленьких гениев

Это научное шоу проводится уже 10 лет, и в юбилейном сезоне организаторы подготовили новую программу. Гостям предстоит с научной точки зрения исследовать тайну происхождения Деда Мороза. Узнать, кто он такой, откуда появился на самом деле, зачем ему посох и как в мешок помещаются подарки для всех детей сразу. На вопросы, мучающие столетия не только детей, но и многих взрослых, будут даны научно обоснованные ответы, подкрепленные тремя десятками лучших сценических экспериментов. Ребят ждут интерактивные зоны и мастер-классы, новогодние представления, подарки и фотографии, даже подарок научный — набор для опытов.

Отдельно проходит елка для детей от 3 до 6 лет. Масштабное шоу, которое погрузит в научно-фантастический мир. Малышей ждут эксперименты, опыты, 3D-графика и многое другое в камерной атмосфере, где будет комфортно всем. 3+

Купить билеты можно на сайте.

Для детей от 3 до 6 лет — на сайте.

Где: ул. Восточная, 4, к. 1, КЦ ЗИЛ (для детей 6+), Калужская пл. 1 (для детей 3-6 лет)

Когда: с 27 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, кроме 1 января (для детей 6+), 28–30 декабря и 3–6 января (для детей 3-6 лет).

Сколько стоит: от 990 рублей, подарки приобретаются отдельно (малый подарок — 590 рублей, большой — 990 рублей)

3. Цирковое шоу «Тик и Док спасают мир» — номера от пушистых артистов

Фото - © Страница в ВК "Театр кошек Куклачева"

Юрий Куклачев приглашает юных зрителей на новогоднее сказочное цирковое шоу «Тик и Док спасают мир», наполненное играми, приключениями, победами над злодеями, спецэффектами, номерами знаменитых на весь мир пушистых артистов из Театра кошек и детским восторгом. Кроме того, у каждого гостя будет возможность поучаствовать в эксклюзивной фотосессии, интерактивной программе, танцах у новогодней елки, увидеть анимационную программу в фойе.

По сюжету ужасный Вирион, владыка королевства микробов и вирусов, стремится захватить власть на планете Земля, а всех детей превратить в грязнуль и нерях. Но на пути злодейских замыслов отважно встают профессор медицины Док и блогер Тик. 0+

Купить билеты можно на сайте.

Где: ул. Плющиха, 64/6, стр 1

Когда: 20, 22, 24–31 декабря, 2–8 января

Сколько стоит: от 1000 рублей

4. Шоу «Тайна семьи Деда Мороза» — интерактив с любимыми героями

Создатели знаменитой «Елки в Крокусе» представляют новое шоу «Тайна семьи Деда Мороза». Гостей ждет уникальный формат шоу с высоким уровнем вовлечения зрителей в действо, несколько выходов артистов в зрительный зал, еще больше интерактива с надувными предметами. Смешарики, Фиксики, Буба, Бодо Бородо и Финник, знакомые каждому юному зрителю, вместе с Дедом Морозом откроют самую большую тайну главного зимнего волшебника, узнают, кто родители Снегурочки и в чем причина их загадочного исчезновения. Это будет незабываемое мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и волшебных сюрпризов. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Лужники, 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Когда: 26–30 декабря, 2–6 января

Сколько стоит: от 940 рублей, подарок 990 рублей

5. Шоу «Полный вперед!» — приключения Деда Мороза и его команды

Абсолютно новое шоу «Полный вперед!» — невероятная сказка об удивительных морских приключениях помощников Деда Мороза с масштабными декорациями, яркими костюмами, огромными экранами, спецэффектами, авторской хореографией и специально написанной оркестровой музыкой. В центре захватывающего сюжета спектакля — Дед Мороз и его верные друзья, которых ждет таинственный герой, невероятные приключения и крутые повороты сюжета. Зрителям тоже предстоит помочь сказочным персонажам при помощи особых волшебных колокольчиков. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Мосфильмовская, 1, киноконцерн «Мосфильм»

Когда: 21–31 декабря, 2–6 января

Сколько стоит: от 1950 рублей, подарок 950 рублей

6. Шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» — новый взгляд на классику

Балет, цирк, оркестр и магия — все сойдется в премьере от «Яндекс.Афиши» и Imperial Orchestra. Гостей ждет большое шоу, вдохновленное мирами Тима Бертона, по мотивам классического балета Чайковского. Мари — новая ученица магической академии, она получает в подарок от директора Дроссельмейера потрепанную игрушку — Щелкунчика, которого нужно оживить. А для этого придется сразиться с полчищем летучих мышей. Шоу поставлено в современных и технологичных декорациях, в нем примут участие более 70 виртуозов оркестра и хора Imperial Orchestra, которые окажутся на высоте 12 метров над зрителями во главе с летающим дирижером. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Автозаводская, 23А, ЦСКА «Арена»

Когда: 11-15, 27–30 декабря

Сколько стоит: от 800 рублей

7. Шоу «Мульти Елка» — самые любимые мультгерои

Фото - © скриншот

Представление — это увлекательное путешествие по бесконечному Мультимиру, наполненному любимыми персонажами и чудесами. В преддверии Нового года у гостей будет уникальный шанс сыграть в игру Деда Мороза и пройти все уровни. Сюжет разворачивается вокруг вечного спора брата и сестры о вкусах при просмотре мультфильмов. Матвею и Алисе придется объединиться, чтобы победить в игре главного противника Мистера Глюка, который попал в Мультимир, чтобы захватить его и удалить всех любимых персонажей. 0+

Купить билеты и найти площадки можно на «Яндекс.Афише».

Где: на шести площадках

Когда: 15, 21, 22, 28, 29 декабря, 2,3 января

Сколько стоит: от 1360 рублей, подарок 990 рублей

8. Шоу «Дедморозовка» — зимний волшебник спасает планету

Фото - © Сайт шоу

С далекой планеты инопланетяне хотят проникнуть на Землю и уничтожить на ней всю воду, чтобы сделать планету безжизненной. Об этом узнает Дед Мороз и начинает операцию по спасению Земли. Все волшебники встанут на защиту нашей планеты, забыв про вражду и разногласия. Но все станет возможным только благодаря зрителям шоу. «Дедморозовка» — это шоу, где каждый ребенок найдет то, что ему будет интересно. 0+

Купить билеты можно на сайте.

Где: пр-т Андропова, 1, КЗ «Москва»

Когда: с 21 декабря по 6 января

Сколько стоит: от 600 рублей, подарок 900 рублей

9. «Цирк Деда Мороза: лига зимних волшебников» — спасение Нового года

Фото - © Сайт шоу

Ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила «Волшебные часы времени», осколки которого разлетелись по всему земному шару. Ход времени остановлен, и если не собрать и не запустить «Волшебные часы», Новый год не наступит. Для спасения Нового года на помощь волшебнику приходят его коллеги — зимние волшебники из разных стран и уголков мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, Фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии, а помогают им, конечно, зрители. 6+

Купить билеты и выбрать площадку можно на «Яндекс.Афише».

Где: на шести площадках

Когда: 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 2, 3 января

Сколько стоит: от 640 рублей, подарок 900 рублей