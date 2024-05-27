Топ-10 пляжей в Московской области в 2024 году: где купаться, загорать и кататься на лодках

В материале РИАМО рассказываем о самых популярных пляжах Подмосковья и о том, как в регионе подготовлены места отдыха у воды.

До запуска пляжного сезона осталось несколько дней, однако уже на этой неделе метеорологи обещают 30 градусов жары. Ниже предлагаем подборку из 10 пляжей в Московской области, где можно если не купаться, то точно с комфортом отдохнуть у воды.

Сколько пляжей обустроили в Подмосковье в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

Для подготовки пляжей ежегодно в Московской области места отдыха приводят в порядок – ремонтируют кабинки для переодевания, лежаки, лавочки и дороги, завозят песок, проводят другие работы. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Есть в Московской области малые пляжи площадью менее одной тысячи квадратных метров и вместимостью не более 200 человек. Средние пляжи уже могут вместить до одной тысячи человек и имеют площадь до трех тысяч квадратных метров, а большие пляжи площадью свыше трех тысяч квадратные метров вмещают больше тысячи отдыхающих.

Покрытия пляжей могут быть песчаными и смешанными, а расположены они бывают в черте города или за городом.

По данным министерства благоустройства Московской области, 60 подмосковных пляжей будут с базовым уровнем комфортности – на них установят кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку и очистят песок. На 92 пляжах среднего уровня комфортности, помимо базового оснащения, установят туалетные модули, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянку. 51 пляж будет высокого уровня комфортности – помимо базового и среднего оснащения, будет включать в себя точки проката и летнее кафе.

Топ-10 пляжей в Московской области

1. Озеро Сенеж в Солнечногорске

Фото - © Медиасток.рф

Пляж на озере Сенеж привлекает качеством воды и инфраструктурой. Неподалеку есть лодочная станция, где можно напрокат взять катамараны и лодки. Есть открытая скейт-площадка, а рядом расположен парк культуры и отдыха. Есть на пляже пирс и безопасный пологий спуск к воде. Отдыхать тут можно всей семьей – каждый найдет отдых по душе. Кроме того, рядом с озером расположены два бассейна, есть шезлонги и места для активного отдыха и спортивных игр.

Где: Солнечногорский городской округ, Тимоновское ш, озеро Сенеж

2. Пляж «Лыткарино» у Волкушинского карьера

Фото - © Медиасток.рф

Пляж расположен у Волкушинского карьера и эта зона отдыха еще называется «Волкуша» в память о когда-то существовавшей деревне. Это заповедное место с большим пляжем, где даже в выходные можно найти место. Вокруг растет сосновый лес, а сам пляж благоустроен и имеет все необходимое для интересного и активного отдыха. Вход на пляж бесплатный, в аренду сдаются шезлонги, лежаки и домики. Сам пляж «Лыткарино» считается больше молодежным, так как здесь часто проводят дискотеки и постоянно играет музыка. А противоположный берег как раз для более спокойного семейного отдыха. Здесь можно отдыхать и с палатками в течение нескольких дней.

Где: Лыткаринский городской округ, Волкушинский карьер

3. Пляж «Солнечный берег» в Талдоме

Фото - © Медиасток.рф

Еще один большой пляж Московской области находится в Талдоме. На пляже «Солнечный берег» продуманы зоны для детей с надувными горками, есть зонтики, туалеты, раздевалки, в аренду можно взять катамаран. Прибрежная территория занимает более 180 квадратных метров, а рядом расположен парк, где можно прогуляться в тени деревьев. На пляже проводят праздники, есть волейбольная площадка и зона для занятий спортом.

Где: Талдомский городской округ, р.п. Запрудня, парк «Солнечный берег»

4. Пляж на реке Осетр в Зарайске

Фото - © Медиасток.рф

На пляже у реки Осетр предусмотрены все условия для комфортного отдыха, во время купального сезона будут работать спасатели. Река очищена, на пляже есть мостики, скамейки, кресла, предусмотрены туалеты и раздевалки. В прошлом году пляж обновили, и отдыхать там стало еще приятнее. На пляже можно не только купаться и загорать, неподалеку работает прокат лодок и катамаранов. Попасть на пляж можно бесплатно, за прокат придется заплатить.

Где: Зарайск, Правобережная улица

5. Пляж на озере Святое в Шатуре

Фото - © Медиасток.рф

В Шатуре озеро Святое расположено рядом с парком культуры и отдыха имени Гагарина. Озеро, которое сравнивают с пляжами Одессы, является самым крупным в водной системе Шатурской ГРЭС. Заход в воду плавный, а пляж очень чистый. Тут есть душ, туалеты и раздевалки, в аренду можно взять шезлонг и зонт, лодки и катамараны. Также неподалеку есть беседки, которые можно арендовать для пикника. Кроме того, здесь можно порыбачить. Вход на пляж бесплатный.

Где: Шатура, ул. Московская, пляж

6. Пляж в парке «Мысово» и «Новые водники» в Долгопрудном

Фото - © Медиасток.рф

В Долгопрудном работают пляжные зоны в парке «Мысово» и в парке «Новые водники». Береговая линия очищена, завезен песок, проведены анализы качества воды. На прилегающей зоне есть барбекю, летнее кафе, детская площадка. Кроме того, что пляжи оборудованы всем необходимым, здесь еще сделали удобную площадку для волейбола. Пляж в «Новых водниках» небольшой, но зато на нем есть хорошие волны.

Где: Долгопрудный, парк Мысово

7. Пляж в лесопарке «Авангард» в Электростали

Фото - © Медиасток.рф

Пляж пользуется популярностью у жителей еще с семидесятых годов прошлого века. В прошлом году в Электростали после реконструкции открылся парк, где расположены спортивные и детские площадки, кафе. Обновили и пляж, где появился и детский песчаный пляж с игровой зоной. На основном пляже установлены зонты от солнца. Предоставляются шезлонги, есть кабинки для переодевания, прокат лодок и катамаранов. Кроме того, там находятся пост охраны, медицинский пункт, спасательная станция. Пляж оборудован, есть две волейбольные площадки, спортивные снаряды, можно арендовать стол и ракетки, чтобы поиграть в настольный теннис. Рядом, в сосновой рощице, под навесами установлено сорок столиков с лавочками и мангалами.

Где: Электросталь, парк «Авангард»

8. Пляж в деревне Новоалександрово и «Бухта радости» в Мытищах

Фото - © Медиасток.рф

В Мытищах вокруг Пироговского водохранилища расположено много пляжей и зон отдыха. Часть из них – платные, другие же бесплатные. Самым популярным является пляж в деревне Новоалександрово. Вход на него бесплатный, заплатить придется за парковку и при желании за аренду оборудования. Здесь есть все необходимое для отдыха: зонтики, комфортные лежаки, кабинки для переодевания и прочие удобства. Берег покрыт чистым белым песком, есть удобный спуск к воде. Здесь мелко, поэтому пляж подходит для отдыха с детьми.

На пляж «Бухта радости» попасть тоже можно бесплатно. Здесь довольно большая территория, есть кафе, площадки для волейбола и футбола, прокат водного транспорта.

Где: городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово, пляж «Бухта радости» – недалеко от деревни Сорокино

9. Пляж «Голубое озеро» в Луховицах

Фото - © Медиасток.рф

В Луховицах в карьере добывали кварцевый песок, потом котлован затопили подземные источники, образовав озеро. На берегу озера теперь есть благоустроенный пляж, вокруг которого растет хвойный лес и березовая роща. На пляже есть все для комфортного отдыха – туалеты, кабины для переодевания, душевая, вышка спасателя. Кроме того, тут есть волейбольная площадка, велопарковка. У озера можно отдохнуть и с палатками.

Где: Луховицы, ул. Озерная

10. Озеро Исаакиевское и «Золотые пески» в Орехово-Зуево

Фото - © Медиасток.рф

На пляже «Золотые пески» можно арендовать шезлонг, а также посетить кафе, различные мастер-классы, поиграть в теннис. На пляже обеспечены комфортные условия для семейного отдыха. Места для купания ограничены буйками, есть волейбольная площадка.

Небольшой, но уютный пляж «Золотые пески» находится в деревне Коротково. Здесь есть зона купания для детей и инфраструктура для отдыха у воды. Вход на оба пляжа бесплатный.

Где: Орехово-Зуево, озеро Исаакиевское, «Золотые пески» – деревня Коротково