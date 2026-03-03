Символ эпохи и трагичная смерть: какой была Кэролин Бессетт-Кеннеди и почему про нее сняли сериал

Новый мини-сериал «Американская история любви», созданный Райаном Мерфи, стартовал на телеканале FX 12 февраля 2026 года и тут же привлек к себе внимание общественности. Первый сезон сериала посвящен истории взаимоотношений Джона Ф. Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт, ставшей настоящей сенсацией в американских медиа в 1990-е годы. Кэролин была символом своей эпохи, отражала дух времени и продолжает оставаться предметом восхищения спустя многие годы. В материале РИАМО — о ее жизни, романе с Джоном Кеннеди-младшим и трагической гибели.

Что известно о детстве и образовании Кэролин Бессетт-Кеннеди

Кэролин родилась 7 января 1966 года в небольшом городке Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Семья девочки вскоре распалась, и Кэролин с двумя сестрами перебрались в престижный район Олд Гринвич штата Коннектикут. Здесь началась ее школьная карьера, полная ярких моментов и признания сверстников. Уже в юности она проявляла особый шарм и харизму, привлекавшие внимание окружающих.

Будучи студенткой Бостонского университета, девушка впервые попала в объектив камер благодаря участию в студенческом конкурсе красоты. Позже судьба привела ее в мир моды, где она сумела добиться значительных успехов.

Карьера Кэролин Бессетт-Кеннеди в Calvin Klein

Начало карьеры Кэролин связано с легендарным брендом Calvin Klein. Несмотря на скромное начало в качестве консультанта магазина, женщина смогла подняться до должности руководителя отдела PR, стала лицом бренда и сформировала собственный уникальный стиль, который можно было охарактеризовать как элегантный и спокойный.

Минималистичный гардероб, простота линий и оттенков сделали ее иконой своего времени. Черные облегающие платья, идеально сидящие костюмы, отсутствие броских аксессуаров стали отличительной чертой ее образов. Даже сегодняшние звезды Голливуда признают, что находят вдохновение в стиле Кэролин.

Роман и брак Кэролин Бессетт с Джоном Кеннеди-младшим

Знакомство с Джоном Кеннеди-младшим произошло случайно, но оказало значительное влияние на дальнейшую судьбу обоих. Свадьба состоялась в сентябре 1996 года на маленьком островке Камберленд в Джорджии. Этот момент вошел в историю благодаря своему минималистичному подходу: невеста предпочла простое белое платье неизвестного в то время дизайнера Нарсисо Родригеса, которое впоследствии станет образцом классики.

Жизнь после свадьбы оказалась непростой. Бесконечные съемки папарацци и постоянное давление публики нарушали личное пространство молодой пары. Отношения осложнялись проблемами совместимости и семейными конфликтами, однако никаких официальных заявлений о расторжении брака сделано не было.

Трагическая гибель Кэролин и Джона Кеннеди-младшего

Жизни Кэролин и ее мужа оборвались трагически. Пара летела на самолете через Атлантику, управлял им Джон Кеннеди-младший. В какой-то момент мужчина не справился с управлением — и это привело к гибели сразу троих людей: его самого, его жены, а также сестры Кэролин, Лорен. Трагическую ситуацию впоследствии объясняли плохими погодными условиями, а также тем, что Джон Кеннеди-младший совершил ошибку в управлении. Тела погибших обнаружили лишь спустя пять дней. Традиционных похорон не было — их прах просто развеяли над океаном с борта эсминца ВМС США.

Почему возник интерес к Кэролин Бессетт-Кеннеди спустя годы

Через 20 лет после гибели по-прежнему появляются новые интерпретации и споры вокруг образа Кэролин. Например, сериал «Американская история любви» на телеканале FX вызвал широкий резонанс среди поклонников.

Проект состоит из девяти серий и охватывает период от случайной встречи пары в Нью-Йорке в 1992 году до тайного брака и трагической гибели обоих. Авторы сосредоточились не столько на гламурной стороне жизни знаменитостей, сколько на психологическом давлении, вызванном постоянным вниманием общественности и прессы.

Сериал получил положительные отзывы критиков: агрегатор Rotten Tomatoes присвоил проекту рейтинг свежести в 90%. Критики отметили качественную реконструкцию ключевых эпизодов жизни героев и реалистичное отображение разрушительного влияния славы.

Главные роли исполнили Пол Энтони Келли (Джон Кеннеди-младший) и Сара Пиджон (Кэролин Бессетт). Актерский ансамбль пополнился такими звездами, как Наоми Уоттс (Жаклин Кеннеди Онассис), Грейс Гаммер (Кэролайн Кеннеди) и Алессандро Нивола (дизайнер Кельвин Кляйн).

Однако премьера вызвала и негативную реакцию. Родственники семьи Кеннеди, включая племянника Джона Кеннеди-младшего, Джека Шлосберга, обвинили авторов сериала в отсутствии консультаций с семьей и попытались обвинить создателей в эксплуатации памяти родственника исключительно ради прибыли. Шлосберг даже потребовал, чтобы Райан Мерфи часть прибыли перечислил в Библиотеку имени Джона Ф. Кеннеди, с чем режиссер в итоге согласился.

Что касается зрительской реакции на сериал, то они отметили несоответствие внешнего вида героини в кино реальной внешности Кэролин, что вызвало ожесточенные дебаты в социальных сетях. Поклонники придирались даже к размерам сумки Birkin, с которой на экране появляется главная героиня, к оттенку ее волос и аксессуарам.