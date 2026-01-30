Потеря гравитации 12 августа 2026 года: правда это или миф

В материале РИАМО — о слухах, согласно которым человечество столкнется с «отключением» гравитации 12 августа этого года.

12 августа 2026 года на 7 секунд пропадет гравитация

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что NASA готовится к предстоящей катастрофе — полному отключению гравитации на Земле. Пользователи сообщают, что это событие произойдет кратковременно и специально скрывается властями, чтобы избежать массовой паники.

Согласно утверждениям, в ноябре 2024 года в сеть попал засекреченный документ NASA под названием Project Anchor, бюджет которого составляет 89 миллиардов долларов. Цель проекта — обеспечить безопасность человечества во время ожидаемой гравитационной аномалии, запланированной на 12 августа 2026 года в 14:33. Авторы гипотезы уверяют, что данная аномалия обусловлена влиянием столкновения двух массивных черных дыр далеко за пределами нашей Солнечной системы. Из-за пересечения гравитационных волн, генерируемых этими объектами, земная поверхность внезапно утратит силу тяжести. Предполагается, что гравитация временно прекратит свое действие на 7,3 секунды, что приведет к серьезным последствиям:

Люди, автомобили и животные начнут подниматься в воздух.

Объекты внутри помещений будут двигаться вверх, достигая высоты около 15–20 метров.

Возникнет массовая паника, сопровождаемая хаосом и разрушениями инфраструктуры.

Последствия могут включать миллионы погибших и глобальные экономические проблемы.

Потеря гравитации 12 августа - фейк или правда?

Однако подобные истории являются классическими примерами конспирологических теорий. Их отличительные черты включают:

Наличие секретных документов, предназначенных исключительно для ограниченного круга лиц.

Подробные сценарии катастрофы с указанием конкретных дат и мест.

Упоминания о специальных сооружениях (бункеры), построенных для элиты.

Авторы публикаций предоставляют лишь пересказы, не давая ссылок на оригинальные документы. Дата, выбранная для гипотетического события, связана с астрономическим событием — полным солнечным затмением, наблюдаемым в некоторых регионах мира, включая Россию. Однако ученые подчеркивают, что такое явление никак не влияет на гравитационное поле нашей планеты.

Проект Project Anchor, упоминаемый в статьях, реально существует, но относится к исследованию штормовых явлений и водных ресурсов, а не к созданию защитных сооружений.

Распространившиеся слухи впервые возникли в конце предыдущего года и быстро распространились на популярных платформах вроде TikTok, Instagram* (*принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), YouTube и X (заблокирован в России).

Что говорят ученые об "отключении" гравитации 12 августа

Ученые быстро развеяли мифичность подобной угрозы. Специалисты подчеркнули, что современная наука хорошо изучила природу гравитации, и изменение ее характеристик возможно лишь при условии изменения общей массы планеты либо радикального смещения центров масс, что попросту нереально.

«Единственный способ для Земли потерять гравитацию – это если вся земная система, совокупная масса ее ядра, мантии, коры, океанов, земной воды и атмосферы, потеряет массу. Полное солнечное затмение не оказывает необычного влияния на гравитацию Земли. Гравитационное притяжение Солнца и Луны к Земле, которое не влияет на общую гравитацию Земли, но влияет на приливные силы, хорошо изучено и предсказуемо на десятилетия вперед» NASA

Поддержала мнение ученых коллег и кандидат психологических наук Наталья Фомичева. Она подчеркнула, что подобные слухи возникают именно тогда, когда общество испытывает стрессовые ситуации, снижающие способность критического восприятия действительности. Люди ищут объяснения непонятным явлениям и склонны верить простым и ярким версиям, игнорируя рациональные доводы науки.