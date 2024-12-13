Где покататься на ватрушках в Москве и Подмосковье: 18 лучших мест

Тюбинги, они же «ватрушки» и «бублики», популярны потому, что даже при небольшом угле наклона развивают хорошую скорость и обеспечивают море эмоций. Кататься на них лучше на оборудованной площадке, где нет риска выкатиться под колеса или врезаться во что-нибудь на большой скорости. В материале РИАМО собрали горки Москвы и Подмосковья, где можно безопасно и весело прокатиться на тюбингах.

Где покататься на тюбингах в Подмосковье

1. Тюбинг-парк «Елагино»

Фото - © Официальный сайт тюбинг-парка «Елагино»

В парке есть почти все зимние удовольствия – покататься здесь можно не только на тюбингах, но и на горных и беговых лыжах, снегокате и банане. Для катания на тюбингах в парке оборудованы специальные трассы, в том числе детские. Проводят тут и праздники, и анимационные программы. Также в парке есть кафе и медпункт.

Где: Московская обл., г.о. Наро-Фоминский, вблизи д. Елагино (76-й километр Киевского шоссе)

Сайт: https://elagino-park.ru/

Сколько стоит: прокат – от 400-600 рублей, один подъем – от 30-50 рублей

2. Тюбинговая трасса в комплексе GOРark

Фото - © gopark.today

В комплексе есть подготовленная тюбинговая трасса протяженностью 150 метров. Для подъема можно воспользоваться безопорной канатной дорогой. Действует прокат тюбингов диаметром по одному метру. Также в комплексе расположены отель, кафе, фитнес-клуб, спортивные залы и многое другое.

Где: Московская обл., г.о. Химки, д. Голиково, ул. Шоссейная, стр. 1

Сайт: https://gopark.today/services/tubing/

Сколько стоит: прокат – 500 рублей (будни), 1000 рублей (выходные), подъем включен в прокат.

3. Тюбинговая трасса в оздоровительном центре «Горизонт»

Фото - © klin-gorizont.ru

Трасса работает круглый год, в теплое время года скатываться на тюбингах можно по специальному покрытию. На горке доступны тюбинги разных размеров, для детей и для взрослых. Перед катанием все проходят обязательный инструктаж.

Где: Московская обл., г.о. Клин, теруправление Нудольское, вблизи деревни Николаевка

Сайт: https://klin-gorizont.ru/gorkipark

Сколько стоит: прокат – от 200 рублей, необходима предварительная запись.

4. Парк «Дикие белки»

Фото - © dikie-belki.ru

В парке доступно множество зимних забав – горки, качели, ледяные крепости, снегокаты, керлинг и многое другое. Для катания на тюбингах есть горка, в прокат можно взять ватрушки разных размеров. Парк начнет работать с января. Приехать сюда можно в праздничные и выходные дни. В остальные дни посещение парка возможно только группами по 20 человек по предварительному заказу по телефону: 8 (495) 032-92-52.

Где: Московская обл., г.о. Чехов, вблизи д. Оксино

Сайт: https://dikie-belki.ru/zimnie-zabavy

Сколько стоит: входной билет – от 1 тысячи рублей, доступны все развлечения парка.

5. Горнолыжный комплекс «Красная горка»

Фото - © Леонид Галин/РИАМО в Подольске

С высот комплекса открываются красивые виды на Подольск. Горка здесь имеет протяженность 260 метров. Тюбинги можно взять в аренду. Работает подъемник. На территории комплекса также расположены учебный склон, кафе, прокат лыж и сноубордов, теплая раздевалка. Горка периодически закрывается, поэтому перед поездкой лучше уточнять график работы.

Где: Московская обл., г.о. Подольск, Гаражный проезд, дом 8А

Сайт: http://podolsksnow.ru/

Сколько стоит: от 250 рублей за 30 минут.

6. Парк «Раздолье» в Одинцове

Фото - © Александр Кожохин/РИАМО

В парке «Раздолье» тюбинговые горки находятся недалеко от катка. Есть горки для детей от трех до семи лет и детей постарше. Кататься на них можно бесплатно, но тюбинг придется взять в аренду – на своих ватрушках кататься нельзя.

Где: Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Раздоры

Сайт: https://odinparki.ru/tubing/

Сколько стоит: входной билет 350 рублей, прокат 350 рублей в час, можно со своим тюбингом.

7. Спортивный парк «Атлант»

Фото - © atlant-arena.ru

На территории спортивного парка работает одна большая горка длиной около 100 метров, высота которой составляет шесть метров. Спуск тут проходит в сопровождении музыки и цветных прожекторов. Кататься на санках и ледянках здесь нельзя.

Где: Московская обл., г.о. Орехово-Зуевский, улица Стадионная, 2

Сайт: https://atlant-arena.ru/gorka/

Сколько стоит: вход – от 500 рублей, тюбинг входит в посещение.

8. Экстрим-парк «Фристайл»

Фото - © страница Экстрим-парк "Фристайл" Вконтакте

Одна из самых больших горок Подмосковья находится в экстрим-парке «Фристайл». Перепад высот составляет 35 метров, поэтому здесь можно развить внушительную скорость. В парке есть и другие зимние развлечения, такие как горные лыжи и сноуборд. В наличии также теплые раздевалки и фудкорт.

Где: Московская обл., г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, 19

Сайт: https://parkfreestyle.ru/kopiya-snegohod/

Сколько стоит: ски-пасс – 150 рублей, катание вместе с прокатом – от 900 рублей.

9. Горнолыжный курорт «Яхрома»

Фото - © Александр Кожохин/РИАМО

Тюбинговая горка имеет протяженность 550 метров. Кататься можно только на арендованных «местных» тюбингах. На курорте расположены отели, рестораны, баня и спа. Кроме тюбингов, здесь можно покататься на горных лыжах и сноубордах.

Где: Московская обл., г.о. Дмитровский, Яхрома, 46 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе (поворот на деревню Степаново)

Сайт: https://yahroma-park.ru/

Сколько стоит: одна поездка 400 рублей.

10. Можайские горки

Фото - © Евгения Новоженина/РИА Новости

В Можайске недалеко от кремля есть каток, лыжероллерная трасса и несколько оборудованных спусков для тюбингов. Есть и просто накатанная горка, которую активно используют для катания на всем, на чем можно съезжать с горы. Проката здесь нет, зато кататься можно сколько угодно в свое удовольствие.

Где: Московская обл., г.о. Можайск, Можайский кремль

Сколько стоит: бесплатно, проката нет.

Где покататься на ватрушках в Москве

11. Парк «Сказка»

Фото - © сайт мэра Москвы, Максим Денисов

В парке «Сказка» готовятся к открытию две тюбинговые горки. Здесь есть теплые раздевалки и можно кататься на своих тюбингах. Кроме того, в парке создана сказочная зимняя атмосфера, позволяющая делать прекрасные фото. Также здесь есть крытый каток и множество других развлечений.

Где: ул. Крылатская, 18

Сайт: https://parkskazka.com/o-parke/

Сколько стоит: посещение – 400 рублей за 30 минут, посещение с прокатом – 500 рублей.

12. «Лата-Трэк» в Крылатском

Фото - © Telegram-канал "ЛАТА ТРЭК"

Для катания на тюбингах в комплексе подготовлена трасса длиной 200 метров. Она находится на тыльном склоне «Лата-Трэк» и состоит из четырех безопасных желобов для спуска. Здесь можно покататься, насладиться панорамными видами, ведь тюбинг при спуске поворачивается на 360 градусов.

Где: ул. Крылатская, 1, тюбинговые трассы «Лата-Трэка»

Сайт: https://spusk.ru/snow-tubing/

Сколько стоит: прокат – от 500 рублей за полчаса, выходные и праздники – от 1000 рублей.

13. Горнолыжный комплекс «Кант» на Нагорной

Фото - © Telegram-канал "КАНТ"

В комплексе оборудована закрытая зона для катания на тюбингах. Здесь подготовлены пять трасс общей протяженностью 250 метров и трасса с изгибами и поворотами длиной 60 метров. Работает прокат, есть все необходимое для комфортного зимнего отдыха.

Где: Электролитный пр-д, 7, СК «Кант»

Сайт: https://kant-sport.ru/tubing/

Сколько стоит: от 650 рублей за полчаса.

14. Парк музея-заповедника «Коломенское»

Фото - © mgomz.ru

В Коломенском можно покататься на горках со своими тюбингами. Пункт проката здесь откроется позже. Для катания на Нижней улице открыты два склона.

Где: пр-т Андропова, 39

Сайт: https://www.mgomz.ru/ru/pages/gorki-i-tubingi

Сколько стоит: бесплатно, прокат от 400 рублей.

15. Парк музея-заповедника «Царицыно»

Фото - © tsaritsyno-museum.ru

В парке музея-заповедника «Царицыно» работают две тюбинговые горки. По адресу Дольская, 10, стр.3 расположен естественный склон высотой в четыре и длиной в девять метров. Искусственная горка есть у Шипиловских ворот. Прийти на горку можно и со своим тюбингом.

Где: ул. Дольская, 1, стр. 25

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/park/things-to-do/gorka-s-tyubingom/

Сколько стоит: от 150 рублей за полчаса, прокат – от 300 рублей.

16. Ландшафтный парк «Митино»

Фото - © сайт мэра Москвы, Максим Денисов

В парке есть два естественных снежных склона, с которых можно кататься на тюбингах. Катание бесплатное. Прокат тюбингов находится рядом с горкой.

Где: ул. Пенягинская, 1Б

Сайт: https://mitino.bapark.ru/razvlecheniya-i-uslugi/tyubingovaya-gorka/

Сколько стоит: прокат – от 200 рублей, катание бесплатное.

17. Тюбинговая горка в Ростокине

Фото - © park-yauza.info

Горка работает круглосуточно. Кататься можно на своем тюбинге или взять его в аренду. Пункт проката расположен рядом с горкой. Тут есть где подкрепиться, а малышам – поиграть и покататься. К тому же гостей традиционно встречают большие белые медведи – визитная карточка Ростокина.

Где: Ростокинский акведук, на пересечении улиц Малахитовой и Бажова

Сайт: https://park-yauza.info/gorki/

Сколько стоит: прокат – от 300 рублей за полчаса, катание бесплатное.

18. Горка на Воробьевых горах

Фото - © сайт мэра Москвы, Максим Денисов

Тюбинговая горка расположена на склоне комплекса «Воробьевы горы» рядом с горнолыжной трассой. Откроется горка в январе. На тюбинге можно покататься и бесплатно , для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Где: ул. Косыгина, 28

Сайт: https://srkvg.ru/media/novosti/tyubing-na-vorobevyh-gorah/

Сколько стоит: катание – от 600 рублей, допускаются дети старше семи лет с сопровождающим (билет – 200 рублей).