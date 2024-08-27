Ожидаются невероятные события: что принесет нам ретроградный Уран с 1 сентября

В материале РИАМО – о том, что ждет все знаки зодиака период, когда Уран будет идти в противоположном направлении.

Не только Меркурий может быть ретроградным и вносить свои коррективы в жизнь землян – Уран влияет на событийность едва ли не больше. Эта планета станет ретроградной уже 1 сентября и продолжит идти в противоположном направлении до 30 января 2025 года. Как это отразится на всех знаках зодиака – читайте в материале.

Ретроградный Уран с 1 сентября: каких событий ожидать

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Уран – та самая планета, которая отвечает за любые открытия и все внезапное, что с нами происходит. Именно под влиянием Урана в одночасье рвутся отношения и заключаются спонтанные контракты на многомиллионные состояния. Под влиянием Урана можно неожиданно выиграть судебный процесс или победить в конкурсе. Под влиянием Урана мы пересматриваем свое отношение ко многим вещам и притягиваем в свою жизнь невероятные события. Также Уран наделяет нас исключительными способностями. К примеру, сфера информационных технологий, наука, полеты в космос и многое другое, что расширяет наше сознание и наши представления об этом мире, – всем этим командует Уран, и именно в этих сферах можно ожидать много нового и интересного.

Сейчас Уран идет по знаку Тельца, и ретроградным он тоже будет в этом знаке. Телец отвечает за финансы, любовь и в целом стабильность, поскольку знак земной, не витающий в облаках. Следовательно, можно ожидать трансформаций, причем спонтанных, в этих сферах. Так или иначе изменения коснутся финансового сектора, возможно, изменятся условия торговли, будет неожиданно меняться курс валюты, будет трудно играть на бирже и прогнозировать прибыль. Придется подстраиваться под новые реалии, и хуже всего придется тем, кто привык к стабильности и всеми силами держится за нее.

Как повлияет ретроградный Уран на каждый знак зодиака

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Овен: Вам придется пересмотреть свои отношения с финансовой стороной. Беспечное отношение к деньгам больше не работает и приводит к кризису. Возможно, пора найти новый источник дохода или поумерить свои аппетиты?

Телец: Те трансформации, через которые вы проходили в последние годы, скоро подойдут к концу – Уран находится в последних градусах вашего знака. Обернитесь назад и посмотрите – действительно ли вы довольны тем, что имеете? Особенно это касается вашего тела и характера.

Близнецы: Наступают последние наиболее удачные шансы разобраться со своими страхами и вредными привычками. Если вас что-то беспокоит из прошлого, без сожаления рвите с этим, положите конец тому, что тянет вас вниз.

Рак: Именно вы будете ловить инсайты один за другим и видеть вещие сны, соединяясь с коллективным бессознательным. Внутреннее желание свободы будет нарастать. И не забудьте провести ревизию в кругу близких людей: кто вам друг, а кто перестал им быть?

Лев: Вновь поднимутся вопросы карьеры. Вы на своем месте? Нет ли желания достичь чего-то большего? Какова ваша глобальная цель? Ответы на эти вопросы выведут Льва на другой уровень жизни. При их желании, разумеется.

Дева: Последние годы Уран трансформировал ваши взгляды, позволял путешествовать, получать высшее образование, проходить различные курсы. Если вы что-то из этого не успели сделать в своей жизни, в ближайшие полгода надо бы этим заняться.

Весы: Кредиты и финансовая зависимость от кого бы то ни было, возможно, и помогает ощутить себя чуть лучше в моменте, но действительно ли это то, чего вы хотите? Закройте ипотеку, отдайте сами или запросите у должников долги. Разберитесь с внутренними страхами.

Скорпион: Приходит переосмысление брачных отношений. Партнер показывает себя с новой стороны, возникают ситуации, через которые вы уже вместе некогда проходили. Все действия ведут к одному и тому же вопросу: «Нам дальше по пути?».

Стрелец: Самое время заняться своим здоровьем, обратить внимание наконец на хронические болячки и пройти диспансеризацию. Если старые методы лечения ни к чему хорошему не приводят, то попробуйте самый необычный способ, о котором и подумать не могли. То же касается и работы: не пора ли что-то поменять?

Козерог: Дайте волю своим чувствам, если вы долгое время их блокировали внутри себя. Романтические отношения, которые могут завязаться в эти полгода, обещают быть очень яркими. Но вот сможете ли вы их удержать, когда Уран выйдет из ретроградного движения?

Водолей: Последние годы выдались довольно нестабильными, Уран наводил свои порядки и лишал вас ощущения защищенности. Скоро это закончится, когда Уран покинет знак Тельца. А вы пока подумайте: в чем вы сильны, в чем ваша опора? Это и будет ключ к вашему процветанию, когда Уран войдет в Близнецов.

Рыбы: Гениальные идеи, которые вас будут преследовать, надо бы куда-то записывать – вдруг среди них найдутся настоящие нобелевские лауреаты? Не менее гениальными могут оказаться и случайные знакомые на вашем жизненном пути. У них можно много полезного перенять. А вот на дорогах будьте внимательнее.