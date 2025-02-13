Каким будет iPhone SE 4: характеристики и дизайн нового смартфона от Apple

По данным нескольких источников, запуск iPhone SE 4 был запланирован на март 2025 года. Хотя Apple еще официально не подтвердила эту дату, график соответствовал прошлым моделям выпуска серии SE. Однако издание Bloomberg утверждает, что купертиновцы представят новый смартфон уже в этом феврале.

Технические характеристики iPhone SE 4

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По технологическим характеристикам новый смартфон будет собратом iPhone 16 – основу его составит процессор А18. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти эта мощная система обеспечит смартфону поддержку технологии Apple Intelligence. Такая «начинка» сделает новый телефон более привлекательным для покупателя, в отличие, скажем, от iPhone 15, который фирменную нейросеть Apple не поддерживает.

Отличительной чертой нового айфона будет значительный прирост вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением. Пользователи смогут запускать более требовательные приложения и игры. По производительности новый iPhone SE 4 не будет уступать более дорогому iPhone 16.

А вот камера будет чуть проще, чем в 16-й версии: основной модуль будет иметь разрешение 48 мегапикселей, однако других сенсоров в сетапе не планируется. Широкоугольный объектив оставят в гордом одиночестве. Это позволит провести явное разграничение между флагманской и второстепенной линейкой, к которой и будет относиться новый iPhone SE 4.

Также ожидается увеличение емкости аккумулятора, поддержка более быстрого стандарта зарядки, MagSafe, как у «взрослых» моделей, и, возможно, кнопка действия (она займет место переключателя звукового режима — по аналогии с Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. С ее помощью можно будет, например, включать фонарик, лупу, активировать режим «Не беспокоить») и Camera Control.