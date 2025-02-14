Топ-15 лучших банных комплексов Подмосковья

В Московской области находится огромное количество банных комплексов разных форматов — от экономичных общественных бань до премиальных в парк-отелях. Отдохнуть и расслабиться в регионе можно как в дворцовых интерьерах с самой большой парной в России, так и в уютном деревянном тереме с традиционной каменкой.

«Бани Алексеева»

Самая большая парная в России представляет собой просторные двухэтажные пространства, разделенные на две зоны. Мужская парилка рассчитана на 106 посадочных мест. Интерьер здесь выполнен в архитектурном стиле Древней Греции и эпохи ренессанса. Женский разряд рассчитан на 54 места. Помещения этой части оформлены в лучших традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века.

Для всех посетителей в стоимость включена услуга «Вкусный пар», во время которой банщики специальным образом насыщают воздух в парных натуральными растительными эфирными маслами с ароматами пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока и с помощью опахала аккуратно обмахивают гостей, прогревая горячим воздухом все участки тела.

Адрес: Московская область, город Подольск, улица генерала Смирнова, дом 1, корпус 1

Контакты: +7 (495) 150-07-75

Сайт: https://banialekseeva.ru

Банный комплекс в Clubbarin

Экоотель Clubbarin находится рядом с Московским малым кольцом, между городом Софрино и Ногинском. На территории комплекса есть две древнерусских избы с банями по-белому. Каждая из них имеет площадь 40 квадратных метров и состоит из нескольких помещений — зала для отдыха с камином, комнаты для ночлега или массажа, а также парной и помывочной с обливным ведром. Также у изб имеются открытые внутренние дворы с чанами на костре, ледяными купелями и сеновалами.

Для большой компании предусмотрен банный дом «Барин», вмещающий до восьми человек. В этом уютном, комфортном двухэтажном коттедже с изысканным интерьером в стиле кантри есть гостиная с камином и зоной отдыха, две спальни, оснащенные отдельными ванными комнатами, парная, помывочная, купель, терраса с выходом в лес и мангальная зона.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, деревня Протасово, улица Весенняя, дом 2

Контакты: +7 (495) 769-88-33

Сайт: http://clubbarin.ru

«Голицынские бани»

Комплекс «Голицынские бани» занимает площадь 600 квадратных метров и идеально подходит как для отдыха небольших компаний из 6–7 человек, так и для проведения больших мероприятий, рассчитанных до 35 человек. Здесь располагаются деревянный сруб, несколько типов бань (по-черному, по-белому и скифская) купель с ледяной водой, чан на костре и огромные качели для отдыха под открытым небом.

Также на территории банно-оздоровительного комплекса расположены пять отдельных бань на дровах — кедровая, дубовая, березовая, хвойная и лесная. И, конечно, для гостей парк-отеля предусмотрены финская, русская, турецкая (хаммам) и общая сауны.

На территории хаммама и финской сауны есть большая купель, бильярдный стол, настольный теннис, а также отдельная просторная комната отдыха. В русской сауне располагается игровая зона для детей.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Минское шоссе, дом 45

Контакты: +7 (499) 490-89-31

Сайт: https://голицынклуб.рф/

«Соколовские бани»

Особенность «Соколовских бань» заключается в том, что здесь вместо традиционной дровяной печи используется газовая, благодаря которой помещение быстро нагревается, сохраняя заданную температуру нужное время

В комплексе предусмотрены три разновидности банных комнат. Просторный женский и мужской залы рассчитаны на 45 и 35 мест соответственно. В каждом из них имеются отдельные кабинки для шести и восьми гостей. На третьем этаже расположен ВИП-зал, вмещающий до 20 гостей.

Каждый сеанс парения проходит в три этапа: разогрев в парилке с высокой влажностью — пропарка дубовым или березовым веником — расслабляющие процедуры и чаепитие. В меню услуг есть шоколадное обертывание, пилинг и различные массажи.

Адрес: Московская область, город Дмитров, улица Профессиональная, дом 23

Контакты: +7 (496) 225-48-68

Сайт: http://sbcomplex.ru/

«Банный дворик» в Подольске

«Банный дворик» в Подольске — это комплекс бань в черте города. На территории расположены двухэтажные домики, в каждом из которых находятся две комнаты отдыха с комфортной мебелью, вместительная парилка на дровах и освежающая купель на закрытой террасе. Все необходимые банные принадлежности получится купить на месте. Арендовать домик можно на сутки или по часам (минимум на два).

Адрес: Московская область, город Подольск, Проспект Ленина, дом 27

Контакты: +7 (916) 411-08-08

Сайт: http://podolskbani.ru

«Банный дворик» в Чехове

На выбор гостей банного комплекса предлагается три отдельных сруба. В каждом из них есть сауна, бассейн с подогревом, парная с дубовым вениками, большой телевизор, бесплатный Wi-Fi и фен для сушки волос. Рядом с домом можно пожарить мясо на мангале. Также на территории есть закрытая охраняемая парковка.

Адрес: Московская область, городской округ Чехов, деревня Гришенки, дом 12

Контакты: +7 (917) 511-43-30

Сайт: https://chehovbani.ru

«Банная усадьба»

На территории банного комплекса расположены 10 бревенчатых срубов-теремов: «Архангельский», «Гжельский», «Городецкий», «Рублевский», «Преображенский», «Муромский», «Ростовский», «Лубянский», «Северодвинский» и «Сибирский». Обязательные элементы каждого дома — большая русская печь, бассейн, комната отдыха и трапезная для компании. К услугам гостей: парение с профессиональным банщиком, спа-процедуры, массаж и доставка еды из ресторана.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Борки, Рублево-Успенское шоссе, дом 66

Контакты: +7 (495) 212-22-22

Сайт: https://bannaya.ru

Банный курорт «Гуси-лебеди»

Комплекс соломенных бань находится на берегу озера недалеко от Ногинска. Курорт предоставляет полный ассортимент банных и спа-услуг. В распоряжении гостей восемь домиков — казацкая баня с брутальным чаном над костром, финская сауна с гидромассажной ванной, русские деревянные парные и восточный хаммам. Каждая баня предназначена для комфортного отдыха компаний от двух до восьми человек. Для корпоративных мероприятий есть двухэтажная баня, вмещающая до 30 гостей.

На курорте также оборудованы площадки для занятий спортом, работает ресторан русской кухни. В летнее время здесь организуют палаточный городок и проводят велотуры по живописным местам.

Адрес: Московская область, город Ногинск, Санаторная улица, дом 7

Контакты: +7 (926) 225-22-59

Сайт: https://goosi-lebedi.ru

«Артурс Villaga & Spa Hotel»

В отеле, помимо классических спа-программ и косметических услуг, предлагают посетить комплекс «Русские бани». Деревянные избы можно арендовать на компании до 10 человек. В распоряжении гостей: парная, две купели (с теплой и холодной водой), джакузи и зона отдыха.

Отдельно гости комплекса могут воспользоваться услугами банщика и заказать еду из ресторана.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларево, улица Хвойная, строение 26

Контакты: +7 (495) 149-62-71

Сайт: https://www.arthurs-hotels.ru

Шале-отель «Таежные дачи»

Комплекс «Таежные дачи» находится недалеко от Звенигорода, рядом с Москвой-рекой. На территории отеля есть ресторан, художественно-ремесленные мастерские для взрослых и детей, а также комплекс старинных бань, включающий девять парилок и пять кедровых саун с бассейнами. К услугам гостей: несколько видов парения, купели с травами, пилинги, обертывания и массажи.

Еще здесь можно остановиться в номере одного из отелей, либо арендовать деревянные дома-шале, имеющие уникальное убранство снаружи и изнутри.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, поселок дома отдыха «Связист»

Контакты: +7 (495) 992-9459

Сайт: https://www.shalerus.com

Баня на воде в «Бухте радости»

Эта русская баня на дровах, рассчитанная на 20 человек, находится в акватории Сорокинского залива, в двадцати метрах от берега. В стоимость аренды включено использование караоке, комнаты отдыха и зоны барбекю. Также к услугам гостей: профессиональные массажи и различные спа-программы . Для именинников действует акция — час аренды в подарок.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино (МЗО «Бухта радости»)

Контакты: +7 (916) 619-90-09

Сайт: http://banynavode.ru/dop

Парк-отель «Дракино»

Курорт «Дракино» — это парковый отель вблизи реки Оки и Дракинского карьера. Туристов сюда манит роскошный спа-комплекс, построенный из экологически чистых материалов. Внутри здания имеется большая акватермальная зона с панорамными стеклами и видом на сосновый бор. К услугам гостей: фитнес-зал, хаммам, финская, травяная и русская сауны, джакузи, детский бассейн, фитобар, массажные и косметические кабинеты. Комплекс также включает в себя номерной фонд и является отдельной курортной гостиницей.

Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, парк-отель «Дракино»

Контакты: +7 (495) 542-51-70

Сайт: https://www.drakino.com

Банный комплекс «Тридевятое царство»

Комплекс «Тридевятое царство» расположен в живописном сосновом бору в десяти минутах езды от города Егорьевска. Срубы комплекса выполнены в финском, русском, охотничьем и альпийском стилях. Внутри домиков, помимо парилок разнообразных форм и размеров, есть комнаты отдыха и купели.

Адрес: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Рыжево, дом 92А

Контакты: +7 (915) 232-96-00

Сайт: http://egor-par.ru

Парк-отель «Воздвиженское»

На территории отеля работает традиционная дровяная баня вместимостью до 15 человек. В парной одновременно могут находиться до шести человек. К услугам гостей: караоке, чай, кальян и блюда из ресторана. По предварительному бронированию можно заказать программы «Русское SPA» с парением вениками, контрастным обливанием и профессиональным массажем.

Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, поселок Дома отдыха «Авангард»

Контакты: +7 (495) 526-67-00

Сайт: https://v-parkhotel.ru/

Экоотель «Лепота»

Гостиничный комплекс расположен у берегов реки Дубны в окружении леса. Все постройки отеля выполнены из дерева. На территории есть дубовая и березовая бани, комплекс «Медвежий угол» в стиле русской избы, а также комплекс «Дом бобра», пользующийся популярностью благодаря своим кедровым бочкам. К услугам гостей: аромапарение, медово-солевой пилинг, парение на сене, ледяная купель и мыльный массаж.