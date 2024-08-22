Российский триколор: когда появился флаг России и как он стал символом страны

Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Установлен он был на основании указа президента от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Об истории и характеристиках флага рассказыаем в материале РИАМО.

История российского триколора

Государственный флаг в России появился в конце XVII – начале XVIII века, когда происходило становление России как мощного государства. Таким образом, российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В период царствования Алексея Михайловича, отца Петра Великого, флаг впервые подняли на первом военном корабле «Орел». Точные описания флагов тех времен не сохранились, известно только, что были использованы белая, красная и синяя ткани, а также были выполнены нашивки в виде двуглавых орлов.

Дальнейшую историю флага РФ связывают с Петром I. Известно, что в 1697 году в Европу из России направилось Великое посольство – дипломатическая миссия, целью которой было укрепление коалиции европейских держав в борьбе против Турции, поиск новых союзников и укрепление престижа страны за рубежом. Петр выдал посольству инструкцию, в которой говорилось: «Гарусу (гарус – грубая хлопчатобумажная ткань, ред.) на знамены, на вымпелы, на флюгели, белого, синего, красного, аршин 1000 или 900, всякого цвета поровну…» Эти слова свидетельствуют о том, что уже в те времена использовался триколор.

20 (31) января 1705 года Петр I, которого считают «отцом» флага, издал указ «О флагах на торговых речных судах». Согласно ему флаг должен был устанавливаться «на торговых всяких судах, которыя ходят по Москве реке и по Волге и по Двине и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов». К тексту указа прилагался рисунок флага, как считается, с полосами трех цветов – белого, синего и красного. Царь самостоятельно определил расположение горизонтальных полос и нарисовал образец. Собственноручный рисунок Петра с указанием, какие следует делать флаги, с подписями и расположением цветов, отлично сохранился. Датируется он 1699 годом.

Интересно, что вплоть до XIX века флаг был главным образом атрибутом флотской культуры. Затем его стали использовать русские морские экспедиции и колонисты для обозначения принадлежности территорий к Российской империи.

От черного с золотом до триколора: как менялся флаг на протяжении своей истории

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Александр II в 1858 году утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях». Затем, 1 января 1865 года, вышел именной указ, в котором черный, золотой и белый названы «государственными цветами России».

В таком виде флаг просуществовал до 1883 года, когда было объявлено повеление Александра III, где говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов».

Свой окончательный вид, в котором он стал считаться государственным, флаг приобрел лишь при Николае II. В 1896 году он учредил Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о российском национальном флаге. В итоге пришли к следующему решению: «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными». Также на совещании определили, что для всей империи должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, никакой другой».

В Советской России длительное время, более 70 лет, государственным флагом было красное знамя с надписью «Рос­сий­ская Со­вет­ская Фе­де­ра­тив­ная Социалистическая Рес­пуб­ли­ка» (позже ее сокращали до РСФСР). В 1924 году вместо надписи появились изображение золотых сер­па и мо­ло­та, а над ними – золотая пятиконечная звезда. Революционный красный флаг заменили на исторический триколор во время событий августа 1991 года. Тогда он был поднят над Белым домом в Москве.

Постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР» было принято 22 августа 1991 года Верховным Советом РСФСР. 1 ноября 1991 года флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР. На тот момент соотношение сторон и цвета флага были такими: «прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя – лазоревого цвета и нижняя – алого цвета». В таком виде флаг сохранился и после переименования РСФСР в Российскую Федерацию.

Спустя время, когда готовился проект нового основного закона, МИД РФ предложил изменить соотношение сторон флага на 2:3, а комитет по культуре Верховного Совета выступил с инициативой заменить лазоревый и алый цвета на синий и красный – это соответствовало описанию государственной символики дореволюционной России. 11 декабря 1993 года был подписан указ «О Государственном флаге Российской Федерации». В нем были учтены все предложения по изменению флага, однако разрешалось использовать «старую» версию до 1 января 1995 года.

Президент России Владимир Путин 25 декабря 2000 года подписал конституционный федеральный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», где говорится, что «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета».

Что означают цвета российского флага

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Официального толкования цветов российского флага нет. Но есть наиболее распространенная версия, по которой считается, что белый цвет – цвет снегов, облаков, березок и означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий символизирует цвет неба, веры и верности, честности, постоянства. Красный считается цветом энергии, мужества, отваги, любви, силы и крови, пролитой за Отечество. Во времена Петра I белый цвет символизировал свободу, синий – Богородицу, а красный – силу российской державы.

Флаг России должен быть постоянно установлен в кабинете президента РФ и во всех помещениях, где планируется проведение мероприятий с его непосредственным участием. Триколор обязательно поднимают на зданиях администрации главы государства, Совета Федерации и Госдумы, правительства, конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, судебного департамента при Верховном суде, Центрального банка, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии РФ, резиденции уполномоченного по правам человека.

Флаг России всегда поднят на зданиях дипломатических представительств РФ за рубежом. Каждый день флаг поднимают в местах постоянной дислокации воинских частей и некоторых подразделений Вооруженных сил. Используется флаг на торжественных мероприятиях, которые проводятся общественными объединениями, организациями, предприятиями и учреждениями, в том числе и общеобразовательными организациями. Часто флаг присутствует и на семейных торжествах. Граждане могут использовать флаг в качестве официальной российской символики на спортивных трибунах, на массовых мероприятиях, на своих домах и машинах.

Наказание за надругательство над государственным флагом

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Лишение либо ограничение свободы на срок до одного года грозит за надругательство над Государственным флагом. К тому же за это преступление могут быть назначены принудительные работы на этот же срок либо произведен арест на срок от трех до шести месяцев. Об этом говорится в статье 329 УК РФ.

Штраф придется заплатить за нарушение порядка использования флага. Согласно статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях для граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.