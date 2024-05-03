Сила запахов: как с помощью ароматов притянуть деньги, удачу и любовь

Какие ароматы нужны для привлечения любви, денег и нескончаемого потока удачи — в материале РИАМО.

На протяжении веков люди верили, что благовония способы притягивать удачу, деньги, любовь и защищать от злых духов. Действительно ли это работает, какие существуют ароматы и как правильно использовать аромамасла?

Какие ароматы притягивают деньги

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Пачули

Аромат пачули традиционно ассоциируется с деньгами. Еще в древние времена масло пачули использовали для отпугивания насекомых от дорогих тканей, таких как шелк и кашемир. Поэтому эти материалы пахли пряным ароматом, который и стал символом роскоши.

Масло пачули помогает раскрыть таланты, ощутить радость жизни, принять правильное решение. Также с помощью масла пачули можно составить стратегически верный план для достижения желаемого.

Ветивер

Масло ветивера не хуже помогает в увеличении финансового благосостояния, чем пачули. В Индии из корней ветивера делают шторы и циновки — жители верят, что это растение дезинфицирует пространство от негатива и приносит деньги. Ветивер ассоциируется со стабильностью и богатством.

Масло ветивера можно наносить на кулон в автомобиле, добавить в увлажнитель воздуха на работе, если он подходит для таких целей.

Бергамот

Этот аромат нужно наносить на себя перед важной встречей: будьте уверены, потенциальный бизнес-партнер заинтересуется вашим проектом или предложением. Кроме того, масло бергамота в принципе обладает способностью отводить от человека негатив, плохие энергии словно обходят его стороной.

Кедр

У жителей Древнего Египта масло кедра ассоциировалось с чем-то священным, поэтому его использовали для бальзамирования. Ливанский кедр упоминается в Библии как один из материалов при строительстве храма Соломона в Иерусалиме. Любят кедр и коренные жители Алтая, потому что его запах приносит благополучие и богатство.

Аромамасло с запахом кедра поможет успокоить мысли, отвести в сторону суету, чтобы сосредоточиться на главном. Кедр привлечет финансы в жизнь, только если у человека добрые намерения.

Какие ароматы притягивают любовь

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Апельсин, грейпфрут и мандарин

Цитрусовые запахи помогают раскрепоститься и забыть о своих комплексах. Человек, использующий подобные ароматы, — более решительный и напористый, чем потенциальные конкуренты.

Еще цитрусовые отвечают за настроение. Если у вас возникают проблемы в коммуникации, вам трудно настроиться на разговор с новым человеком, вы от этого грустите, то используйте эти ароматы, добавляйте в парфюм или крем — знакомиться станет гораздо проще.

Роза

Роза делает людей привлекательнее, притягивает любовь. Человек, который использует масло розы, вызывает симпатию и производит положительное впечатление в новом обществе. Роза помогает избавиться от печали, плохого настроения, негативных эмоций.

Ваниль

Ароматизаторы с запахом ванили снижают аппетит и выравнивают настроение, а еще — разжигают страсть. Мексиканцы верят, что это растение возвращает любовное притяжение в уже состоявшиеся пары, а в новых не дает искре ослабнуть. Чтобы сохранить страсть в отношениях, поставьте в спальню диффузор с ароматом ванили.

Жасмин

Жасмин — природный афродизиак, он усиливает сексуальную привлекательность для противоположного пола. Масло жасмина часто используется в массажах и парфюмерии. Жасмин усиливает обаяние, улучшает настроение, притягивает удачу.

Какие ароматы укрепляют здоровье

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Лаванда

Все болезни — от нервов. Стресс сказывается на качестве сна, работоспособности и настроении. Лаванда обладает седативным эффектом. Она исцеляет тело и душу, снимает стресс, помогает расслабиться, поднимает настроение.

Лимон

Лимон тонизирует, бодрит, помогает восстановить энергию, улучшает настроение. Он дезинфицирует воздух в помещении, снимает депрессию, помогает сконцентрироваться. Если человек страдает от аллергии или астмы, то запах лимона облегчает дыхание. Цитрус укрепляет иммунитет и является традиционным средством при лечении болезней.

Мята

Масло мяты — это основной ингредиент при лечении простуды и гриппа: оно оказывает отхаркивающее действие, помогает очистить дыхательные пути. При синусите облегчает симптомы, устраняет заложенность носа. Помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, неспроста от тошноты помогают леденцы со вкусом мяты. Просто вдыхать этот аромат будет очень полезно.

Эвкалипт

Эвкалипт, как и мята, помогает при заложенности носа и обладает антибактериальными свойствами, дезинфицирует воздух. Эвкалипт эффективно снимает головную боль.

Как правильно использовать аромамасла

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Для привлечения удачи, богатства, любви и других жизненных благ можно зажигать масло в аромалампе или капать по несколько капель в свечи. Можно принимать ванну с аромамаслами, достаточно капнуть несколько капель.

Можно использовать ароматические масла как духи: нанесите пару капель за уши или на запястья и слегка разотрите. Помните, что некоторые масла могут оставлять следы на одежде, поэтому если на блузке есть воротник, то в этот день стоит от масла отказаться.

Можно проводить ароматерапию и на рабочем месте. Для этого нужно приобрести гипсовую небольшую фигурку и капнуть на нее несколько капель масла. Фигурка его впитает и будет источать аромат.

Денежные масла можно наносить на кошелек, предметы на рабочем столе, даже ручку, которой подписываете договор.