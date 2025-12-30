«Мы вспомним все хорошее»: 6 главных событий и достижений 2025 года

В материале РИАМО вспоминаем значимые события, которые помогут проводить уходящий 2025 год с позитивным настроем.

Согласно опросам ВЦИОМ, уходящий год россияне считают непростым, напряженным и противоречивым. Впрочем, были в этом году и успехи, и праздники, и прорывы.

1. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото - © РИА Новости

В этом году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На Красной площади 9 мая под Знаменем Победы и флагом России прошел торжественный парад.

В праздничном шествии приняли участие 183 единицы военной техники, включая беспилотные, и более одиннадцати тысяч военнослужащих, в числе которых были 1.5 тысячи героев специальной военной операции, а также около пяти тысяч военных из дружественных стран. На трибунах в этот день собрались лидеры 29 иностранных государств, а в качестве почетных гостей выступали ветераны Великой Отечественной, дожившие до юбилейного парада Победы.

2. «Интервидение – 2025»

Фото - © Медиасток.рф

В 2025 году Россия возродила международный музыкальный конкурс «Интервидение», который стал своего рода ответом «Евровидению». В сентябре 2025 года на подмосковную площадку Live Arena вышли исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока – всего в конкурсе приняли участие 23 коллектива.

Для участия в «Интервидении» были специально отобраны песни, отражающие национальный колорит и культуру каждой страны, Россию представлял певец Shaman. Конкурс посмотрели миллионы зрителей со всего мира (в России – не менее 6,7 млн человек). Победу, по итогам голосования, одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Следующее «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.

3. Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн на «Оскаре»

Фото - © РИА Новости Фото - © РИА Новости

Весь февраль российские зрители болели за своих соотечественников в Голливуде: драма «Анора», в которой сыграли наши актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, была номинирована на престижную премию «Оскар» сразу в девяти категориях. При этом российский актер Юра Борисов имел неиллюзорные шансы получить золотую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

97-я церемония награждения прошла 3 марта 2025-го, в результате «Анора» заработала пять наград, в частности, была признана лучшим фильмом года. Борисов заветный приз не получил, но не слишком расстроился: его игру, как и работу юного Марка Эйдельштейна, кинокритики оценили очень высоко.

4. Открытие аэропортов Краснодара и Геленджика

Фото - © Базэл Аэро. Собственная работа/Wikipedia.org

В разгар курортного сезона, 18 июля 2025 года, российских путешественников порадовала новость об открытии аэропорта в Геленджике. Он вновь начал принимать регулярные рейсы после трехлетнего перерыва, при этом был введен в эксплуатацию новый современный терминал, достроенный в 2021 году Этот аэропорт стал второй доступной воздушной гаванью южного региона России, несколько разгрузив аэропорт Сочи. Долететь до Геленджика стало возможно из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Норильска.

А 11 сентября стало известно и об открытии еще одного южного аэропорта – Краснодарского. Первый рейс «Москва – Краснодар» совершил перелет 17 сентября – впервые за три с половиной года. Сейчас в курортный город можно долететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, Уфы, Иркутска и Тюмени.

Аэропорты Краснодарского края были закрыты с февраля 2022 года – ввиду особых мер безопасности во время проведения спецоперации на Украине.

5. Успехи в разработке российских вакцин от рака

Фото - © Медиасток.рф

29 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в обозримом будущем в России начнется производство вакцины против рака.

«Мы построили завод для нее. Первое заболевание, для которого начнется выпуск данного препарата – это меланома. По сути дела, мы заставляем организм бороться с этой опухолью, усиливая его защитные функции – то есть это такой подход к мобилизации внутренней силы организма», – пояснил Мурашко.

Кроме того, осенью 2025 года российские ученые сообщили о тестировании еще одной новейшей отечественной вакцины от рака. Первые три тестовые серии вакцины были созданы на базе Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Доклинические исследования показали, что препарат способен уменьшить размеры опухолей и замедлить их рост на 60–80%. Применение вакцины планируется начать с пациентов с колоректальным раком.

Также в сентябре 2025-го сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН начали новую фазу испытаний препарата против рака головного мозга, он создается на основе генно-модифицированного вируса осповакцины.

6. Новый национальный мессенджер MAX

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

В 2025 году в России появился новый национальный мессенджер МАХ, который, по задумке создателей, должен стать надежной альтернативой Telegram и Whatsapp*.

MAX – кроссплатформенное приложение и часть экосистемы VK, сейчас с его помощью можно совершать аудио- и видеозвонки, а также создавать каналы, групповые чаты и чат-ботов. Также планируется полностью интегрировать МАХ с платформой «Госуслуги», это даст возможность записываться на прием к врачу или пересылать документы, заверенные электронной подписью. Кроме того, с помощью приложения можно будет вызывать такси или доставку, оплачивать налоги, штрафы и госпошлины.

По состоянию на конец декабря в новом мессенджере зарегистрировались уже 80 миллионов человек, суточный охват – 51 миллион пользователей. А всего с момента запуска мессенджера было отправлено более 10 миллиардов сообщений и совершено 2,2 миллиардов звонков.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.