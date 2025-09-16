Осеннее равноденствие 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО — о том, как лучше всего провести день осеннего равноденствия всем знакам зодиака.

Когда будет осеннее равноденствие в 2025 году

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

В этом году день осеннего равноденствия наступит 22 сентября в 21:20 по московскому времени. С этого дня в Северном полушарии начнется астрономическая осень, а в Южном — придет весна. Солнце в равноденствие восходит ровно на востоке и заходит ровно на западе, независимо от широты. А на полюсах солнечный диск словно замирает, двигаясь вдоль горизонта.

После осеннего равноденствия в Северном полушарии дни становятся все короче. Например, в Москве в начале сентября световой день длится около 13 часов 49 минут, а к концу месяца укорачивается до 11 часов 40 минут. Продолжительность дня будет уменьшаться, пока не достигнет минимума 21 декабря. Затем дни снова начнут удлиняться, и в конце марта наступит весеннее равноденствие, когда день и ночь снова станут равными по длине.

Традиции в день осеннего равноденствия

Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори

У древних славян день осеннего равноденствия носил название Осенины знаменовал начало седьмого месяца года, посвященного богу подземного мира, магии и тайн — Велесу. Этот праздник был очень важен для всех и был посвящен приношению благодарности земле за собранный урожай. Длилось мероприятие целых две недели — одна неделя до дня равноденствия и одна — после него. В этот период хозяйки пекли сдобные пироги с брусникой, мясом и капустой. Варили хмельной медовый напиток — сурью, который настаивали на свежесобранном хмеле.

Осенины отмечали с размахом: устраивали гуляния, проводили многочисленные обряды. Так, например, между оконных рам обязательно вставляли сорванные в этот день рябиновые кисти с листьями — все для защиты от «темных сил».

Чтобы отметить день равноденствия как наши предки, можно придерживаться следующего распорядка:

Обязательно встретить рассвет. Откройте окно, поприветствуйте новый день.

Благодарите. Как минимум за то, что у вас есть, а также за ценный опыт, который вы приобрели за последний год.

Примите душ и приберите в доме — это своеобразные ритуалы очищения.

Испеките пирог. Если он будет с капустой — в ваш дом придут деньги. Пирог с мясом обещает успехи в карьере. А вот пирог с ягодами подарит семейное благополучие.

Сделайте талисман из рябины.

Что можно и нельзя делать в день равноденствия

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Принято считать, что день осеннего равноденствия стоит провести как можно спокойнее. Лучше отказаться от новых начинаний, дел и проектов. Не нужно совершать и крупные покупки.

От ремонта также стоит отказаться. И, конечно, ни в коем случае не надо ни с кем ссориться и ругаться. Вместо этого стоит проявлять гостеприимство, и если у вас попросили помощи — помогите.

Приметы в день равноденствия

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

У наших предков существовало множество примет, которые «работали» именно в день осеннего равноденствия. Конечно, связаны они были с природой.

Если день выдался солнечным, то было принято считать, что затяжные дожди и холода придут очень скоро.

Чем суше и теплее день, тем позже придут настоящие осень и зима.

Большое количество желудей на земле сулит снежное Рождество.

Если в этот день Ива сбрасывает листву, то следует готовиться к холодной зиме.

Чем больше ягод в гроздьях рябины, тем суровее должна быть зима.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября 2025 года

Фото - © Unsplash.com

Овен: Посвятите время второй половинке и своему положению в социуме. Наладьте контакты и выполните все данные кому-либо обещания.

Телец: Может напомнить о себе здоровье: уделите внимание диспансеризации и просто больше отдыхайте, набирайтесь сил.

Близнецы: Может случиться внезапная влюбленность, которая будет выглядеть достаточно обнадеживающе. Но не все так просто.

Рак: Домашние дела захватят вас в головой: захочется сделать перестановку в доме или как минимум выкинуть весь старый хлам.

Лев: Короткие поездки по городу могут принести вам много новых полезных знакомств, которые впоследствии очень вам пригодятся.

Дева: Финансовые вопросы не дают вам покоя: деньги утекают из рук, словно вода. Пора научиться грамотнее распоряжаться деньгами.

Весы: В это время вы — король положения, и многое зависит именно от вас. Что бы вас ни беспокоило — берите все в свои руки и действуйте.

Скорпион: Внезапно захочется побыть в одиночестве — и в этом нет ничего плохо. Порой действительно нужно побыть одному и привести свои мысли в порядок.

Стрелец: Ваши друзья давно вас не видели, поэтому решили буквально оборвать ваш телефон. Самое время встретиться всем вместе.

Козерог: «Рабочие дела превыше всего» — именно таким будет ваш девиз 22 сентября. За сверхурочные не забудьте попросить у начальства премию.

Водолей: Хочется все бросить и уехать на край света. Или как минимум взять небольшой отпуск на пару дней. Что ж, главное — потом наверстать недоделанные дела.

Рыбы: Какая-то стрессовая ситуация может застигнуть вас врасплох — но вы со всем справитесь. Подходите к любой проблеме с рациональным настроем.