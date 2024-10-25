Конфликты и провокации: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2024

Новолуние в Скорпионе и воинственное напряжение для всех знаков зодиака в ноябре 2024 года

Ноябрь начинается с новолуния в знаке Скорпиона. Мало того, что Луна будет находиться в таком тяжелом и волевом знаке зодиака, так еще такой воинственный настрой будет поддерживаться противостоянием Марса и Плутона. Щепки будут лететь в разные стороны – и это еще мягко сказано. Люди, обладающие сильным волевым характером, могут даже получить от этого периода некое удовольствие, эмоциональную разрядку. Однако если вы не приверженец решения вопросов при помощи силы и напора, то лучше просто отойти в сторону и наблюдать за происходящим издалека. Не поддавайтесь на провокации, держитесь подальше от толпы.

После 10 ноября обстановка будет более спокойной, напряжение спадет. Однако настанет неблагоприятное время для личных отношений, особенно если они только зарождаются. Напряженный аспект между Венерой и Нептуном в середине месяца способствуют тому, что влюбленные перестают друг друга понимать, начинают подозревать друг друга в неверности и сами себя накручивают. Тот самый принц из сказки может оказаться совсем не тем, за кого себя выдавал.

Если вы уже состоите в отношениях, то может нахлынуть ностальгия, желание поплакать и вытянуть из партнера хотя бы каплю внимания. Вторую половину это может раздражать, поэтому не исключены ссоры на почве недопонимания. Этот период стоит просто переждать.

Меркурий в начале ноября переходит в знак Стрельца, к тому же и Марс войдет во Льва, а потому этот месяц – отличное время для активных действий, планирования, учебы, работы. Особенно удачным период станет для прогнозистов, ученых, хорошо сложатся путешествия.

Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2024

Фото - © Unsplash.com

Овен будет на коне

Овен вступает в последний месяц осени, будучи на коне. Поддержка планет наделяет представителей этого знака крепким здоровьем, хорошим настроением и высокой степенью удачливости. Правда, все это Овнов ждет лишь после 10 ноября. Первую же неделю Овны могут провоцировать окружающих своим вызывающим поведением, влипать в разные передряги, страдать от давления вышестоящих. Самое правильное решение – пустить энергию в спорт, хотя бы заниматься бегом около дома или домашним фитнесом. Это снизит градус конфликтности и убережет от проблем.

Телец будет вести богемный образ жизни

Телец на ближайший месяц становится очень милосердным и впечатлительным. Больше обычного его тянет на красивые покупки, ведение богемного образа жизни, искусство, путешествия и развлечения. Что ж, Телец много работал в последнее время и наконец может себе это позволить с чистой совестью. Кроме того, Телец может так воодушевиться, что начнет жертвовать деньги различным организациям и спасать бездомных щенят. Широта чувств и полнота эмоций буквально захлестывают Тельца. Хорошо в это время изучать иностранные языки, съездить в соседние города, погрузиться в чтение.

Близнецам в ноябре нужно отдохнуть

Управитель Близнецов Меркурий переходит в начале месяца в знак Стрельца, который для него не самый благоприятный. Именно поэтому у окружающих может сложиться впечатление, что Близнецы как будто подвисают, немного тормозят, витают в облаках. Близнецам полезно замедлиться в ноябре и дать себе время на отдых. Если отпуск взять пока невозможно, то как минимум не стоит перегружать себя сверхурочными и брать на себя дополнительные обязанности. Вместо этого посвятите свободное время себе: погуляйте, сходите в СПА, посмотрите интересные фильмы или документалки, закажите вкусной еды – все это эмоционально вас разгрузит и наполнит силами.

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Ноябрь у Рака будет спокойным

Уже в начале ноября из вашего знака уходит планета Марс, и сил как будто сразу становится чуть меньше. Тем не менее представителей знака по-прежнему продолжает поддерживать Солнце, поэтому то там, то тут будут открываться благоприятные возможности, которые стоит уметь замечать. Задуманные дела без труда реализуются, в вашу жизнь приходят нужные люди или же друзья протягивают руку помощи, когда, казалось бы, дело становится безнадежным. В целом месяц довольно спокойный, без резких скачков и внезапных происшествий. Раки в ноябре выступают скорее в роли наблюдателя за происходящим в чужих жизнях, а сами тем временем могут немного отдохнуть.

Энергия у Льва будет бить ключом

Лев забирает эстафету у Раков и начинает всячески активничать. Энергия бьет ключом, хочется сделать все дела сразу или как минимум успеть за один день. И эту бешеную энергию и подъем сил следует грамотно использовать: попробуйте предложить на работе нововведения и показать всем, как надо выполнять задачи. Начальство будет в восторге, а вместе с тем и наградит премией. Особенно благоприятна первая половина ноября, ведь вас поддерживает планета Венера, обещающая пусть маленькие, но подарки судьбы. Кроме того, Львы становятся особенно привлекательными для противоположного пола: вспомните, каково это – ходить на свидания!

Девы в ноябре расцветут

Девы, подобно Близнецам, могут ощутить незначительный упадок сил и мотивации. Хочется лежать пластом на диване и ни о чем не беспокоиться. Отчасти этим планам суждено сбыться, однако не исключены и неожиданные казусы в делах. Более благоприятна будет вторая половина ноября, вы в это время в прямом смысле расцветете как физически, так и душевно. Хорошо бы запланировать на этот период мини-отпуск или как минимум порадовать себя походом в театр и роскошный ресторан. Говоря в целом, месяц выдастся довольно стабильным и спокойным.

Фото - © Freepik.com

Весы займутся вопросами недвижимости и семьи

Первая половина ноября покажется Весам немного занудной – может сложиться ощущение, что окружающие вас не совсем понимают, не ценят и всячески пытаются уличить вас в некомпетентности. Однако это лишь кажется – не накручивайте себя подобными мыслями. Вторая половина месяца ознаменуется тем, что планета Плутон покинет поле вашего гороскопа, отвечающего за недвижимость и семью, а значит, можно будет наконец облегченно вздохнуть и подвести некоторые итоги. Возможно, у вас наконец решится жилищный вопрос, а может, важное событие произойдет в семье. Так или иначе, с душевными переживаниями можно будет попрощаться.

Скорпион в ноябре будет напряжен

Представители вашего знака сейчас в центре внимания – и даже не потому, что сейчас Скорпионы отмечают дни рождения. Первые десять дней будут особенно напряженными. Планета Марс подкидывает вам масла в огонь и внезапных и срочных дел. Договариваться с кем-либо будет бесполезно – вас не слышат и не понимают. После 18 ноября фокус вашего внимания сместится на дела семейные и на недвижимость. Вы бы и рады решить эти проблемы, но пока что они как будто остаются нерешаемыми и остается только ждать у моря погоды. Более того, эти проблемы могут буквально сводить с ума и подсознательно давить на вас. Старайтесь все-таки переключаться и учитесь абстрагироваться от тех дел, на которые вы пока что не можете никак повлиять. Проблемы решатся – но попозже.

Стрельцам стоит просить начальство о повышении

Первую половину месяца Стрельцы могут чувствовать себя не в своей тарелке: всегда привыкшие находиться в центре внимания, представители этого знака зодиака вынуждены быть в тени своих коллег, что довольно неприятно бьет по самолюбию. Да и в целом настроение может быть не самым хорошим. Но все поменяется, как только месяц перевалит за середину. Здесь уже можно ожидать душевного подъема, прилива творческой энергии, желания веселиться и вдохновлять окружающих своим позитивом. Хорошо в это время просить начальство о повышении, выделяться своими талантами, выходить в люди. Кроме того, во второй половине ноября Стрельцы будут невероятно харизматичны и общительны.

Фото - © Freepik.com

Козероги начнут зарабатывать и уважать себя

Первая неделя у Козерогов пройдет спокойно, как штиль. Начиная со второй недели представители этого знака станут обворожительны и приятны окружающим, поэтому, если у вас были планы по продвижению своего бренда или себя самого, то нужно пользоваться этим моментом. Кроме того, Плутон наконец покидает ваш знак окончательно и заходит в сектор финансов и заработка. У вас могут появиться идеи, как увеличить свой доход. По крайней мере наступает четкое понимание, что текущие финансовые поступления вас категорически не устраивают – вам нужно больше. Возрастает и ваша самоценность, вы начинаете смотреть на себя совсем другими глазами – вы начинаете ценить и уважать себя. Важно будет пересмотреть и вопросы питания. Вы – то, что вы едите.

Водолей будет разбираться в себе

Водолеи в ноябре будут погружены в суету. Все время происходит какая-то незначительная ерунда, которая как будто поедает все ваше внимание и не дает сконцентрироваться на великих вещах. А тут еще и Плутон зашел в ваш знак на ближайшие два десятилетия и буквально вытолкнул из зоны комфорта. Вам придется разобраться, что вы из себя представляете и почему вы привыкли выступать на вторых ролях и не выдвигаете себя в лидеры. Ваша уникальность достойна того, чтобы явить ее миру, не боясь при этом осуждения со стороны начальства и других людей. С вхождением Меркурия в ретроградное состояние в вашу жизнь вернутся бывшие друзья и знакомые, которые могут подкинуть вам несколько классных идей – не забудьте их записать.

Рыб ждет насыщенный месяц

Ноябрь для Рыб будет неоднородным и довольно сумбурным, вокруг будут кипеть страсти. Однако, несмотря на это, послевкусие от месяца будет таковым, что Рыбы смогут сказать: «Этот месяц был очень плодотворным и насыщенным». В начале месяца вас может сильно вдохновить некое событие, которое будет развиваться остаток месяца и подарит вам силы добиваться своей цели. Вас будут занимать мысли о возможностях роста, как социального, так и духовного. Не бойтесь брать на себя новые обязанности на работе, это сыграет вам на руку и выдвинет вперед. Вероятны встречи с знакомства с людьми выше по социальному статусу, они могут помочь вам решить некоторые проблемы. Внимательными нужно быть в сфере личных отношений: напряженный аспект между Нептуном и Венерой может разбить розовые очки, если они у вас были.