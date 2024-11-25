Куда поехать на Новый год 2025 из Москвы: 5 идей для каникул

В материале РИАМО рассказываем о лучших местах для путешествия в Новый год и рождественские каникулы.

1. Киров

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Новогодняя программа

Город Киров, который в этом году отметил свое 650-летие, официально считается новогодней столицей России 2024-2025. Логотип этого Нового года – вятская птица счастья. Праздничная программа начнется 7 декабря, когда на Спасской улице стартует фестиваль «Елки России в Кирове». На этой пешеходной улице будут представлены 89 новогодних елей, украшенных игрушками из самых разных регионов страны.

С 7 декабря по 8 января будет продолжаться не только елочный фестиваль, но и новогодняя Вятская ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, изделия народных промыслов, подарки и различные вкусности от местных производителей. На Спасской улице весь месяц будут проходить сказочные игры, семейные квесты, конкурсы и представления. Всего в Кирове и области с 7 декабря по 8 января пройдет более одной тысячи новогодних мероприятий, но их полный список пока держится в секрете.

Что посмотреть:

Театральная площадь с главной елкой, катком и аттракционами;

Центральный парк: колесо обозрения, скульптура Ассоль из «Алых парусов», мостики влюбленных;

Набережная Александра Грина с панорамным видом на реку Вятку;

Вятский палеомузей : мастер-классы по созданию наскальной живописи и новогодние предсказания от вымершего ящера – палеонтологического символа Вятки;

Резиденция вятского Деда Мороза в парке «Аполло»;

Музей братьев Васнецовых с крупнейшей в регионе коллекцией подлинников Васнецовых, Левитана, Шишкина и Айвазовского;

Музей дымковской игрушки с возможностью посетить мастер-классы;

Собор Серафима Саровского, Спасский собор, Преображенский монастырь, Свято-Успенский Трифонов монастырь.

Как добраться:

Поездом с Ярославского вокзала: 12-14 часов (билеты от 2,5 тыс. руб.)

Самолетом из Домодедово или Внуково: 2 часа (билеты от 9,5 тыс. руб.).

На авто: около 9,5 часов (960 км)

Стоимость одной ночи в гостинице: от 618 до 8721 руб. в зависимости от класса отеля, близости к центру и набора услуг.

2. Санкт-Петербург

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Новогодняя программа

Основное празднество развернется на Дворцовой площади, где будет красоваться 25-метровая новогодняя ель. Здесь же зрителям представят световое шоу (начало в 22:00), а затем – новогодний концерт (начало в 23:00), который продлится до 4:00 1 января. Также праздничные гуляния пройдут на Невском проспекте, в Гостином Дворе и на Московской площади, гостей ждут театрализованные представления и выступления цирковых артистов.

С набережных и мостов северной столицы можно будет увидеть и праздничный салют. Фейерверк разноцветных огней стартует в 3:00 с территории Петропавловской крепости.

Что посмотреть:

Новая Голландия: новогодний базар вокруг елки, ледовый каток, «мастерские Деда Мороза»;

Соборная площадь и выставка «Новый год в Ленинграде»: история елочных игрушек и самого праздника во времена СССР;

Петропавловская крепость: ледовый городок, горки, фотозоны, снежные скульптуры;

Александровский сад и зимние световые фонтаны;

Манежная площадь: главная новогодняя ярмарка, оформленная в стиле произведений Пушкина;

Горнолыжный курорт «Охта Парк» : беговые и горные лыжи, тюбинги, лесной каток, колесо обозрения и подогреваемый бассейн под открытым небом;

«Севкабель Порт» : каток у самого моря и выставка-экспедиция «Лед. Жизнь».

Как добраться:

Поездом с Ленинградского, Восточного, Белорусского и Киевского вокзалов: 7-10 часов (билеты от 5 тыс. руб.), 4-5,5 часов («Сапсан», «Ласточка», «Аврора» – билеты от 4 тыс. руб.)

Самолетом из Домодедово, Внуково и Шереметьево: 1,5 часа (билеты от 5,5 тыс. руб.)

На авто: 8-9 часов (около 700 км)

Стоимость одной ночи в гостинице: от 828 до 34 200 руб. в зависимости от класса отеля, близости к центру и набора услуг.

3. Калининград

Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

Новогодняя программа

Основные мероприятия 31 декабря развернутся на площади Победы, где устанавливают главную городскую елку высотой 30 метров и проводят народные гулянья. После полуночи гостей праздника ждет новогодний фейерверк. На площади перед Кафедральным собором будет работать ярмарка с возможностью не только купить подарки и сувениры, но и отведать традиционные блюда кенигсбергской кухни.

Что посмотреть:

Кафедральный собор: театрализованные представления на площади перед собором, органные концерты в самом соборе;

Поселение викингов Кауп : реконструкция городища времен раннего средневековья, программа «Новый год в деревне викингов» 2, 4 и 6 января;

Музей Мирового океана, Музей янтаря, музей истории города «Фридландские ворота»;

Набережная, к которой можно спуститься на канатной дороге;

Зеленоградск: многочисленные скульптуры и арт-объекты, посвященные кошкам, ежедневные лазерные шоу (с 17 до 22 часов) на Курортном проспекте;

Светлогорск: неповторимая архитектура старинного немецкого курорта, капелла Девы Марии (ныне – органный зал «Макаров» ) и концерты органной музыки.

Как добраться:

Поездом с Белорусского вокзала: от 20 до 22 часов (билеты от 4,8 тыс. руб.)

Самолетом из Шереметьево, Домодедово и Внуково: от 2,5 часов (билеты от 16 тыс. руб.)

На авто: около 18 часов (1275 км)

Нужен загранпаспорт в случае транзита через Литву.

Стоимость одной ночи в гостинице: от 570 до 47 198 руб. в зависимости от класса отеля, близости к центру и набора услуг.

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4. Нижний Новгород

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Новогодняя программа

Основные мероприятия 31 декабря пройдут на Нижегородской ярмарке (рядом с Московским вокзалом) и площади Минина и Пожарского, здесь зрителей ждут музыкальные выступления, театрализованные представления, мастер-классы и различные интерактивы, после наступления полуночи – праздничный салют. Также народные гуляния и ярмарки организуют у кинотеатра «Россия», на Советской площади и площади Минина и Пожарского. На всех площадках будут установлены новогодние елки разного размера, организованы фотозоны и световые инсталляции.

Что посмотреть:

Нижегородский Кремль: архитектурный комплекс XVI века, смотровая площадка на колокольне Спасо-Преображенского собора, Чкаловская лестница и прекрасный вид на Волгу с высоты;

Нижегородская ярмарка: местная резиденция Деда Мороза, квесты, ледяной лабиринт, аттракционы;

Канатная дорога с одного берега Волги на другой – в город-спутник Бор;

Парк «Швейцария»: большой каток, детские представления, смотровая площадка с видом на город;

Фабрика елочных игрушек «Ариэль» : путешествие по мастерским и мастер-класс по росписи стеклянной игрушки;

Большая Покровская улица: ежедневные выступления уличных музыкантов и артистов;

Выставка-музей «Паровозы России»;

Печерский каньон и горнолыжно-спортивный комплекс «Хабарское»: лыжные трассы для новичков и профи.

Как добраться:

Поездом с Ярославского, Восточного, Курского и Казанского вокзалов: от 4 до 8 часов (билеты от 3,3 тыс. руб.)

Самолетом из Шереметьево: 1,5 часа (билеты от 5 тыс. руб.)

На авто: около 6 часов (420 км)

Стоимость одной ночи в гостинице: от 1 419 до 19 339 руб. в зависимости от класса отеля, близости к центру и набора услуг.

5. Казань

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Новогодняя программа

Главную новогоднюю ель города установят у центра семьи «Казан», и это будет не просто ель, а невероятных размеров гирлянда, создающая фантастической красоты световое шоу. Рядом с новогодней красавицей гостей ждут традиционный ледяной городок и каток, не обойдется и без праздничной ярмарки с лакомствами и сувенирами.

Вторая по значимости новогодняя площадка – Кремлевская набережная, откуда открывается прекрасный вид на акваторию реки Казанки, и где также обустроен ледяной городок с большим катком. В новогоднюю ночь планируются выступления артистов и музыкальных групп, а после полуночи – праздничный салют. Посмотреть его можно будет и из-под ветвей главной елки, и с Кремлевской набережной, и из парка «Черное озеро» (где работает еще один большой открытый каток), и даже с колеса обозрения «Вокруг света».

Что посмотреть:

Центральный парк Горького и фестиваль креативных самодельных саней «Сани Казани» (в прошлом году фестиваль проходил 4 января, дата на 2025 год пока не назначена);

Музей-заповедник Казанский кремль : башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, новогодние семейные игровые программы, мастер-классы и тематические экскурсии;

Развлекательный комплекс «Туган Авылым» : национальные блюда татарской кухни, ремесленные и кулинарные мастер-классы, интерактивные экскурсии театрализованное шоу

Село Яна Кырлай: резиденция татарского Деда Мороза Кыш Бабая и его дочки Кар Казы. Здесь также живут персонажи татарских народных сказок: Шайтан, лесной дух Шурале, татарская Баба Яга Убырлы Карчык и богатырь Батыр;

Голубые озера: уникальный заповедник, кристально чистая вода, организованный дайвинг для самых морозостойких.

Как добраться:

Поездом с Казанского и Ярославского вокзалов: от 11 до 15 часов (билеты от 7,5 тыс. руб.)

Самолетом из Внуково, Шереметьево и Домодедово: от 1,5 часов (билеты от 10,2 тыс. руб.)

На авто: около 12 часов (810 км)

Стоимость одной ночи в гостинице: от 981 до 24 463 руб. в зависимости от класса отеля, близости к центру и набора услуг.

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