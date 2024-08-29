Феодоровская икона Божьей Матери: какая история ее обретения и в чем она помогает

Феодоровская икона Божьей Матери почитается как одна из святынь дома Романовых, ведь предание связывает ее с призванием в 1613 году на царство основателя династии царя Михаила Федоровича. Подробнее об иконе – в материале.

История обретения Феодоровской иконы Богородицы

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Не существует никаких достоверных данных о том, как Феодоровская икона Божьей Матери появилась на Руси, однако первые упоминания об образе похожей иконографии относятся аж к XII веку. По преданию, ее написал евангелист Лука, и была она расположена в одной деревянной часовне у города Городца. В начале XIII века на этом же самом месте был построен монастырь иконы Богоматери. Позже он стал называться по имени иконы Богородничный, Богородице-Феодоровский, а в настоящее время – Феодоровский. В 1238 года войска Батыя уничтожили город, а монастырь сгорел.

Интересно, что нет точных доказательств существования в XII веке того самого храма, но и опровержений историки привести не могут. Как бы то ни было, то место, где находилась икона, было уничтожено, поэтому считалось, что икона утрачена бесследно.

Нашел ее, опять же по преданию, младший брат Александра Невского, князь Василий Костромской. Преследуя на охоте зверя, князь случайно увидел на сосне икону. Он попытался снять ее, но она поднялась в воздух. В это же самое время в Костроме многие жители видели, как какой-то воин прошел по городу, пронося в руках икону. Этот воин был похож на изображение святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого был построен собор в Костроме. Князь вернулся в город и рассказал о случившемся духовенству. Священники отправились на то самое место, где была обнаружена икона, увидели образ Богоматери и начали усиленно молиться.

Сняв икону с дерева, ее поместили в соборный храм города Костромы, а икону назвали Феодоровской, памятуя о явлении Феодора Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским воинам на поле битвы. На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на Костромской земле — Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.

Какие чудеса связаны с Феодоровской иконой Божией Матери

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За то время, пока икона находилась в Костроме, случилось много связанных с ней чудес. Например, дважды горел Костромской собор, однако икона, находившаяся в нем, оставалась невредимой.

В 1262 году к Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои силы, князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные жгучими лучами татары обратились в бегство, битва окончилась победой костромичей. На месте, где во время битвы стояла икона, вначале поставили поклонный крест, а затем в конце XVII века возвели каменную Феодоровскую часовню. Само же озеро начали именовать Святым.

Как Феодоровская икона связана с домом Романовых

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В 1613 году состоялось избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Его и его мать, инокиню Марфу, Земское посольство, прибывшее в Троицкий собор Ипатьевского монастыря, долго уговаривало принять избрание. Однако они отказывались. Только речь Феодорита, архиепископа Рязанского, уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонила Марфу к согласию благословить своего сына на царство. Она опустилась перед Феодоровской иконой и сказала: «Се, Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в Твои Пречистеи руце, Владычице, чадо свое предаю, и якоже хощеши, устроиши ему полезная и всему православному христианству». С этого дня образ Феодоровской Божьей Матери стал особенно почитаться царской семьей Романовых. Интересно, что затем многие княгини и царицы иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь иконы.

В первые годы царствования Михаил Феодорович прислал большое количество дорогих прикладов к Феодоровскому образу и сделал богатые вклады в костромской Успенский собор, где находилась чудотворная икона.

В 1636 году по указанию царя икону подновили, сняв древнюю олифу, и украсили драгоценной ризой. С ростом популярности иконы с нее начинают создавать многочисленные списки, со второй половины XVII века становятся распространенными списки с клеймами, изображающими историю образа.

В 1745 году по указанию Святейшего Синода икону вновь подновили и украсили новой золотой ризой. Работы продолжались с 16 августа по 15 сентября, их выполнил ярославский иерей Иоанн Андреев.

Храмы, освященные в честь Феодоровской иконы

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Феодоровский Государев собор в Царском Селе — полковой храм Сводного пехотного полка и Собственного его императорского величества конвоя, считался также «приходом семьи императора».

Феодоровская церковь села Ново-Архангельского Тюкалинского уезда Тобольской губернии. Построена в память бракосочетания их императорских величеств в 1896 году.

Феодоровский собор Санкт-Петербурга — построен к 300-летию династии Романовых, в 1920-е годы в народе носил название «Романовская церковь».

Федоровская церковь в Ярославле — построена прихожанами в 1680-е годы, в советское время — кафедральный собор Ростовско-Ярославской епархии.

Престол Вознесенского собора Оршина монастыря, в котором хранился чтимый чудотворный список иконы (в настоящее время находится в собрании Тверской картинной галереи).

Часовня в честь Феодоровской иконы на Александровском подворье Императорского Православного Палестинского общества в Иерусалиме. Освящена в 2008 году.

Феодоровский собор в Феодоровском монастыре Городца.

Кому помогает Феодоровская икона Божией Матери и когда ей нужно молиться

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Феодоровская икона считается покровительницей невест и приносит в дом семейное благополучие: