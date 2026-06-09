Куда сходить на День России в Москве в 2026 году: 8 идей для интересных выходных

В материале РИАМО рассказываем о том, куда сходить и что посмотреть на длинных летних выходных в честь Дня России.

1. Праздник в Музее Победы

В честь праздника 12 июня вход в музей будет бесплатным. Исключение составляют экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе» (а также экскурсионное обслуживание) — для их посещения нужен отдельный билет.

11 июня в Музее Победы пройдет «Хоровод Единства». Огромный хоровод, в составе которого будут дети и взрослые в народных костюмах и триколоре, под современные детские песни станцует на площади Победителей. Принять участие в масштабном флешмобе могут все желающие. Начало в 11:00.

12 июня в зале Полководцев и колоннаде Музея Победы пройдут музыкальная гостиная «СВОя Россия» и концерт «Звучат фанфары во славу России!», на котором выступят детско-юношеские духовые оркестры и творческие коллективы Москвы и Московской области. Начало в 15:00 и 16:00.

12 июня в филиале «Г.О.Р.А.» в 12:00 стартует музыкальная программа Всероссийской акции «Родиной горжусь» с участием Хора защитников Отечества, Ансамбля жен и матерей участников СВО «Голоса Родных», коллектива «Жены героев» из Клина и музыкального коллектива «Надежда». В Зале Полководцев музея на Поклонной горе пройдет музыкальная гостиная «СВОи песни».

Когда: 11, 12 июня

Где: Площадь Победы, д. 3

Сайт: https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-rossii-2026/?ysclid=mq6ab2yzaz389735773

2. Хоромарафон в музее-заповеднике «Царицыно»

В День России музей-заповедник «Царицыно» вместе с Федерацией хорового и вокального искусства превратит парк в одну большую сцену под открытым небом. Здесь пройдет «Хоромарафон. Всероссийское многоголосие-2026», на котором все участники включат в свои выступления песни населяющих Россию народов. Хоровые площадки развернутся прямо среди природы и исторических сооружений. К профессиональным артистам смогут присоединиться и сами посетители, посещение мероприятия бесплатное.

Концерты будут проходить на разных площадках, а в 19:00 состоится выступление сводного хора на площади у Большого дворца. Большинство площадок не оборудованы сценическими комплексами, поэтому все хоры поют в естественной акустике — в окружении вековых деревьев, прудов и дворцовых стен.

Когда: 12 июня, с 12:00

Где: ул. Дольская, 1

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/horomarafon-2026/?ysclid=mq6avtyvtc53327554

3. Погружение в историю на фестивале «Времена и эпохи»

С 10 по 14 июня на десятках площадок в центре и округах Москвы гости погрузятся в атмосферу самых разных исторических эпох. Фестиваль «Времена и эпохи» охватывает все округа столицы и объединяет 27 окружных площадок, центральные городские пространства и 4 флагманские парковые площадки с исторической программой. В мероприятиях участвуют порядка одной тысячи реконструкторов, в том числе 780 участников задействованы в реконструкциях сражений на парковых площадках.

В 2026 году акцент фестиваля сделан и на культурную составляющую, прославившую нашу страну на весь мир. Гости узнают, как развивалась русская классическая литература, какую музыку писали русские композиторы, какие постановки прославили русский театр и многое другое.

Ключевыми точками фестиваля станут ландшафтный парк «Митино», кинопарк «Москино» (локация «Центр Москвы»), парк «Радуга» и парк Покровское-Стрешнево. Здесь пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси IX–XIII веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала XX века. Всего на флагманских площадках запланировано 15 реконструкций сражений.

Когда: с 10 по 14 июня

Где: на площадках фестиваля

Сайт: https://russpass.ru/moscowseasons/times-2026

4. Красивая музыка на Московском джазовом фестивале

В честь Дня России парк «Зарядье» станет открытой площадкой Московского джазового фестиваля. В амфитеатре парка выступят известные джазмены и молодые артисты, такие как Квартет Алексея Попова, Биг-бэнд Башгосфилармонии, Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, «Уральский диксиленд» Игоря Бурко, а также Квартет Олега и Натальи Бутман. Вход на площадку бесплатный, регистрация не нужна.

На ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» выступят: Marimba Plus, Real Jam Band, Dizzy Dutch Duck, VAREVO и джазовый коллектив Мурата Плиева.

Открытые площадки будут работать в Парке Горького и на Гоголевском бульваре.

Когда: 9–13 июня

Где: площадки фестиваля

Сайт: https://moscowjazzfest.com/schedule/

5. Научные выходные на ВДНХ

В длинные выходные ВДНХ превратится в большое пространство для исследований и экспериментов — с 12 по 14 июня здесь пройдет фестиватль «Наука и мороженое».

На фестивателе можно построить машину Голдберга, сыграть в настольные игры, сразиться на тямбарах с ученым, увидеть научное шоу о суперспособностях и прикоснуться к загадкам древних технологий. А главное, убедиться, что миром движет любопытство.

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации. Выбирать площадки и регистрироваться можно по ссылке https://vdnh.ru/festival-nauka-i-morojenoe/

Когда: 12–14 июня

Где: пр-т Мира, 119

Сайт: https://vdnh.ru/festival-nauka-i-morojenoe/

6. Встреча с блогерами на «ТопФесте»

«ТопФест» — это грандиозный всероссийский гастрольный тур детей-блогеров. Гостей ждет концерт популярных молодых звезд, встречи с кумирами-блогерами, интерактивные зоны и фотосессии. Участники проекта — известные блогеры и артисты с многомиллионной аудиторией: Дима Билан, Полина Гагарина, Валя Карнавал, Влад Кобяков, Миа Бойка, Глент, Поли, Газан, Марьяна Локель, Янгер, Настя Кош, Катя Адушкина, Стешок, Арина Дубкова, и другие.

Фестиваль проводится для детей 6–14 лет и их родителей. Билет стоит от 1500 рублей.

Когда: 12 июня, 18:00

Где: Большая спортивная арена «Лужники»

Сайт: https://www.luzhniki.ru/afisha/festivali/topfest-6/

7. Представление в фольклорном центре «Москва»

В Фольклорном центре «Москва» пройдет показ национального представления «Моя Великая Россия» — вокально-хореографическое шоу ансамбля «Русы», приуроченное ко Дню России. Масштабное представление объединяет музыку, танец и историческую хронику, предлагая зрителям по-новому взглянуть на культурное многообразие и наследие страны. Сюжет охватывает значительные этапы развития России: от истоков отечественной истории до современности, включая присоединение новых территорий.

Стоимость билетов начинается от 500 рублей.

Когда: 12 июня, 19:00

Где: ул. Барклая, 9

Сайт: https://moscowfc.ru/performances/moya-velikaya-rossiya/

8. Прогулка по старинному особняку на винтажном маркете

«Мосвинтаж Дача» — это возможность оказаться на загородном празднике посреди мегаполиса. Винтажные лавочки размещаются не только в исторических залах особняка, но и в старинном усадебном саду. Здесь можно неспешно гулять под сенью старых деревьев, пить кофе, наслаждаться летним днем и атмосферой старой Москвы. На самом маркете гостей ждет изысканный фарфор и предметы для красивой сервировки, старинное стекло, серебро и предметы интерьера, винтажные украшения и аксессуары, современные авторские украшения и вещи для летнего гардероба.

Вход бесплатный по предварительной регистрации в соответствии с правилами дома.

Когда: 12–14 июня, 13:00–21:00

Где: ул. Дубининская, 51

Сайт: https://mosvintage.ru/market