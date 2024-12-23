Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья: где покататься на лыжах и сноуборде

В материале РИАМО рассказываем о ценах и режиме работы горнолыжных спорткомплексов, которые уже открыли зимний сезон 2024-2025.

Горнолыжные комплексы в Москве

Горнолыжный комплекс «Кант»

Горнолыжный комплекс «Кант» – самый большой на территории Москвы, здесь обустроены 20 склонов разной протяженности и перепада, общая длина склонов 3550 метров. На территории работают пункты проката и хранения инвентаря, для посетителей открыто кафе.

Адрес: Электролитный проезд, владение 7 «Б»

Сайт: https://kant-sport.ru/

Режим работы: понедельник 14:00 – 21:00, вторник-пятница 9:00 – 21:00, суббота и воскресенье 9:00 – 18:00

Стоимость: залоговая стоимость карты ски-пасса 250 рублей, ски-пасс – от 2000 рублей, предусмотрены льготы, доступно начисление баллов.

Горнолыжный курорт «Лата Трэк»

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ГК «Лата Трэк» расположен на Крылатских холмах. Горнолыжные склоны с перепадом высот до 63 метров расположены на высоком плато, с вершины курорта открываются панорамные виды на высотки столицы. К услугам гостей шесть оборудованных склонов разной сложности, четыре дорожки для тюбинга, работают восемь бугельных подъемников. На территории действует пункт проката снаряжения.

Адрес: ул. Крылатская, 5 (ст. м. «Крылатское»)

Сайт: http://spusk.ru/

Режим работы: понедельник 14:00 – 23:30, вторник – четверг 9:00 – 23:30, пятница 9:00 – 01:00, суббота

8:00 – 01:00, воскресенье 8:00 – 23:30.

Стоимость: ски-пасс – 100 рублей. В зависимости от выбранного тарифа цена за 1 подъем в будни от 50 до 75 рублей, в выходные и праздники – от 90 до 150 рублей. Пользование подъемниками бесплатное в будние дни для лиц старше 70 лет, дети до 6 лет могут подниматься бесплатно в сопровождении взрослого.

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Горнолыжный курорт «Воробьевы горы»

Свободное катание на курорте пока недоступно, но можно записаться на тренировки и улучшить свои навыки или научиться кататься на лыжах и сноуборде с нуля. Записаться можно на сайте. Горнолыжный курорт расположен берегу Москва-реки и является одним из старейших комплексов. Для посетителей открыты три трассы протяженностью до 230 метров. Перепад высот на трассах 45 метров. Один из трех склонов является учебным.

Адрес: ул. Косыгина, 28, стр 2

Сайт: https://srkvg.ru/

Режим работы: понедельник 16:00 – 22:00, вторник – четверг 11:00 – 22:00, пятница 11:00 – 23:00, суббота, выходные и праздничные дни – 10:00 – 23:00, воскресенье 10:00 – 21:00.

Стоимость: от 80 рублей за подъем в зависимости от времени и категории спортсмена, ски-пасс – от 2000 рублей. Обучение – от 4700 рублей индивидуально, от 2700 в группах.

Горнолыжные комплексы в Подмосковье

Спортивный комплекс «Сорочаны»

Фото - © Медиасток.рф

СК «Сорочаны» предлагает посетителям десять трасс с перепадом высот до 90 метров, шириной до 70 метров и протяженностью до 1050 метров. На склонах горы установлены двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги, ленточный подъемник, три бугельных подъемника, беби-лифт. К услугам посетителей парковка, камера хранения, детская игровая комната, кафе, пункт проката спортивного оборудования. Для маленьких гостей открыт детский учебный склон.

Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68

Сайт: https://sorochany.ru/

Режим работы: понедельник 14:00 – 24:00, вторник 10:00 – 24:00, среда и четверг 10:00 – 01:00, пятница 10:00 – 03:00, суббота 09:00 – 02:00, воскресенье 09:00 – 01:00.

Стоимость: ски-пасс – 50 рублей

1 подъем для взрослых по будням – от 70 рублей, по выходным – от 300 рублей,

1 подъем для детей от 5 до 12 лет – от 40 рублей, дети до 5 лет пользуются подъемником бесплатно. Есть льготный тариф для спортсменов старше 65 лет (по предъявлении паспорта или водительского удостоверения).

Парк «Яхрома»

Фото - © Медиасток.рф

В спортивно-развлекательном парке «Яхрома» работают четыре горнолыжных склона с оборудованными трассами различной сложности как для профессионалов, так и для новичков. Работает пункт проката оборудования, можно воспользоваться помощью инструктора. На территории открыты рестораны и кафе.

По состоянию на 23 декабря в парке «Яхрома» открыта одна трасса 3А: широкая и ровная с перепадом в верхней части склона и плавным финишным выкатом, а также тюбинг-склон.

Адрес: Дмитровский городской округ, город Яхрома, д. Животино, Парк «Яхрома»

Сайт: https://yahroma-park.ru/

Режим работы: понедельник 12:00 – 23:00, вторник – четверг 10:00 – 23:00, пятница – суббота 10:00 – 00:00, воскресенье 10:00 – 23:00.

Стоимость: ски-пасс – 100 рублей,

1 подъем для взрослых в будни – 50 рублей, выходные и праздники – 100 рублей,

1 подъем для детей от 6 до 12 лет в будни 25 рублей, в выходные и праздники – 50 рублей.

Дети до 6 лет могут подниматься бесплатно в сопровождении взрослых.

Безлимитный абонемент на будние дни стоит 1500 рублей, на выходные и праздники – 3000 рублей.

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Горнолыжный комплекс «Волен» и спортивный парк «Степаново»

Фото - © Медиасток.рф

«Волен» и «Степаново» – объединенный спортивно-горнолыжный комплекс, где оборудованы 23 склона разной сложности. Между «Волен» и «Степаново» курсирует шаттл. На территории работает паркинг, есть камера хранения, детская игровая комната, два кафе и ресторан, можно воспользоваться пунктом проката или услугами инструктора.

По состоянию на 23 декабря 2024 года в комплексе «Волен» было открыто три склона (один из них инструкторский, катание без инструктора запрещено), в парке «Степаново» – два (один из них инструкторский).

Адрес: Дмитровский городской округ, г. Яхрома, ул Троицкая, д.1

Сайт: https://www.volen.ru/new/

Режим работы: склоны в ГК «Волен» работают с 9:00 до 00:00, инструкторский склон с 9:00 до 21:00,

склон в СП «Степаново» работает с 9:00 до 2:00, инструкторский склон с 9:00 до 21:00.

Стоимость: ски-пассы действуют на территории СП «Волен» и СК «Степаново»,

1 подъем для взрослого в будни – от 60 рублей, в выходные – от 100 рублей, в новогодние праздники – от 115 рублей, 1 подъем для ребенка (до 12 лет) в будни – от 40 рублей, в выходные и праздники – 90 рублей.

Безлимитный ски-пасс стоит 2300 рублей в будни, 3800 рублей в выходные, 4500 рублей в новогодние праздники.

Горнолыжный клуб им. Тягачева

Фото - © Медиасток.рф

Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» занимает территорию в 95 Га. Здесь расположены 9 горнолыжных трасс разной сложности, два учебных склона, трасса для тюбингов и каток. На склонах работают восемь подъемников (бугельные и кресельные). Посетители могут воспользоваться сервисом проката оборудования, услугами инструктора, открыты также детская игровая комната, зал игровых автоматов, ресторан и спорт-бар.

Адрес: Дмитровский городской округ, д. Шуколово

Сайт: https://www.shukolovo.ru

Режим работы: с 10:00 до 22:00

Стоимость: 1 подъем для взрослого в будни – от 60 рублей, в выходные – от 105 рублей, в новогодние праздники – от 115 рублей, 1 подъем для ребенка (до 12 лет) в будни – от 35 рублей, в выходные и праздники – 50 рублей.

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Сноупарк «Спас-Каменка»

На территории спорткомплекса «Спас-Каменка» принимает любителей горнолыжного спорта небольшой сноупарк с тремя горнолыжными и одним тюбинговым склоном. По состоянию на 23 декабря 2024 года открыт один горнолыжный склон (протяженностью 300 метров) и один тюбинговый (длиной 200 метров). На территории работает прокат оборудования, можно воспользоваться услугами инструктора. В шаговой доступности кафе и ресторан, где можно перекусить.

Адрес: Дмитровский район, коттеджный поселок «Спас-Каменка»

Сайт: https://spaskamenka.ru/snowpark1/

Режим работы: понедельник – пятница 14:00 – 20:00, суббота 10:00 – 20:00, воскресенье 10:00 – 20:00.

Стоимость: залог за ски-пасс 1000 рублей наличными.

Стоимость 1 дня (без ограничения числа подъемов) в будние дни для взрослых 1000 рублей, для детей 700 рублей. Стоимость 1 дня в выходные и праздники для взрослых 1500 рублей, для детей 1000 рублей.