8 гастрофестивалей, которые пройдут в России в августе 2024 года

В материале РИАМО собрали информацию о гастрономических фестивалях в России в августе 2024 года.

В последний месяц лета в России проходят гастрономические фестивали, которые можно посетить всей семьей. В программе праздников – не только традиционные кушанья разных народов мира, но также и авторские блюда, мастер-классы, разнообразные конкурсы и веселые активности. Например, любителей сыра ждет Истра, фанатов мороженого – Москва, а тех, кто не представляет себе лето без арбузов, с радостью примет Ярославль.

«Сыр. Пир. Мир», Истра, 2–4 августа 2024

Фото - © Медиасток.рф

Ежегодно в Истре, в 40 километрах от Москвы, проходит гастрофестиваль «Сыр. Пир. Мир». В 2024 году в гастрономическом фестивале примут участие почти 300 фермеров из более чем 50 регионов России, а также гости из Республики Беларусь. Кроме сыроваров, на гастрофестивале представят свою продукцию 20 винодельческих хозяйств.

Гости фестиваля смогут запастись крафтовыми сырами, молочной продукцией, грибами, мясными и колбасными изделиями, медом и травяными чаями. В программе праздника – игры, конкурсы, мастер-классы по росписи игрушек, а также экскурсии на мини-ферму.

Кроме того, в рамках фестиваля 4 августа пройдет «Сырный чемпионат России», который позволит проявить свои таланты лучшим сыроделам России. Эксперты из России, Белоруссии, Франции, Италии, Германии, Австрии и Швейцарии определят победителей-сыроваров в семи номинациях. 0+

Где: г.о. Истра, Истринская сыроварня, д. Дубровское

Когда: 2–4 августа с 10:00 до 20:00

Вход: свободный

«Гастрономическая Рождественская», Нижний Новгород, каждая суббота августа 2024

Фото - © Евгений Ткачёв / Фотобанк Лори

В летние субботы в Нижнем Новгороде преображается улица Рождественская от площади Маркина до улицы Широкой – она становится пешеходной. Здесь открываются летние веранды, размещаются фуд-траки и столики кафе, проходят выступления музыкантов, дегустации и мастер-классы. На площади Маркина – рай для любителей сувениров, здесь можно приобрести украшения, косметику ручной работы и крафтовые кухонные принадлежности. 0+

Где: Нижний Новгород, улица Рождественская от площади Маркина до улицы Широкой

Когда: 3, 10, 17, 24, 31 августа, с 12:00 до 22:00

Вход: свободный

Фестиваль уличной еды, Смоленск, 3-4 августа 2024

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

«Фестиваль уличной еды на Ленина» – мероприятие, собирающее в Смоленске самые разные гастропроекты из ближних и дальних уголков нашей страны. В числе участников – кроме самого Смоленска – Москва, Тула, Белгород, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Брянск, а также белорусские гости из Минска. Посетители фестиваля смогут попробовать сибирские кундюмы, венгерский лангош, эбияки, шанежки, смокеры, пян-се, онигири, чуду, чуррос и даже шаурму с лосятиной. А 4 августа лучший гастропроект получит премию «Russian Street Food Awards: Запад». 0+

Где: Смоленск, ул. Ленина

Когда: 3-4 августа 2024 года

Вход: свободный

«День пряника», Тула, 3 августа 2024

Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

3 августа в Туле пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника». На фестивале будут работать площадки «Тульский край – пряничный рай», «Харчевный ряд», а также зона с мастер-классами. В Год семьи для семейных команд подготовлено особое соревнование – «Пряничный триатлон». Для малышей организованы фотозоны «Книга пряничных рекордов», «Зайчики в трамвайчике», «День пряника», родители с детьми смогут посетить интерактивную выставку «Самоварный поезд» и развлекательные программы на площадке «Любимые прянички». Также в программе – шоу барабанщиков и выступление финалистки проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольги Савосиной. 0+

Где: Тула, ул. 9 Мая, 1а, 1б

Когда: 3 августа, с 11:00 до 19:00

Вход: свободный

Арбузный фестиваль, Камышин, 24 августа 2024

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

В этом году состоится XVI арбузный фестиваль в Камышине. Бытует легенда, что в 1722 году флотилия Петра Великого посетила Камышин (в то время город назывался Дмитриевск), и, сойдя с корабля, император принял из рук воеводы угощение – сладкий арбуз. Лакомство пришлось государю по вкусу, и он выдал резюме: «Зело отменный плод!». А затем повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле ратуши Дмитриевска.

В программе арбузного фестиваля – театрализованное представление, где горожане встречают импровизированную свиту Петра Великого, а также масштабное карнавальное шествие – арбузный парад.

Для гостей подготовлены масса конкурсов: «Арбузный карнавал», «Большие арбузные гонки» (включающие арбузный баскетбол и арбузные лыжи), «Карнавальный променад», «Арбузные малыши», «Арбузные фантазии» и другие. Также в программе – сладкая акция «Камышинская обжорка» с раздачей бесплатного угощения, мастер-класс художественной резьбы по арбузам и ярмарка декоративно-прикладного искусства. А в конкурсе «Арбуз-экспо» выбирают самый крупный и тяжелый арбуз. Конкурсант предыдущего года весил почти 50 кг. 0+

Где: Камышин, Комсомольская площадь

Когда: 24 августа с 11:00

Вход: свободный

«Пир на Волге», Ярославль, 24-25 августа 2024

Фото - © Голованов Сергей / Фотобанк Лори

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» приготовил для своих гостей 150 площадок. Посетителей будут ждать еда, музыка, кулинарные шоу, семейные развлечения, ярмарка крафтовых продуктов, а также мастер-класс «КВАСная йога» под расслабляющую музыку и детская дискотека. Гости фестиваля смогут отведать как произведения ярославских кулинаров, так и экзотические кушанья, такие как поке, раклет и корейские сэндвичи. 0+

Где: Ярославль, 150 площадок в центре города

Когда: 24-25 августа 2024

Вход: свободный

«Вкус Москвы», Москва, 24-25 августа 2024

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фестиваль предоставит москвичам и гостям столицы уникальный формат городского отдыха: в различных интерактивных зонах расположатся кулинарные площадки, на которых несколько десятков шеф-поваров мирового уровня проведут мастер-классы. Гостей ждут гастролекторий, где можно будет узнать о последних тенденциях мира высокой кухни, гриль-шоу с участием шеф-поваров, а также маркет-зона с деликатесами и сувенирами.

Где: «Три вокзала. ДЕПО», Новорязанская ул., 23, стр. 1, ст. м. «Комсомольская»

Когда: 24 и 25 августа с 13:00

Вход: свободный

«Мороженое», Москва, 30 августа – 1 сентября 2024

Фото - © Медиасток.рф

Мороженое – своего рода общенациональный символ, объединяющий поколения народов России. Фестиваль «Мороженое», который пройдет на рубеже лета и осени в Москве, позволит родителям познакомить детей с любимыми лакомствами своего детства. В программе фестиваля – фотовыставка «Мороженое через поколения», конкурс «Традиции семейного мороженого», где москвичи и гости столицы смогут продемонстрировать уникальные семейные рецепты, а также квесты, мастер-классы, викторины и флешмобы. На площадке также планируются показательные выступления театрально-танцевальных кружков Москвы и области. 0+

Где: Парк культуры и отдыха «Ходынское поле», ст. м. «ЦСКА», выход 1 и 2

Когда: 30 августа – 1 сентября

Вход: свободный