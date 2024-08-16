Яблочный Спас: история праздника, его смысл, традиции и запреты

В материале РИАМО рассказываем о том, что знаменует Яблочный спас, как его празднуют и что рекомендуется делать православным верующим в этот день.

Яблочный Спас (или Второй Спас) – укоренившееся в народе название церковного праздника Преображения Господня. Он входит в число двунадесятых праздников (двенадцати главных православных торжеств). Дата Яблочного Спаса для православных всегда постоянна: праздник отмечается 19 августа.

История праздника Яблочный Спас

Фото - © Фотобанк Лори

Согласно Писанию, однажды Иисус отправился на молитву на гору Фавор, взяв с собой ближайших учеников: Петра, Иакова и Иоанна.

«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», – написано в священной книге.

Эпизод повествует о том, что ученикам явилось два лика Спасителя: человеческий и божественный, знаменуя собой «будущее преображение естества нашего», как позже написал Иоанн Златоуст.

В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина I, приказала возвести на горе Фавор храм во имя Христа и апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Ряд историков полагает, что дата празднования Преображения Господня была установлена по дате освящения этого храма.

Яблочный Спас в традиции славян

Фото - © Фотобанк Лори

Многие историки полагают, что дата Яблочного Спаса накрепко связана с днем, которым славяне отмечали переход от лета к осени. Этот день – Осенины – считался одним из первых праздников урожая: славяне возносили хвалу природе, подарившей им пищу. Во время празднования полагалось благодарить высшие силы за щедрые дары и обещать Земле-матушке заботу.

Девушки, празднуя Осенины, водили хороводы вокруг яблони и загадывали желание о счастливой любви: «Что загадано, то сбудется, а что сбудется – не минуется». Во время подготовки к празднику они старались очистить яблоко одной непрерывной длинной полосой, это знаменовало удачу. А если такая кожура, брошенная в костер, распрямлялась – можно было ждать счастливой любви.

Первое надкушенное в этот день яблоко «предсказывало» события следующего года: сладкое – год будет благодатным и щедрым на хорошие события, кислое – жди потерь и жизненных невзгод.

Закат в день Яблочного Спаса полагалось провожать за околицей, при большом скоплении народа, с хороводами и кострами. А вот купаться в этот день не рекомендовалось: любой, кто заходил в водоем в этот день, рисковал навлечь на себя гнев водяного, что сулило различные хвори, неприятности и утраты.

Что нужно делать в Яблочный Спас

Фото - © Фотобанк Лори

В день Преображения Господня традиционно освящают свежие августовские плоды, что символизирует благодарность Богу за благословенный урожай. Изначально требовалось освящать в первую очередь виноград, так как эти ягоды используются для приготовления вина для таинства Евхаристии. Однако на территориях, где вино не произрастает, решено было использовать в качестве сакрального плода яблоки. Впрочем, допускается освящать также сливы, орехи, мед, колосья пшеницы и другие дары нового урожая.

В Яблочный Спас яблоки освящаются после торжественной литургии. В этот день духовенство проводит обряды в белых одеждах, что символизирует божественное сияние, сошедшее на Спасителя на горе Фавор. Священники окропляют плоды нового урожая святой водой и читают особую молитву.

С яблоками исконно был также связан особый ритуал. Родители, потерявшие ребенка, верили, что если не пробовать яблок нового урожая до Спаса, то в ином мире их дитя сможет вкушать дарованные ангелами райские яблоки. После освящения плодов в церкви следовало отнести их на детские могилы и таким образом почтить память умерших. Сейчас освященные яблоки зачастую просто относят на кладбище и раскладывают на могилах родственников или даже незнакомых людей.

Традиционные угощения на Яблочный Спас

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Поскольку Яблочный Спас приходится на Успенский пост, в меню запрещены любые яства животного происхождения. На столе приветствуются разнообразные блюда с использованием яблок: пироги и пирожки, кисели, компоты, варенье. Также традиционно в этот день угощаются медом и медовыми лакомствами.

Садоводы считают за благо угостить яблоками любого, кто проходит мимо их сада: «На Второй Спас и нищий яблочко съест». По поверьям, такое благодеяние гарантирует щедрый урожай в следующем году.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

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В день Преображения Господня запрещено ссориться, заводить дрязги и раздоры, разносить сплетни. Поскольку продолжается Успенский пост, не рекомендуется устраивать шумных празднеств, застолий, употреблять алкоголь. Также считается, что следует избегать купания, чтобы не навлечь на себя болезни и невзгоды.

Яблочный Спас – день, когда рекомендуется избегать тяжелого и необязательного труда. Не следует шить, мастерить мебель или чинить бытовые вещи, делать ремонт, вязать, устраивать стирку. А вот труд в саду вполне допустим, так как праздник знаменует благодарность Богу за щедрый урожай.