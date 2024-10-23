Когда лучше стричься: лунный календарь на ноябрь 2024
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В материале РИАМО о том, как Луна будет себя вести в течение месяца и что это значит для нас.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024 года
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Лунный календарь люди используют для того, чтобы планировать не только свои повседневные дела, но и походы в парикмахерскую. Считается, что стричься на убывающую Луну стоит тогда, когда хочется с чем-то или кем-то распрощаться, а вот на растущую стригутся те, кто хочет что-то или кого-то удержать в жизни. Лунный календарь позволит всегда быть в курсе того, какая в данный момент фаза Луны.
1 ноября
29, 30, 1 лунный день. Новая Луна в знаке Скорпиона.
В целом нейтральный день, однако для стрижек и окрашивания он не подходит. Лучше избегать и любых косметологических процедур – результат неприятно удивит.
2 ноября
1, 2 лунный день. Растущая Луна в знаке Скорпиона.
Нестабильный день, когда планы могут поменяться буквально в одночасье. Благоприятное время для покупок. Стричься можно только у проверенного мастера.
3 ноября
2, 3 лунный день. Растущая Луна из Скорпиона переходит в Стрельца.
Благоприятный, спокойный день. Удачно пройдет шопинг, стрижка и окрашивание. Можно экспериментировать со стилем.
4 ноября
3, 4 лунный день. Растущая Луна в знаке Стрельца.
Первая половина дня может оказаться довольно тяжелой – потребуется внимание и выдержка. Вторая половина дня более благоприятна. Можно стричь и красить волосы. Порадует покупками и шопинг.
5 ноября
4, 5 лунный день. Растущая Луна из Стрельца переходит в Козерога.
День относительно спокойный и стабильный, однако велик риск обманов и краж. Стрижка пройдет хорошо, а вот окрашивание лучше перенести – результат может неприятно удивить.
6 ноября
5, 6 лунный день. Растущая Луна в знаке Козерога.
Плодотворный день с «рабочим» настроением. Стричься стоит у проверенного мастера – результат окажется блестящим. А вот окрашивание разочарует.
7 ноября
6, 7 лунный день. Растущая Луна в знаке Козерога.
Плодотворный день с «рабочим» настроением. Стричься стоит у проверенного мастера – результат окажется блестящим. А вот окрашивание разочарует.
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8 ноября
7, 8 лунный день. Растущая Луна из Козерога переходит в Водолея.
Первая половина дня конфликтная и противоречивая. Все важные дела лучше решать после обеда. Стрижка пройдет хорошо, можно экспериментировать со стилем. Для окрашивания день не подходит.
9 ноября
8, 9 лунный день. Первая четверть, Луна в знаке Водолея.
Эмоционально напряженный день. Важные дела на сегодня лучше не планировать. Стрижка и окрашивание пройдут неудачно.
10 ноября
9, 10 лунный день. Растущая Луна из Водолея переходит в Рыбы.
Первая половина дня – отличное время для посещения салона красоты. Хорошо пройдут как стрижка, так и окрашивание, но при условии, что будет использована привычная краска.
11 ноября
10, 11 лунный день. Растущая Луна в знаке Рыб.
Эмоционально трудный день. Стрижку и окрашивание лучше отложить.
12 ноября
11, 12 лунный день. Растущая Луна из Рыб переходит в Овна.
Первая половина дня эмоционально нестабильная, дела лучше планировать на послеобеденное время. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо в вечернее время.
13 ноября
12, 13 лунный день. Растущая Луна в знаке Овна.
В целом нейтральный день. Стричься и краситься можно.
14 ноября
13, 14 лунный день. Растущая Луна из Овна переходит в Тельца.
Отлично пройдет как стрижка, так и окрашивание. В этот день можно делать чистку лица и в принципе посещать косметологический кабинет.
15 ноября
14, 15 лунный день. Растущая Луна в знаке Тельца.
Благоприятный, стабильный день. Можно краситься и стричься.
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16 ноября
15, 16 лунный день. Полная Луна из Тельца переходит в Близнецы.
Легкий, благоприятный день. В этот день можно заключать договора и решать проблемы с поездками и документами. Стрижка и окрашивание пойдут на пользу.
17 ноября
16, 17 лунный день. Убывающая Луна в знаке Близнецы.
Вторая половина дня благоприятнее первой. Стрижка и окрашивание могут «скосить» несколько лет возраста.
18 ноября
17, 18 лунный день. Убывающая Луна из Близнецов переходит в Рака.
Эмоционально неспокойный день. Важные дела на сегодня лучше не планировать. Стрижка порадует результатом, от окрашивания лучше отказаться.
19 ноября
18, 19 лунный день. Убывающая Луна в знаке Рак.
Хороший день для «игры» со своим образом. Можно изменить имидж, и это понравится окружающим. Стрижка и окрашивание пройдут отлично.
20 ноября
19, 20 лунный день. Убывающая Луна из Рака переходит во Льва.
Конфликтный день. Стоит быть аккуратнее в толпе и на дорогах. Стрижка и окрашивание пройдут отлично.
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21 ноября
20, 21 лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Весь день царит праздничное настроение. Великолепный день для шопинга, посещения косметологического кабинета и парикмахерской.
22 ноября
21, 22 лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Весь день царит праздничное настроение. Великолепный день для шопинга, посещения косметологического кабинета и парикмахерской.
23 ноября
22 лунный день. Третья четверть, Луна из Льва переходит в Деву.
Спокойный, стабильный день. Не лучшее время для окрашивания и стрижки, но если обратиться к проверенному специалисту, все пройдет удачно.
24 ноября
22, 23 лунный день. Убывающая Луна в знаке Девы.
Вторая половина дня благоприятнее первой. Стрижку и окрашивание лучше перенести.
25 ноября
23, 24 лунный день. Убывающая Луна из Девы переходит в Весы.
День благоприятен для медицинского вмешательства, а вот от стрижки и окрашивания лучше отказаться.
26 ноября
24, 25 лунный день. Убывающая Луна в знаке Весы.
Отличный день для шопинга, посещения салона красоты и свиданий.
27 ноября
25, 26 лунный день. Убывающая Луна в знаке Весы.
Эмоционально насыщенный день. Вероятны импульсивные траты. Стрижка и окрашивание в первой половине дня могут разочаровать. А вот вечером поход в парикмахерскую приятно удивит.
28 ноября
26, 27 лунный день. Убывающая Луна из Весов переходит в Скорпиона.
Конфликтный день, когда стоит держаться подальше от толпы и поменьше времени проводить в дороге. Стрижка и окрашивание помогут начать новую жизнь.
29 ноября
27, 28 лунный день. Убывающая Луна в знаке Скорпиона.
Стабильный спокойный день. Стрижка и окрашивание пройдут хорошо. Можно наведаться к косметологу.
30 ноября
28, 29 лунный день. Убывающая Луна из Скорпиона переходит в Стрельца.
Первая половина дня нестабильная, планы могут меняться в одночасье. Вторая половина дня благоприятная для развлечений, отдыха, посещения салона красоты.