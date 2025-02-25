Куда вложить деньги на полгода и дольше: топ-10 банков с самыми выгодными депозитами

В «Выберу.ру» рассказали о 10 самых выгодных вкладах на срок от полугода

О наиболее доходных вкладах сроком от шести месяцев по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру» читайте в материале РИАМО.

У лидеров рейтинга «Лучшие вклады в рублях на полгода» — РСХБ, Почта Банка, Банка «Таврический» — максимальные ставки достигают 23%. В первой десятке уровень депозитных процентов — выше 22,5%.

1. Россельхозбанк: «Свой вклад для новых вкладчиков»

Сумма — от 5 тысяч рублей. Срок — от 91 до 1095 дней. Ставка — 23%.

2. Почта Банк: вклад «Добро пожаловать»

Сумма от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Срок — 6-9 месяцев. Ставка — 23%.

3. Банк «Таврический»: вклад «Таврический Максимум»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 91 до 1095 дней. Ставка — 23%.

4. Банк ДОМ.РФ: вклад «Мой Дом» со специальной надбавкой по промокоду

Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — от 91 дня до трех лет. Ставка — 22,8% с промокодом.

5. Банк «Солидарность (Самара)»: вклад «Солидарность. Яркий»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — 181 день. Ставка — 24,2%.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

6. Банк ВТБ: «ВТБ Вклад»

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 3 месяцев до трех лет. Ставка — 22,6%.

7. Металлинвестбанк: вклад «Максимальный доход новые клиенты»

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — от 31 до 1100 дней. Ставка — 22,7%.

8. Абсолют Банк: вклад «Абсолютный Плюс»

Сумма — от 10 тысяч до 3 миллионов рублей. Срок — от 92 до 368 дней. Ставка — 22,5%.

9. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): вклад «Сберегательный онлайн»

Сумма — от 5 тысяч рублей. Срок — от 31 до 730 дней. Ставка — 22,5%.

10. Азиатско-Тихоокеанский Банк: вклад «Новые деньги»

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 92 до 1098 дней. Ставка — 22,5%.