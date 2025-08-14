Странные обычаи родов: пуповина как связь с потусторонним миром и плацента как деликатес

В начале августа в Санкт-Петербурге едва не погиб новорожденный младенец: отец попытался зубами перегрызть ему пуповину, что стало причиной обширной кровопотери у ребенка. Малыша чудом удалось спасти врачам. Сам незадачливый папаша объяснил, что проведенный обряд, по поверьям, должен был даровать ребенку силу, ум и здоровье.

Домашние роды

Домашние роды – довольно распространенная в последнее время практика. Аргументы ее сторонников таковы: «дома и стены помогают», в квартире нет стрессового «медицинского» запаха и больничных инфекций, кроме того, вокруг матери и ребенка находятся только близкие люди, которые относятся к ним с любовью, заботой и поддержкой.

В реальности домашние роды – это всегда лотерея. Процесс нередко проходит только в присутствии мужа (который в большинстве случаев не имеет медицинского образования), либо в присутствии акушерки или доулы, медицинские познания которых также могут быть невелики. Если что-то пойдет не по плану, некомпетентные близкие могут даже не понять, что ситуация угрожает жизням матери и ребенка.

Стоит помнить и о том, что акушерская деятельность на дому никак не лицензируется, поэтому за любые последствия, от кровотечения до инвалидизации матери или ребенка, доула не несет никакой ответственности. В случае возникновения экстренной ситуации акушерка чаще всего советует вызвать скорую помощь и покидает квартиру. При этом, согласно различным исследованиям, риск осложнений при домашних родах в два-три раза выше, чем при родах в медицинском учреждении.

Роды в воду

Сторонники деторождения в домашних условиях часто практикуют так называемые «водные роды» – в ванне или джакузи. Считается, что такие роды позволяют матери расслабиться во время родового периода и легче переживать боль, а ребенку – появиться на свет с минимумом стресса.

Однако медики предупреждают, что потужной период и сами роды рекомендуется проводить вне ванны. Причин этому несколько. Во-первых, водопроводная вода может содержать различные бактерии, которые легко попадают в родовые пути и могут вызвать инфекционные осложнения у матери, а нередко – и у ребенка. Во-вторых, теплая вода может повлиять на свертываемость крови и вызвать серьезное кровотечение у роженицы. И, наконец, во время первого вдоха младенец может нахлебаться воды, что чревато серьезными последствиями, вплоть до воспаления легких.

Перекусывание пуповины

С пуповиной связано много поверий, корни которых уходят в глубокую древность. Наши предки, например, полагали, что пуповина связывает ребенка с миром «по ту сторону жизни», из которого он пришел. В ряде деревень и селений считалось, что пуповина должна сама «отпустить» ребенка, и перерезать ее не нужно. При этом плаценту вместе с пуповиной оставляли лежать рядом с ребенком на несколько дней, пока пуповина не отпадет. Часто это заканчивалось сепсисом у новорожденного.

В некоторых регионах России принято было перегрызать пуповину зубами, чтобы избежать грыжи (из-за сходства слов «грыжа» и «грызть»). Где-то этот обычай трансформировался в поверье, что перегрызание пуповины в целом дарит ребенку здоровье и устойчивость к болезням. На самом деле ротовая полость человека содержит огромное количество бактерий, и попадание их в кровоток младенца может привести к инфекционному заражению.

В идеале пуповина должна быть перерезана острыми продезинфицированными ножницами через несколько минут после рождения малыша – после того, как в ней прекратится пульсация и кровь из последа вернется в организм младенца.

«Вкусная» плацента

Интернет полон советами о том, что делать с плацентой ребенка после домашних родов. Считается, что из плаценты (последа) вполне можно изготовить крем для лица или омолаживающую маску. Также многие матери замораживают плаценту, чтобы впоследствии приготовить из нее паштет или даже смузи.

Такой «деликатес» якобы позволяет быстрее восстановиться после родов, наладить лактацию и избежать послеродовой депрессии. У этого явления есть даже научное название – «плацентофагия». При этом не существует никаких медицинских исследований, которые доказывали бы полезность употребления последа в пищу. При этом известно, что послед нередко накапливает тяжелые металлы, которые могут попасть с молоком матери в организм ребенка и вызвать тяжелое отравление.

Некоторые женщины замораживают плаценту на тот случай, если у ребенка возникнут какие-либо проблемы со здоровьем: есть поверье, что стволовые клетки, содержащиеся в плаценте, являются панацеей практически от любых болезней, от ангины до рахита.

В действительности стволовые клетки находятся только в пуповине новорожденного. Пуповинную кровь можно сдать в государственный банк крови, при этом она используется так же, как любая другая сданная кровь: любому подходящему реципиенту. При желании родители также могут сдать пуповинную кровь новорожденного в частный банк крови, чтобы иметь возможность использовать ее в случае возникновения у ребенка серьезной болезни (например, лейкоза). А вот замороженные в домашних условиях пуповина и плацента никакой медицинской ценности не имеют.

Плацента как оберег

По поводу плаценты существует еще одно поверье: поскольку она «хранила» в себе ребенка все девять месяцев внутриутробного развития, она способна быть его «хранителем» и после рождения. Некоторые матери закапывают послед под деревом или цветущим кустом, чтобы ребенок неким мистическим образом получал силу земли. Другие роженицы высаживают над закопанной плацентой молодое деревце, чтобы плацента дала новую жизнь и «возродилась» в виде растения. Еще сто лет назад в некоторых российских регионах послед закапывали (непременно пуповиной вверх), чтобы обеспечить женщине следующую беременность и легкие роды.

В некоторых азиатских странах и сегодня принято высушивать плаценту и делать из ее кусочков обереги. Китайская нетрадиционная медицина использует высушенную плаценту как лекарство от мужского бесплодия и импотенции, правда, медицинского подтверждения эффективности такого лечения нет.