Коридор затмений в сентябре 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Неблагополучное время: какие события могут происходить в коридор затмений с 7 по 21 сентября

Фото - © Unsplash.com

7 сентября мы встречаем лунное затмение, которое откроет собой так называемый коридор затмений. Он завершится 21 сентября вместе с солнечным затмением. Но стоит отметить, что влияние коридора затмений выходит за эти рамки: к этим датам стоит прибавить еще полторы недели до лунного затмения и полторы недели после солнечного. Таким образом, ощущать турбулентность мы будем примерно с последних чисел августа по конец сентября.

Коридор затмений — время непростое. Считается, что в этот период могут дать знать о себе события, которые происходили с нами в марте 2025 года, а также то, что было 9 и 18 лет назад (то есть осень 2016 и 2007 годов). Но если вы прошли все уроки прошлого и решите начать что-то новое в период коридора затмений, будьте готовы к тому, что спустя полгода секущая ситуация повторится и проверит вас на прочность.

Что может происходить в коридор затмений в сентябре 2025 года

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Негативные события

Например, вы делаете предложение своей второй половинке в период rоридора затмений. Так вот через полгода обстоятельства сложатся так, что ваши отношения будут подвергнуты проверке — действительно ли с вами тот самый человек.

Вы с супругом решаетесь развестись в коридор затмений. Но спустя полгода начинаете друг по другу скучать и в голову вам приходит идея попробовать восстановить отношения.

Вы купили дорогой автомобиль. А через полгода кто-то его задевает на стоянке и вам требуется сложный ремонт машины. Или вообще ее придется продать из-за проблем с финансами.

Позитивные события

Чем точно хорош коридор затмений, так это возможностью зачать ребенка. Считается, что в это время гораздо проще зачать и родить. Так что, если у вас были проблемы с деторождением, время коридора затмений стоит использовать на максимум.

Также удачно сложится и возобновление неких дел с предыдущих коридоров затмений. Например, вы в марте закидывали удочку в некую ситуацию, но решили отложить это дело. Так вот теперь можно вспомнить о нем — все получится.

Гороскоп для всех знаков зодиака на время коридора затмений с 7 по 21 сентября

Фото - © Freepik.com

Овен: Стабильности в этот период ждать точно не приходится: вас одолевают сомнения, чувство одиночества и желание убежать от реальности. Так и до зависимостей недалеко. Лучше потратить это время на путешествия (хотя бы фигурально — смотря передачи про другие страны), творчество, эзотерику. Хорошо бы поработать над развитием имиджа своего бренда и в целом прокачать экспертность. Внимания также может потребовать и ваше здоровье.

Телец: Вы чувствуете себя удивительно свободно. Время в целом достаточно комфортное для вас: можно добиться реализации ваших желаний (причем бесплатно), влиться в новый коллектив, обзавестись друзьями. Будьте осторожны со своими идеями и планами: не говорите о них каждому встречному — люди могут присвоить их себе. Под конец коридора затмений может быть чувство опустошенности и усталости — но это приятная усталость.

Близнецы: Время летит мимо вас незаметно. Всюду вы нужны, все рвут вас на части. Но при этом ответственности у вас становится гораздо меньше — хочется поднять лапки и ничего не делать. И вам это прощается. Некоторые Близнецы рискуют не на шутку влюбиться, попав в новый коллектив. Постарайтесь проявлять больше эмпатии. Если же вы хотите реанимировать какую-то ситуацию или дело, сейчас лучшее время для этого.

Рак: Время в целом довольно «горячее». Много активности и сил, много эмоций — как приятных, так и не очень. Одним махом вы можете переделать столько дел, сколько раньше выполняли в течение года. Хорошее это время и для получения нужной информации. Но помните, что в ответ вы тоже должны будете чем-то делиться. В какой-то момент может появиться ощущение, что вам завидуют и пытаются затмить — не стоит обращать на это внимание.

Лев: В период коридора затмений придется покинуть зону комфорта — так будет лучше для вас. Если же вы будете пытаться удержать стабильность, то внешние события сами выбьют у вас почву из-под ног. Любые ситуации сейчас лучше решать дипломатически, не встревая в конфликты и избегая ссор. Есть риск поддаться эмоциям и наломать дров. Также будьте внимательны с деньгами: крупные покупки могут ощутимо обвалить ваш бюджет.

Дева: Время кардинальных перемен. Может быть ощущение, что вам уже поперек горла стоят те или иные люди, события, обстоятельства. Вы без сожаления решаете с этим порвать. В связи с этим придется много работать, ведь больше не приходится полагаться на других. Стоит быть аккуратнее со своими эмоциями: грубость, бестактность и импульсивность могут оттолкнуть от вас нужных вам людей. В целом перед вами маячат новые ориентиры и цели,

Весы: В период коридора затмений вы словно в мутной воде: мало что понятно и ничего не хочется. В таком состоянии не стоит принимать важных решений и делать какие-либо выводы. А вот заняться своим духовным состоянием будет полезно: можно и на исповедь сходить, и помедитировать, и найти духовного наставника. Вас может сбивать прошлое, оно словно тянет назад. Но лучше попытаться закрыть все незакрытые гештальты и идти вперед.

Скорпион: Стабильность вам только снится. Как гром среди ясного неба вдруг случается то, о чем бы вы ни за что в жизни не подумали бы. Например, ваша вторая половинка ни с того ни с сего хочет развод или обесценивает все то, что вы в нее вложили. На душе от этого очень неприятно и противно. Вся та логика и рациональное, за которые вы старались держаться, сыпется как карточный домик. Зато это отличное время для проявления своего профессионализма на рабочем месте.

Стрелец: Пора из беспомощного инфантила вырасти во взрослого и ответственного человека. Пока непонятно, справитесь ли вы с новыми обстоятельствами, которые требуют от вас всей выдержки и терпения, но время летит буквально пулей, и вам не остается ничего другого, кроме как подстраиваться под текущие события. Коридор затмений проверит вас, насколько хорошо вы усвоили некие уроки из прошлого.

Козерог: Сейчас вам как никогда хочется уйти от прошлого, отвязать все привязки и поступать теперь по-новому. Хочется новых целей и приключений. И коридор затмений подарит вам такие возможности. Вас ждет море общения, которое будет очень полезно для вас (например, можно заметно повысить свою экспертность, пообщавшись с лидером мнений). Но старайтесь не говорить лишнего — иначе это обернется против вас, а вам, напротив, важно повышать свою значимость.

Водолей: Коридор затмений для вас начнется достаточно спокойно, но чем дальше, тем больше будет хаоса. Вам захочется больше адреналина и экстрима, а стабильность и покой почему-то никак не хотят поддаваться контролю. Текущие условия вас перестают устраивать, хочется чего-то большего. Ради этого вы готовы постепенно рвать с прошлым и закидывать удочки в нечто новое. Важно: постарайтесь избегать конфликтов, особенно в паре. Лучше любые разногласия решать при помощи секса.

Рыбы: Может так получиться, что вы столкнетесь с одним из ваших страхов в этот Коридор затмений. Главное сейчас — ничего не бояться, вы сможете выстоять перед ударами судьбы. В это время вообще не стоит бояться конкуренции и других людей, лучше сконцентрироваться на своих целях и задачах. Особенно удачно проходит процесс похудения и работа над своим телом. Энергии и бодрости у вас будет очень много.