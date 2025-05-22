Сатурн переходит в Овна на 3 года: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО о том, что принесет с собой переход Сатурна в огненный знак Овна.

Личность на первом месте: чем сулит переход Сатурна в Овна 25 мая 2025 года

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25 мая 2025 года планета порядка и ограничений Сатурн покидает знак Рыб, чтобы перейти в Овна. Пока это будет первый, «пробный» визит, который продлится до 1 сентября 2025 года. Затем последует период ретроградности, когда Сатурн вновь уйдет в Рыбы. И лишь 14 февраля 2026 года планета окончательно перейдет в огненный знак. Здесь планета пробудет вплоть до середины апреля 2028 года.

Сатурн в Овне будет идти рука об руку с планетой Нептун, и вместе они сделают из людей индивидуалистов: никакие правила не помешают нам быть личностями, действовать так, как мы того хотим. Поэтому можно предположить, что до 2028 года образуются новые коллективные движения, которые будут выступать против чего-то или за что-то. Нептун — планета коллективов, а знак Овна — воинственный, поэтому движения эти будут наполнены лозунгами, протестами и волнениями.

Кроме того, вероятно и в принципе рождение новых идеологий, нового миропорядка. «Индивидуализм во всем» — именно это будет лежать в основе новых правил.

Не исключены и природные катаклизмы, в частности землетрясения, которые будут включать в себя даже сдвиг некоторых тектонических плит. Возможны и частые лесные пожары, критически малое количество осадков. Также вырастет уровень Мирового океана за счет таяния ледников.

Переход Сатурна в Овна: гороскоп для каждого знака зодиака

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Овен: Сатурн в вашем знаке принудит вести себя более ответственно по отношению к себе. Он сбросит с вас все наносное и оставит один на один с собой настоящим. Кому-то это очень не понравится — не так просто привыкнуть нести ответственность за свою жизнь. Может даже казаться, что жизнь от вас требует гораздо больше, чем вы можете вынести на самом деле. Но все не так — вы со всем справитесь.

Телец: Вам предстоит в течение ближайших трех лет подводить итоги последних лет своей жизни. Сатурн спросит вас: кто вы есть? Без прикрас, без «мишуры». Чего вы достигли за предыдущие годы? Что у вас внутри и чего у вас не отнять? Это время размышлений над глобальными ошибками, которые вы совершили, и попыток их исправить, если это возможно.

Близнецы: С переходом Сатурна в знак Овна вы почувствуете, как стало легче жить и дышать. Спали все оковы, которыми вы были связаны предыдущие годы, пока Сатурн шел по Рыбам. Теперь задача этой планеты — провести ревизию в вашем окружении. Произойдет чистка людей, с которыми вы общаетесь большую часть времени, чтобы оставить действительно самых надежных и полезных вам. Количество теперь заменяется качеством.

Рак: Сатурн переходит в Овна и приносит с собой ответственность, к которой вы можете быть не совсем-то и готовы. Встанут вопросы вашего авторитета и профессиональных качеств: действительно ли занимаемая вами должность соответствует вашему внутреннему содержанию и навыкам? Вероятно, пришло время для карьерного роста?

Лев: Вам придется научиться браться только за те дела и проекты, которые имеют перспективу и расширяют ваши горизонты. Не стоит хвататься за все подряд, распыляясь на ненужное. Так, например, вы можете пойти получать новое высшее образование или как минимум учить новый язык, понимая, что в перспективе вам это принесет более высокий доход.

Дева: Сатурн придет с инспекцией вашего финансового сектора, связанного с другими людьми. Вероятно, придется с проблемами возвращать взятый недавно кредит или партнер по браку решит научить вас, как обращаться с финансами. Особое внимание уделяйте всевозможным документам, читайте мелкий шрифт и в идеале общайтесь с юристами, прежде чем заключать тот или иной договор.

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Весы: Сатурн потребует от вас более серьезного отношения к другим людям. Кто-то из Весов возьмет на себя новые обязательства, например, узаконит отношения со второй половинкой. Другие будут более избирательно подходить к своему кругу общения, а также тщательно проверять потенциальных бизнес-партнеров на честность и ответственность. Общество от вас также может требовать более серьезного поведения.

Скорпион: «Работа, работа, перейди на Федота» — так будут думать Скорпионы ближайшие три года. Рабочие обязанности вас буквально завалят до головы, если вы не научитесь распределять свое время. Не стоит быть пчелой, которая успевает делать сто дел одновременно, учитесь отдыхать. В противном случае может пострадать ваше здоровье — хронические болячки дадут о себе знать.

Стрелец: Вас будет занимать детская тематика: вероятно, вы захотите завести ребенка или как минимум будете иметь дело с чужими детьми (например, родственники будут просить вас понянчиться с племянником). Вопросы воспитания детей будут занимать ваш ум. Также это время переосмысления своих любовных привязанностей и завязывания новых отношений, к которым вы подойдете со всей серьезностью.

Козерог: Дела домашние давно требуют вашего внимания, а вы все как-то откладывали их на потом. Так вот это «потом» наступило. Приведите в порядок свое жилище, давно пора поменять обои в коридоре, а диван, который ободрал кот, вынести на помойку. Не меньшего внимания будут требовать ваши родители: кто-то может это делать в силу здоровья, а кто-то попадет в неприятную ситуацию, и вы будете думать, как помочь родному человеку.

Водолей: Перейдя в знак Овна, Сатурн позволит вам облегченно выдохнуть — теперь он ваш помощник в делах, а не строгий полицейский, требующий подчинения. Прежде всего он возьмется за ваш круг общения — вам разонравится общаться попусту, вы захотите более конструктивных диалогов с людьми. Да и ваше мышление поменяется: вам захочется углубить свои знания или как минимум подтвердить их соответствующими документами. Порядок в делах и четкие распорядки дня — еще одна «боль» этого периода.

Рыбы: Ваши личные финансы — вот чем будет интересоваться Сатурн в ближайшие три года. Вам предстоит навести порядок в своих деньгах, платежах, счетах и иже с ними. Вы уверены, что не переплачиваете лишнее? А недавний выписанный штраф — его точно нужно заплатить, или произошла ошибка? Ваш ответственный подход к финансам в итоге должен привести к тому, что денег у вас станет больше, а вести бюджет будет приятнее.