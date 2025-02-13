Каким будет iPhone SE 4: характеристики и дизайн нового смартфона от Apple
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В материале РИАМО — о том, какую новинку приготовили купертиновцы.
Когда выйдет новый iPhone SE 4
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По данным нескольких источников, запуск iPhone SE 4 был запланирован на март 2025 года. Хотя Apple еще официально не подтвердила эту дату, график соответствовал прошлым моделям выпуска серии SE. Однако издание Bloomberg утверждает, что купертиновцы представят новый смартфон уже в этом феврале.
Технические характеристики iPhone SE 4
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По технологическим характеристикам новый смартфон будет собратом iPhone 16 – основу его составит процессор А18. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти эта мощная система обеспечит смартфону поддержку технологии Apple Intelligence. Такая «начинка» сделает новый телефон более привлекательным для покупателя, в отличие, скажем, от iPhone 15, который фирменную нейросеть Apple не поддерживает.
Отличительной чертой нового айфона будет значительный прирост вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением. Пользователи смогут запускать более требовательные приложения и игры. По производительности новый iPhone SE 4 не будет уступать более дорогому iPhone 16.
А вот камера будет чуть проще, чем в 16-й версии: основной модуль будет иметь разрешение 48 мегапикселей, однако других сенсоров в сетапе не планируется. Широкоугольный объектив оставят в гордом одиночестве. Это позволит провести явное разграничение между флагманской и второстепенной линейкой, к которой и будет относиться новый iPhone SE 4.
Также ожидается увеличение емкости аккумулятора, поддержка более быстрого стандарта зарядки, MagSafe, как у «взрослых» моделей, и, возможно, кнопка действия (она займет место переключателя звукового режима — по аналогии с Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. С ее помощью можно будет, например, включать фонарик, лупу, активировать режим «Не беспокоить») и Camera Control.
Дизайн нового iPhone SE 4
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Внешне новый смартфон будет сильно похож на iPhone 14. Вероятно даже, что грядущие устройства будут собраны с применением корпуса и других компонентов этой модели.
Купертиновцы, скорее всего, уберут из актуальной линейки смартфон с кнопкой «Домой». В новом iPhone SE 4 будет модуль Face ID и «челка» – динамический остров. Самый доступный смартфон Apple слегка увеличится в размерах – экран вырастет с 4,7 до 6,1 дюйма. Еще одним важным изменением станет появление порта USB-C, который заменит собой интерфейс Lightning.
Что касается расцветок, то пока что остается только предполагать. Первый iPhone SE был серым, серебристым, золотистым или розовым. iPhone SE 2 и SE 3 окрашивали в черный, белый или красный. Вполне возможно, что у iPhone SE 4 также будут лишь три варианта оформления. Сейчас в интернете макеты iPhone SE 4 фигурируют в серебристой и черной версиях.
Сколько будет стоить новый iPhone SE 4
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В настоящее время текущий iPhone SE 4 обойдется покупателям в $429, а это гораздо дешевле, чем новый iPhone 16 (который стоит около $800). Предполагается, что цена на новый смартфон из-за более мощного железа будет чуть выше, чем у iPhone SE, но все-таки не превысит психологически комфортную стоимость в $500 (около 50 000 рублей).