Полнолуние 11 июня 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО о том, что принесет с собой полнолуние 11 июня для всех представителей зодиакальной дюжины.

Завершение задач и склонность к оптимизму: чем характерно полнолуние 11 июня 2025

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11 июня 2025 года в 10:44 по московскому времени случится полнолуние. Произойдет это в самом дружелюбном и свободолюбивом знаке Стрельца.

Полнолуние в астрологии — это время максимального напряжения в чувствах, эмоциях и делах, поэтому в этот период возможны в прямом смысле «взрывные» ситуации, благодаря которым жизнь делится на до и после. Это не стоит воспринимать буквально: вероятно, у вас просто завершится какая-то проблема или вы вылечите какую-нибудь болячку в организме, с которой долго боролись. Говоря простыми словами, в полнолуние что-то завершается, чтобы вы могли двигаться дальше и заниматься уже другими делами.

Также в период полнолуния у нас критически обостряется интуиция: многое нам становится понятно, пелена со многих ситуаций спадает, мы видим мир незамутненным взглядом. Так что если и принимать какие-то важные решения, то как раз во время полнолуния.

В этот раз это астрономическое и астрологическое событие произойдет в знаке Стрельца, что накладывает определенные особенности. Вообще Стрелец отвечает за любых гуру, духовных деятелей, путешествия, высшее образование, религию, мировоззрение, все люксовое и дорогое, а также расширение горизонтов. Поэтому в полнолуние нам захочется свободы, чего-то нового, духовного роста, как-то себя побаловать, купить что-то эксклюзивное, расширить сферу своего влияния, а кого-то потянет в дальние страны — хотя бы при помощи интернета (смотреть видео о других странах, например).

Из минусов полнолуния можно выделить склонность к излишнему оптимизму и поспешности. Мечты сейчас все окрашены в розовый цвет и могут не совсем контактировать с реальностью, так что не стройте воздушных замков, а ориентируйтесь на реалии. В полнолуние в Стрельце также очень легко переоценить свои силы и пообещать того, что вы не в состоянии будете сделать. Ищите во всем баланс.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 11 июня

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Овен: В период полнолуния будьте внимательны ко всем новым знакомым, которые приходят в вашу жизнь. Среди них может оказаться тот человек, который выведет вас на разительно другой уровень жизни.

Телец: Лучшее время для завершения оформления документов на любые государственные выплаты, будь то пенсия или льготы. Также может завершиться какой-то тяжелый период вашей жизни.

Близнецы: Партнерские отношения стоят во главе угла: кто-то из вас встретит свою вторую половинку после длительных безуспешных поисков, а кто-то и вовсе наконец-то выйдет замуж/женится.

Рак: Решаются вопросы вашего здоровья. Если долго не могли поставить диагноз, наконец все разрешается. Также могут дать о себе знать рабочие вопросы: здесь можно ожить щедрую поддержку.

Лев: Флирт, романтика, хобби, дети… Львы в период полнолуния окружены любовью и заботой, а настроение зашкаливает. Что ж, пользуйтесь этими беззаботными радостными днями на полную катушку!

Дева: Дела семейные дают о себе знать. Вероятно, ваши родители позвонят вам и сообщат приятную новость, и вы тут же направитесь к ним в гости. Также благоприятное время настает для облагораживания своего жилища.

Весы: Время полнолуния может быть для вас достаточно суетливым — вас буквально разрывают на части всевозможные дела и встречи. Но в поездках и новых знакомствах может найтись что-то очень важное для вас.

Скорпион: Денежные вопросы наконец-то закрыты — вы понимаете, как выйти на более высокий доход или как заработать «легкие» деньги. Вероятны полезные и очень приятные покупки.

Стрелец: Очень важное для вас полнолуние, которое отвечает на вопросы «Кто я такой?», «Как меня видят окружающие?». Подумайте над своим имиджем и самопрезентацией.

Козерог: Настало время выхода из сковывающих ситуаций (например, вы излечились от какой-то болезни или выпорхнули из родительского гнезда). Полезно в этот период погружаться внутрь себя и искать ответы.

Водолей: Наступает лучшее время для командной работы или как минимум участия в делах своих друзей и общества. Возможно обзаведение новыми друзьями — какой-то новый знакомый вас очень зацепит.

Рыбы: Карьерные вопросы — вот что вас будет занимать. Могут предложить вам более высокую должность или же вы отличитесь своим мастерством и профессионализмом.