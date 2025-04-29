Радоница 2025: история, традиции, что можно и нельзя делать

В материале РИАМО рассказываем о том, как следует провести Радоницу в 2025 году.

Радоница по-другому называется родительским днем и выпадает на девятые сутки после Пасхи. В этом году она отмечается 29 апреля. В этот день верующие посещают могилы усопших родных и близких. О том, как правильно вести себя в Радоницу, читайте в материале РИАМО.

История Радоницы

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Традиция поминать ушедших в мир иной родственников и близких людей существовала еще у наших предков до принятия христианства. Люди в то время свято верили, что в этот период души умерших ненадолго возвращаются на землю и контактируют с живыми. А связано это было, конечно же, с возрождением природы весной — все наконец оживает после длительной зимней стужи. Подобные верования были связаны и с солнцестояниями, и равноденствиями.

Считалось, что в этот период умерших можно попросить о чем-нибудь: помочь в делах и полевых работах, дать подсказку в решении проблемы, посоветовать что-то, свести с нужным человеком и т. д. Души умерших все услышат и непременно помогут.

Однако сначала нужно было плакать и скорбеть по ушедшим в иной мир, выражать всю боль и печаль от утраты близких. Лишь после этого было принято веселиться и собираться за столом с угощениями.

С принятием христианства на Руси часть языческих обрядов была забыта, а некоторые сохранились, изменив свой смысл и перейдя в сферу церковных торжеств. С Радоницей произошло именно это. Если раньше этот день был посвящен задабриванию духов перед полевыми работами, то теперь это стало днем поминовения усопших.

В Русской православной церкви Радоница отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян — в воскресенье (на Красную горку), понедельник или вторник, это зависит уже от региона.

В чем смысл Радоницы

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Верующие после светлого праздника Пасхи могут разделить с усопшими родственниками и близкими великую радость Воскресения Христова. Вспоминая о Воскресении Господа, церковь призывает верующих не грустить о разлуке с родными, а возрадоваться их рождению в вечной жизни.

Смысл праздника заключен в самом названии — Радоница, которое происходит от слова «радость».

Радоница в 2025 году

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Поминальные службы во время Великого поста, как правило, переносятся на родительские субботы. В Пасху и дни следующей за ней Светлой недели панихиды не проводят. По церковному уставу поминовение умерших разрешается в первый будний день, когда возможно совершение полной литургии. Это вторник после Светлой недели, девятый день после Пасхи. В 2025 году Радоница, таким образом, выпадает на 29 апреля.

Традиции Радоницы

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Основная традиция в Радоницу — поминовение молитвой усопших, поэтому в этот день верующие посещают службу в храме. Накануне вечером стоит подать записки с именами умерших, чтобы священник упомянул их на богослужении.

После службы люди, как правило, направляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помянуть усопших. Существует также и традиция, берущая свое начало в язычестве, когда умершим оставляют какую-нибудь еду: куличи, яйца, сладости. Православная церковь же напоминает, что ничего общего с православными устоями это действие не имеет. Вместо угощений стоит прочитать над могилой молитву за упокой души умершего. Молитва — это лучшее, что живой человек может подарить усопшему, ведь после своей смерти человек уже не может сам очищаться от грехов.

Зачем в Радоницу молиться за умерших

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Душа человека является бессмертной. После смерти она не умирает вместе с телом, а как бы разлучается с ним и предстает перед Богом на суде. Пройдя через этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного Суда душа находится в ожидании своей вечной участи. Большинство людей, как правило, отходят в мир иной с грехами: смерть в большинстве случаев наступает неожиданно, человек просто не успевает очистить себя от них. Поэтому умершие уже не могут за себя молиться, чтобы изменить посмертное существование — в раю или в аду. Таким образом, вся надежда остается на живых родственников и близких.

Что можно делать в Радоницу

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Посетить храм и причаститься.

Посетить могилы усопших родственников и близких людей и прочитать молитву об упокоении их душ.

Прибрать на могилах близких, зажечь свечу или лампаду.

Устроить дома поминальную трапезу. Во время нее можно поделиться приятными воспоминаниями об умершем, рассказать о его добрых поступках при жизни. Также во время домашней поминальной трапезы, в отличие от богослужений в храмах, можно вспоминать добрым словом некрещеных усопших и представителей других конфессий.

Совершить доброе дело или подать милостыню. Такие поступки наравне с молитвой – способ выразить любовь и память об умершем человеке.

Можно проводить уборку дома, но, главное, не забывать при этом о духовной составляющей этого дня. А вот сам мусор выносить нельзя – можно вынести благополучие.

Что нельзя делать в Радоницу

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Церковь не молится за самоубийц, некрещеных и представителей других конфессий. За них нельзя ставить свечи, имена нельзя упоминать при богослужении.

Нельзя оставлять на могилах еду – ее лучше отдать нуждающимся или оставить в храме.

Нельзя устраивать застолья на кладбищах.

Нельзя употреблять алкоголь, ругаться, скандалить.

Не стоит горевать в этот день и много плакать.

Недостаточно просто заказать записку о поминовении усопшего – личной молитвы это действие не отменяет.

Приметы в Радоницу

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Чаще всего наши предки в день Радоницы обращали внимание на погоду и очень ждали дождя. Был даже специальный обряд, которым дети пытались призвать дождь.

Если девушка умылась дождевой водой — это значило, что она сохранит свою красоту и молодость на долгие годы.

Для селян дождь означал грядущий удачный большой урожай.

Чтобы урожай был хорошим, люди также старались избегать в Радоницу любой тяжелой работы, особенно в огороде и в поле.

Если стоит хорошая погода в Радоницу — это значит, что это именно усопшие послали ее, чтобы пожелать всего хорошего.