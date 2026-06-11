Попасть в ад за свои деньги: 6 жутких историй женщин, сделавших неудачную пластическую операцию

Пластическая операция — это русская рулетка, где за свои же деньги ты покупаешь билет в персональный ад или рай. Пока глянцевые аккаунты хирургов пестрят безупречными кадрами «до/после», на закрытых форумах разрастается глухой, полный животного отчаяния крик. Здесь реальные девушки выкладывают фотографии, от которых подступает тошнота: некрозы тканей, провалившиеся носы и глаза, которые из-за перетянутой кожи больше невозможно закрыть даже во сне. Самый жуткий момент наступает, когда отходит наркоз, ты тянешься к зеркалу через адскую боль и понимаешь: прежнюю тебя стерли, вырезали и выбросили в ведро для медицинских отходов. Это хроники экзистенциальной катастрофы, когда собственное изуродованное лицо становится твоей пожизненной одиночной камерой. В материале РИАМО — истории женщин, решившихся на неудачную пластику.

Орфография и пунктуация авторов историй сохранены

История 1: «Теперь я хожу в маске!»

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Первая женщина написала на форуме о том, что с детства она была «дурнушкой», много комплексовала из-за недоразвитой нижней челюсти и в 18 лет решилась на операцию — тогда все прошло блестяще, самооценка поднялась, жизнь заиграла новыми красками. Спустя 10 лет ей пришлось сделать операцию по медицинским показаниям, и тут понеслось… От прежней жизни, которую она строила все эти годы, не осталось и следа: «В итоге результат того, что хирург сделал с моим лицом, меня ужаснул. он меня превратил (именно это слово будет уместно) в уродину!!! он меня „перекроил“!!! Когда я его спросила, зачем Вы меня такой сделали? Он отнекивается, не хочет со мной разговаривать и т. д.<…> Кроме того, у меня очень изменилась самооценка, мир заиграл другими красками! А сейчас я не могу смотреть на себя в зеркало! я хожу в маске! муж меня поддерживает, но я вижу, что ему это тоже уже надоело…».

Женщина подробно описала, почему она чувствует себя так плохо после пластики:

«Некрасивость выражается в том, что доктор очень неудачно подобрал имплант. и нижняя часть лица у меня немного перекошена, плюс отекла верхняя губа и правая щека почему-то. И вот такой „красавицей“ я хожу уже 2 месяца. Побывала у 4 специалистов: все говорят, что надо переделывать. Также почему-то доктор криво закрепил имплант титановыми винтами, и одна сторона теперь больше, другая меньше. Ну, а внешне все это выглядит неестественно, отекше и просто некрасиво. Я не могу нормально говорить, жевать, у меня нижняя часть лица в складках и рытвинах, шрам, разные щеки… Я ничего не могу делать. Даже в магазин я стараюсь ходить вечером. Не могу заниматься спортом… у меня даже такое чувство, что я не существую. Наверное, я смогу опять зажить полной жизнью только после того, как исправлю то, что сделал этот хирург. С мужем на эту тему мы разговаривали. Он старается поддерживать меня, но в то же время говорит, что ему все это уже надоело, что рядом столько „нормальных“ женщин, что все они веселые, а я даже улыбаться нормально не могу. И вообще хожу дома в маске на пол-лица, т. к. просто ничего не могу с собой поделать — так я хотя бы не вижу своего лица в зеркале, и муж не обращает внимания».

История 2: «Теперь я выгляжу как мертвый Майкл Джексон»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Другая женщина поделилась, что прошла через две операции — и обе оказались неудачные: «Сначала мне сделали ринопластику, свиной пятак получился. Доктор признал свою ошибку. Надо ждать пол года до новой операции. Ходила в маске. Другой хирург смотрел мой нос и порекомендовал блефаропластику (у меня много лишней кожи и глаза глубоко посажены). Подумала, раз уж мне в маске ходить, пусть хоть глаза будут красивыми. Ну что! Уродство после этой операции тоже. Нижние веки впали. На правом веке рубец видно и стянутость кожи. Веки все неровные. Делал лучший хирург города. Теперь я выгляжу как мертвый Майкл Джексон. Я в аду. Сколько обошла уже хирургов, сколько перечитала в интернете. Как-будто нет выхода и страшно уже на операцию».

История 3: «Мне 25, теперь выгляжу на 40»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Эта история несколько отличается от других. Молодая девушка в целом любила свою внешность, но после проблем в личной жизни начала придираться к ней. В качестве выхода из кризиса видела пластическую операцию. Итог оказался печален:

«Год назад что-то произошло со мной. Драма на личном фронте. Думала об обращении к психотерапквту, но казалось, что и так справляюсь. Как оказалось, не справилась. Я была в депрессии. Уже потом поняла. Я стала придираться к своей внешности, в итоге сделала пластическую операцию на лице. Мне спилили скуловые дуги. Итогом стало необратимое обезображивание лица, я потеряла себя, свое „я“, это сложно объяснить тому, кто не проходил через неудачные операции, наверное. Сейчас сама не понимаю, зачем сделала, ведь я до безумия любила свою внешность, что же было со мной такое, как в тумане… Мне 25, выгляжу теперь лет на 40. Ни один хирург не берется исправить. Нет ни парня, ни детей, и, кажется, уже не будет. Я так любила жизнь, себя в этой жизни, всегда была веселой, счастливой, с эндорфиновым фонтанчиком внутри. И вот уже 7 месяцев мне стыдно за сам факт моего существования. Я не живу, не радуюсь, просто существую. Ходила к психотерапевтам, пила АДы, лежала в психушке. Не помогло. Ничего не помогает. Просто лежу в кровати сутками и жду, когда уже пролетит еще 20-30-40 лет, чтобы все закончилось.

История 4: «Уже почти три года мои глаза не закрываются»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Еще одна чудовищная история. Женщина пошла к хирургу, чтобы сделать липофилинг век. И лучше бы она этого не делала, ведь после операции у нее глаза просто перестали закрываться.

«Раньше у меня была круговая блефаропластика и липофилинг нижних век. Липофилинг сконтурировался, но не очень заметно. Его было видно только при определенных углах освещения. Настал момент, когда я решила с этим липофилингом что-то сделать и записалась на консультацию в *** к ***. На консультации хирург пел про свои заслуги перед „отечеством“. Хаял других коллег-хирургов. Хвалился фотографиями в Инстаграм* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Мы все хотим верить в лучшее .и я поверила ***. Согласилась на операцию на всех его условиях (с отдельной оплатой эндотинов). После того как *** сделал мне операцию, моя жизнь перевернулась на До и После. Уже почти три года мои глаза не закрываются, болят, зрение катастрофически упало. Наблюдаюсь у окулистов, живу на каплях и лекарствах. Диагноз: Лагофтальм, прогрессирующая миопия. Он поднял мне лоб так, что кожи верхних век не хватает, чтобы глаза закрывались. Не знаю, как он делал чеклифтинг, но нижнее веко правого глаза провисает и правый глаз смотрится более круглым, чем левый! Он меня покалечил. Но у меня нет никаких сил ходить по судам. Он меня изуродовал внешне и опустошил внутренне».

История 5: «С резали "там" все, что можно, как при обрезании»

Фото - © Александр Довянский / Фотобанк Лори

Популярна среди прекрасного пола и операция под названием «лабиопластика». Но и с ней есть много нюансов. Если вам не отрезали полностью губу — вам дико повезло. Вот две истории неудачных операций, о которых рассказали девушки.

«Мне три месяца назад сделали операцию по уменьшению МПГ (малых половых губ), но врач их удалила полностью, описать словами этот ужас невозможно, начался некроз. В этой же клинике, увидев этот кошмар, меня прооперировали, но еще и полностью удалили капюшон клитора… В общем срезали все, что можно, типа обрезания. Теперь мне предлагают закачать гель в БПГ, наверное для эстетического вида и чтоб не было сухости».

«Я тоже пострадавшая, у меня одну губу *** (матерное слово, — прим.ред.) так, что от нее почти ничего не осталось, сколько слез я пролила… вы даже себе не представляете… Интимная жизнь после „эстетической УЛУЧШАЮЩЕЙ операции“ отсутствовала! Самооценка на нуле + жуткие ощущения… даже как белье туда попадет — волосы на позвоночнике дыбом».

История 6: Маммопластика еще не гарантирует, что грудь не придется удалять

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Особенно жуткие истории можно почитать от тех, кто решился на операцию по увеличению груди. Если сразу после операции жизнь начинает казаться сказкой (все-таки новый красивый бюст!), то как только появляются осложнения — начинаешь задумываться, а стоила ли игра свеч.

«На 4-й день я шла с перевязки, на которой меняют контейнерчики, в которые стекает из груди лишняя жидкость по трубочкам, и не заметила, как один контейнер вылетел из трубки… дома это обнаружилось, муж сбегал в больницу и через 30 мин. новый стерильный контейнер был на месте. Может быть и не в те 30 минут, а в какой-то другой момент, но в организм попала инфекция. На следующий день грудь раздуло, ужасная боль, пошла общая интоксикация. Муж почти на руках принес меня в клинику, бледную как смерть. Антибиотиками меня в клинике очень быстро поставили на ноги. Я снова была огурцом. Но процесс отторжения импланта был запущен, началась капсулярная контрактура. Грудь затвердела, форма стала неестественной, а размер увеличился с установленного второго до третьего. 3 раза за полгода начинал гноиться шов, я бежала в клинику, мне смазывали грудь спецмазями, обрабатывали хитрой аппаратурой, воспалительный процесс затихал, а потом начинался снова. Потом была операция — врач извлекала имплант, очищала все внутри и ставила заново. Увы, безрезультатно. Организм отторгал инородное тело… И была последняя операция — удаление импланта навсегда. Я думала, что умру от горя…»

Другая женщина столкнулась с тем, что ее грудь врач просто изуродовал. «Изуродовал грудь. Год назад была выполнена первичная маммопластика, с левой стороны внизу по всей длине у груди вмятина, как выяснилось, изрезана вся левая грудь, имплант с капсулой внутри болтался и не был ни к чему прикреплен, многие хирурги отказались переделывать данную работу врача, тк уже не исправить. Никакого возврата денег, компенсаций. Полная непорядочность со стороны доктора, отсутствие ответственности за свои косяки и непрофессионализм».