Проблемы в обществе и личной жизни: гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2024

В декабре всех ждет мощное обострение социальных проблем

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Начало последнего месяца этого года будет очень интенсивным – всему виной конфигурация тау-квадрат из Солнца, Юпитера и Сатурна. Социальные проблемы будут стоять ребром – произойдет некая мощная встряска. Это время заложит начало чему-то новому, а также не исключены перестановки в руководствах. Хорошо себя будут чувствовать те люди, которые привыкли не сидеть на месте, а быть все время занятыми – упорство приведет к получению результатов. Однако не забывайте, что Меркурий находится в ретроградном движении, поэтому не хватайтесь за сиюминутные идеи и желания, сейчас лучшее время для реализации того, что было уже давно запланировано.

Проблем в декабре может доставить неорганизованность в делах, поэтому заранее планируйте всю свою активность на работе и дома.

В личных отношениях возможна неразбериха: планета любви Венера перейдет в знак Водолея и принесет с собой желание свободы и ненавязчивого флирта. Возможны неожиданные знакомства для одиноких людей, а те, у кого уже есть вторая половинка, могут столкнуться с потребностью отдохнуть друг от друга.

Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2024

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Овнам нужно завершить дела и отдохнуть

Овен всю первую неделю декабря чувствует себя прекрасно: у него полно сил и энергии, ведь покровитель знака Марс находится во Льве. Однако уже 7-го числа планета развернется и станет ретроградной, поэтому уверенность в себе у Овнов пойдет на спад, а вместе с тем возрастает вероятность совершения ошибок. Постарайтесь не брать на себя излишнее количество обязательств, больше отдыхайте. Хорошо в декабре упорядочивать свою жизнь, завершать старые дела, пересмотреть принятые некогда решения, а вот новые принимать не стоит, особенно если есть несколько вариантов. Займитесь спортом, пересмотрите питание и постарайтесь не стрессовать.

Телец будет ходить на свидания и тусить с друзьями

Для Тельца наступает время веселья и ненапряжного общения с друзьями. Грядет много встреч, прогулок и мероприятий. Тельцы хотят отдыхать – они устали от забот и необходимости работать. Повышается и сексуальность этого знака зодиака, так что отлично пройдут романтические свидания и возобновление отношений с бывшими партнерами (если стоит такая цель). Однако новые знакомства вряд ли будут продолжительными – Тельцы хотят флирта и приятного общения, а к чему-то серьезному пока не готовы. Возможно, им просто нужно дать немного времени.

Близнецы будут экономить энергию

Близнецы в декабре находятся в режиме сохранения энергии – их хозяин Меркурий в слабом для себя знаке, да еще и ретроградит. Поэтому ожидать многого в декабре от представителей Близнецов точно не приходится. Начиная со второй недели декабря Близнецы становятся красивее обычного, поэтому душа может захотеть устроить себе забег на торговый центр в поисках обновок или просто посетить салон красоты. Обаяние представителей знака также возрастает – не упустите этот момент, если вам что-то нужно от начальства или партнеров. Вероятно удачное стечение обстоятельств в той ситуации, которая казалась вам безвыходной.

Ракам стоит позаботиться о здоровье

Раки в декабре будут заняты решением карьерно-профессиональных задач. Может возникнуть ощущение зависимости от обстоятельств, с которыми приходится мириться. Постарайтесь не нагружать себя лишними обязательствами и не стремитесь во что бы то ни стало подставить плечо помощи коллегам – они и сами могут справиться. Также внимания потребует ваше здоровье: проведите чек-ап организма или как минимум пересмотрите свою рутину. Для вас будет характерно ослабление энергетики организма на фоне большого количества дел. Если сейчас вы проходите какое-либо лечение, то оно может быть пересмотрено, желательно обратиться еще к одному врачу за мнением.

Львам стоит почаще выходить в свет

Лев в первой половине декабря чувствует себя хорошо: дела спорятся, настроение прекрасное, от вселенной перепадают небольшие подарки. Во второй половине месяца Лев может почувствовать, что он не так красив, как хотелось бы, и впасть в уныние. Отношения с партнером тоже могут дать небольшую трещину – однако не стоит расстраиваться, уже к концу месяца все нормализуется. Планеты советуют представителям этого знака зодиака больше времени посвящать себе, радовать себя подарками и как можно чаще выходить в люди – вероятны знакомства, которые окажут свое влияние на вашу жизнь в дальнейшем.

Девы займутся домашними делами

Дева, подобно Близнецам, не в лучшей форме из-за слабого положения своего управителя – Меркурия. Однако заняться будет чем: домашние дела захватят Дев с головой и не отпустят вплоть до последней недели декабря, когда можно будет спокойно выдохнуть. В целом же месяц для представителей знака выдастся достаточно спокойным, кроме того, Девы могут не всегда понимать, почему вокруг них такая суета, когда все можно сделать без нервов. К концу декабря можно ожидать подарков от вселенной – можно показать себя в лучшем свете на работе и ожидать премии.

Весам следует обратиться к творчеству

Декабрь для представителей знака Весы будет неспешным и спокойным. Это то время, когда можно будет замедлиться и хорошенько подумать над тем, куда вы идете и куда движется ваша жизнь в целом. Вас будет окружать очень много информации, к которой надо относиться скептически: не все на самом деле так, как вам говорят. Будьте разборчивее. Особое внимание будет посвящено вашим детям: будьте терпимее к их капризам. Творчество – еще одна стезя, которая удачно будет складываться в декабре. Возможно, вам стоит вернуться к своим былым увлечениям и попробовать делать на этом деньги? Рассмотрите все варианты и примите решение уже в январе 2025 года.

Скорпион будет разрываться между работой и домом

Скорпионы окажутся в щекотливой ситуации: вам будет довольно трудно найти баланс между работой и домом, и это может приводить к конфликтам. Постарайтесь все же уделять время и домочадцам тоже, не заставляйте их тосковать по вам, пока вы покоряете карьерные высоты. На работе дела складываются более чем удачно, однако и сил приложить придется достаточно. Какие-то Скорпионы поймут, что у них не хватает квалификации для дальнейшего роста, и будет принято решение записаться на курсы или некие тренинги. Лучше этим заниматься уже в новом году, а не сейчас.

Стрельцы в декабре задумаются о себе

Стрельцу в декабре придется посмотреть на себя со стороны: как вы выглядите в обществе и какую роль вообще играете? О том, кем вы являетесь на самом деле, будут все ваши мысли в течение почти всего первого месяца зимы. Однако эти мысли не пройдут даром: какие-то Стрельцы решат заняться карьерой, какие-то – направят внимание на отношения с партнером, какие-то – на друзей. Перед вами будет ясная картина, куда двигаться дальше. Однако не стоит рвать с прошлым «я» раньше времени: возьмите небольшую паузу до января 2025 года – потом со всем разберетесь.

Козерогов будут волновать деньги и здоровье

Козерог посвятит декабрь глубинным размышлениям о прошедших днях, в частности ноябрьских. Придется провести несколько дней месяца в самокопаниях и поиске ответов на свои же вопросы. Прежде всего Козерогов будут волновать деньги и здоровье. Вспомните, не болели ли вы чем-то в августе: возможно, именно тогда дала о себе знать какая-то хроническая болячка. Именно с ней придется разбираться снова в декабре. То же касается и финансовой сферы: если вы что-то планировали приобрести в августе, но у вас это не удалось, можно вернуться к этому вопросу в декабре. Хорошее в декабре время для запуска неких проектов, однако лишь чтобы посмотреть, «выстрелит» новое дело или нет.

Водолеи будут покорять всех вокруг своим шармом

Водолеи в декабре расцветают – в их знак одновременно зашли Плутон и Венера. Последняя наделяет представителей знака шармом и привлекательностью – пользуйтесь моментом, если вам надо решить какие-то дела с участием других людей. В целом же настроение у Водолеев будет на подъеме почти весь декабрь. Хочется отдыхать и лениться, а вот упорный труд оставить для других. И именно в этом месяце такой подход вам только на руку. Единственная ложка дегтя в бочке меда – опасные ситуации для здоровья. Постарайтесь одеваться по погоде и не пить холодное.

Рыбам лучше не пытаться успеть все и сразу

Рыбы в декабре будут заниматься текучкой: постарайтесь не суетиться и не пытаться сделать все свои дела до Нового года, спешка вам сейчас ни к чему. Вам придется научиться грамотно планировать свое время и принимать взвешенные решения, и пусть даже не все вы будете успевать – не ругайтесь на себя. Окружающие могут затянуть вас в водоворот страстей, к которым вы будете не готовы эмоционально – в данном случае лучше всего будет отстраниться и наблюдать за всем со стороны. Вторая половина месяца более благоприятна для Рыб: вы можете показать себя во всей красе и продемонстрировать свои таланты.